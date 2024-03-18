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Даниил Полоников

За какими услугами россияне массово обращаются в автосервис по весне

4:26
Авто

Когда дело доходит до обслуживания автомобилей перед весенним сезоном, есть три ключевые услуги, пользующиеся повышенным спросом, на которые приходится до 80% всех услуг: шиномонтаж, проверка и подзарядка системы кондиционирования воздуха, а также различные защитные процедуры для покрытия кузова. К таким выводам пришли специалисты "Авилона", проанализировавшие более четырех тысяч заказов на обслуживание.

За какими услугами россияне массово обращаются в автосервис по весне
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

В сегменте массового рынка шиномонтаж, проверка кондиционера и регулярное техническое обслуживание составляют около 35% объема работ. Дополнительные 20% заказов включают антисептическую обработку системы климат-контроля, детализацию интерьера и полировку кузова. Другие услуги включают замену моторного масла и стеклоочистителей лобового стекла, а также шиномонтаж.

Для владельцев Mercedes наиболее востребованной услугой после зимы, на которую приходится около 75% работ, является осмотр, профилактическое обслуживание и ремонт наиболее уязвимых компонентов автомобиля при низких температурах: резиновых деталей, аккумулятора, цилиндров блокировки и систем кондиционирования воздуха. Кроме того, около 25% сервисных работ связано с обновлением керамической защиты лакокрасочного покрытия.

В случае Audi на профилактические работы по техническому обслуживанию перед весной приходится до 80% задач, включая замену масла, дезинфекцию и перезарядку системы кондиционирования воздуха, очистку радиатора для охлаждения двигателя, а также очистку под капотом для удаления реагентов.

Клиенты Jaguar Land Rover уделяют приоритетное внимание шиномонтажу (50% сервисных работ) после зимы, за которым следует чистка радиатора (20% работ), осмотр подвески (15% работ) и замена стеклоочистителей (10% работ). Кроме того, владельцы автомобилей также требуют регулировки и проверки жидкости омывателя, фар, лобового стекла и пятой двери, а также проверки аккумулятора и антибактериальной обработки.

В сегменте люкс самой популярной услугой для клиентов Bentley является установка пружинных шин, которую запрашивают 90% клиентов. Кроме того, примерно 50% клиентов после зимнего периода выбирают полировку кузова, керамическое покрытие и детализацию интерьера.

Интересно, что набор процедур, которым владельцы готовы подвергнуть свои транспортные средства, зависит от региона их проживания. Например, в Воронежской области шиномонтаж, проверка кондиционера и плановое техническое обслуживание составляют около 35% работ по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону. Примерно 20% запросов связаны с антисептической обработкой системы климат-контроля, полировкой кузова и детализацией интерьера. Кроме того, весной возрастает спрос на замену стеклоочистителей и масла.

В Тюмени сервисные центры в настоящее время больше заняты полной диагностикой автомобилей клиентов (58%). Как и в других городах, востребованы шиномонтаж (35%), замена масла (30%) и проверка системы кондиционирования воздуха (26%). Более того, более 15% респондентов отмечают, что ранняя весна, непосредственно перед активным использованием автомобиля, — это время, когда они могут выделить время на капитальный ремонт узлов и агрегатов.

В Москве самой популярной услугой является шиномонтаж, которым пользуются более 90% клиентов. Кроме того, 80% участников опроса подчеркнули, что сезонное хранение шин является для них актуальным предложением.

Более того, около 50% клиентов делают выбор в пользу полировки кузова и отделки интерьера после зимы. Согласно исследованию специалистов Fresh Auto, такие услуги, как регулировка и проверка жидкости омывателя, фары, проверка и замена аккумуляторных батарей, а также антибактериальная обработка, пользуются значительным спросом (примерно 35% от общего числа запросов).

Обзор автосервиса! Чтоб приятно было работать!!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы россия транспорт автомобиль
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