Что делать, если тормозная жидкость вытекла, а ехать надо

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Когда дело доходит до столкновения с неожиданными неприятностями во время поездки по дороге, отказ тормозной системы является одним из самых неприятных. К счастью, это происходит на низкой скорости, что позволяет водителю среагировать и чудесным образом остановиться. Еще лучше, если это произойдет рядом с автомастерской, где поблизости есть магазин запчастей, что упростит обращение за помощью.

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Но что делать, если отказывают тормоза в отдаленном районе, где единственное, с чем вы сталкиваетесь на четырех колесах, — это случайный сельский автобус, проезжающий мимо дважды в день, а в багажнике нет ни инструмента, ни запасной тормозной жидкости? Что еще хуже, ваш телефон удобно находится вне зоны действия сотовой сети.

Во-первых, необходимо осмотреть область под автомобилем, чтобы осмотреть область колес и места соединения тормозных шлангов с суппортами. Протекающий тормозной шланг можно определить по влажным пятнам в местах крепления или непосредственно на поверхности шланга, а также по характерной луже под колесом. Если шланги не заменялись в течение длительного времени, резиновый материал, из которого они изготовлены, может стать жестким, потрескаться и порваться. Однако возможно, что один из шлангов был плохо затянут или отсоединился, и в этом случае его необходимо либо заменить, либо закрепить хомутом.

Если под автомобилем все выглядит нормально, стоит проверить бачок тормозной жидкости под капотом и проверить состояние крышки и самого бачка. Со временем на них могут образоваться трещины из-за старения. В таком случае крайне важно заменить поврежденный компонент.

Предполагая, что с резервуаром проблем нет, следующим шагом является осмотр главного цилиндра. Его уплотнения могут изнашиваться, в результате чего на них образуются трещины, через которые вытекает тормозная жидкость. Кроме того, жидкость может просочиться непосредственно в усилитель тормозов. Если в бустере есть какие-либо утечки, баллон необходимо заменить.

Тормозные цилиндры, расположенные в каждом колесе, также могут быть источником утечки. Обилие жидкости под колесом, особенно после того, как автомобиль был припаркован в течение некоторого времени, указывает на эту проблему. Чтобы определить причину, необходимо снять каждое колесо, а суппорты и тормозные диски проверить на наличие утечек или повреждений.

Неисправные тормозные магистрали и гидравлическая система также могут привести к утечкам. В первом случае педаль тормоза просто опускается до пола, в то время как во втором случае она постепенно теряет сопротивление. В любом случае необходима диагностика и ремонт.

Однако, если вам не хватает инструментов, навыков ремонта, запасных частей и, в конечном счете, желания залезть под машину, а ваша единственная цель — любой ценой добраться до ближайшей станции техобслуживания, не бойтесь! Дорога открыта для храбрых.

Итак, сядьте за руль, заведите двигатель и медленно поезжайте, не превышая 20 км/ч, с включенным аварийным тормозом и держась за него правой рукой, в сторону автомастерской или места, где вы можете, по крайней мере, получить сигнал мобильного телефона. Лучше всего не превышать разрешенную скорость; в противном случае, если вам придется прибегнуть к экстренному торможению, ваш автомобиль просто не будет вам повиноваться. В таком случае помните поговорку: "Чем медленнее вы идете, тем дальше заберетесь".

Кроме того, когда возникает необходимость затормозить, рекомендуется не включать сцепление. Вместо этого используйте метод торможения двигателем, переключившись на первую передачу и отпустив педаль акселератора. Аварийный тормоз может способствовать постепенному замедлению.

В конечном счете, лучше всего внимательно следить за своим автомобилем, особенно за его тормозной системой. Важное значение имеет своевременное техническое обслуживание, регулярная замена тормозной жидкости и проверка соединительных шлангов на наличие трещин и утечек. Даже если что-то требует ремонта, это всегда дешевле, чем рисковать своей жизнью и жизнями других людей, которые едут с вами по дороге.

Чем заменить тормозную жидкость, если она вытекла, а ехать до магазина далеко