Почему опытные водители никогда не складывают боковые зеркала на парковке

Большинство автовладельцев спрашивают себя перед параллельной парковкой, что делать с боковыми зеркалами? Правильный ответ — складывают их. В качестве альтернативы "умная" электроника автомобиля берет на себя эту обязанность, поскольку многие современные автомобили оснащены функцией автоматического складывания зеркал. Большинство автовладельцев убеждены, что складывать зеркала заднего вида во время стоянки просто необходимо. С этим утверждением можно отчасти согласиться.

Фото: stroiteh-msk. ru/materialy/bokovye-zerkala-s-krepleniem-na-dver-93-foto.html

Действительно, при параллельной парковке автомобиля у обочины складывание зеркал полезно. По крайней мере, то, которое обращено к дороге, чтобы не сбить его неосторожным водителем. Кроме того, на открытое зеркало может налипнуть грязь от проезжающих мимо автомобилей.

А кому приятно потом оттирать с зеркала засохшие следы дорожной грязи? В целом, при параллельной парковке на улице имеет смысл складывать боковые зеркала. Однако при параллельной парковке (например, в жилых районах или на парковках) складывание зеркал противоречит вашим интересам. Не стоит опасаться, что, если оставить их выдвинутыми, они будут повреждены при возвращении. Совсем наоборот!

Вспомните свое поведение при парковке рядом с автомобилем с выдвинутыми зеркалами — что вы делаете? Маневрируете, оставляя больший зазор между своим и соседним автомобилем, учитывая не только габариты его кузова, но и выступающие элементы — зеркала. Кроме того, зеркала вашего автомобиля тоже выдвинуты, иначе как бы вы ехали?

В итоге вы с неохотой ставите свою "ласточку" чуть дальше от соседнего автомобиля — все из-за его вытянутых зеркал. Но не спешите жаловаться, молча ругая владельца. Ведь, оставив свои боковые зеркала развернутыми, он вынудил вас (и других автовладельцев) припарковать свои машины на чуть большем расстоянии от своего "железного коня".

Это полезно, прежде всего, с точки зрения сохранения лакокрасочного покрытия дверей и крыльев. Если автомобили припаркованы очень близко друг к другу, то при выходе из машины часто происходят столкновения дверей с крыльями, что приводит к повреждению лакокрасочного покрытия, включая сколы и возможную коррозию.

Когда же автомобили (благодаря удлиненным зеркалам) паркуются с несколько большим боковым зазором, вероятность того, что ваш автомобиль заденет дверью неловкого товарища или его пассажира, значительно снижается. Именно поэтому опытные водители оставляют "стебли" зеркал выдвинутыми.

ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ НИКОГДА НЕ СКЛАДЫВАЮТ ЗЕРКАЛА НА ПАРКОВКЕ?