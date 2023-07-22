Как долго можно ездить с грыжей на колесе

Российские дороги уже давно являются одной из главных проблем в нашей огромной стране. Ни годы пятилеток, ни бурные 90-е, ни благополучные 2000-е не смогли решить эту проблему. Кажется, что единственным решением этой проблемы является летающий автомобиль, который неизбежно все равно столкнется с выбоинами и повредит свое шасси при взлете.

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Оптимизм любителей самоуправляемых автомобилей в России также не совсем очевиден: даже Илон Маск не в состоянии настроить электронику таким образом, чтобы она не только оставалась в пределах полосы движения, но и избегала ухабов. Это не похоже на полет в космос; это требует тщательного обдумывания и отчаянного маневрирования.

Однако даже самые опытные водители иногда допускают ошибки. Кратковременный зевок, запоздалая реакция или простое отвлечение внимания могут привести к нежелательным последствиям. Здесь, в нашей стране, мы придерживаемся подхода "все или ничего": каждая кочка — это гора, каждая выбоина — пропасть! В то время как конструкция автомобиля может выдержать удар, к сожалению, не все шины имеют усиленные боковины.

Более того, многие российские водители выбирают китайские шины, утверждая, что они "точно такие же, только другие и дешевле". Внешний вид может быть похожим, но состав и технология могут не соответствовать цене.

Мы выбираем, основываясь на внешнем виде, но суть шины заключается в ее составе, качестве и используемых материалах. Если производитель срезает углы на внутреннем текстильном слое, который помогает шине сохранять свою форму, использует дешевый корд или отклоняется от надлежащего производственного процесса, водитель будет страдать на каждой неровной поверхности. И у нас гораздо больше нарушений всех видов, чем баррелей нефти или личного состава Национальной гвардии, вместе взятых.

Часто те, кто перегружает свои транспортные средства, в конечном итоге расплачиваются за это. Производители автомобилей стремятся указать в своих руководствах максимальную грузоподъемность для каждой оси и шины. Производители шин повторяют эти рекомендации. Однако кто может устоять перед искушением загрузить свою машину доверху и перевезти все сразу, особенно когда на дворе май и гараж ломится от зимних накоплений?

Другой распространенной причиной повреждения шин является чрезмерный износ. Водители, которым нравится ездить с недостаточно накачанными шинами, часто сталкиваются с этой проблемой. Даже высококачественные и дорогие шины в таких условиях изнашиваются гораздо быстрее. Однако даже правильное давление в шинах не спасет шину, изношенную до нитки.

Во время лобового столкновения с препятствием давление внутри шины резко возрастает из-за сжатия, что приводит к разрыву резьбы. Это приводит к образованию выпуклости, которая быстро растет с течением времени. Впоследствии шина становится неспособной выдерживать совокупные нагрузки дороги, веса транспортного средства и скорости.

Следующий этап — выброс, который влечет за собой потерю контроля, непредсказуемое поведение автомобиля и высокую вероятность аварии. Это особенно опасно, если это происходит с шинами на ведущей оси; на высоких скоростях автомобиль становится неуправляемым даже для такого человека, как Михаэль Шумахер.

В случае лопнувшей шины необходима немедленная замена. Но что делать, если нет запасного колеса? Не каждый может позволить себе вызвать эвакуатор, и буксировочный трос вряд ли сильно поможет.

Необходимо осторожно и с включенными аварийными огнями подъехать к ближайшему шиномонтажу и желательно приобрести подержанную шину соответствующего размера. Хотя сервис может предложить ремонт, только высококвалифицированный специалист при очень специфических условиях — небольшие повреждения, раннее обнаружение, удобное расположение — может успешно выполнить такой ремонт. Тем не менее, все эти действия были бы временными решениями.

Устранить выпуклость невозможно, и поврежденную шину следует немедленно выбросить. Ни один честный механик не может гарантировать, что выпуклость перестанет расти или не появится снова на том же месте. В конце концов, структура шины уже была нарушена. Поэтому, когда появляется выпуклость любого размера, крайне важно не только купить новую шину, но и тщательно осмотреть оставшиеся шины на автомобиле.

Увидел ЭТО НА КОЛЕСЕ - СРОЧНО МЕНЯТЬ!