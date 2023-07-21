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Даниил Полоников

Насколько опасно, если залил масло в двигатель авто выше нормы

2:43
Авто

Давайте разберемся, почему многие механики заливают масло в двигатель выше отметки Max. Обычно они делают это для того, чтобы владелец автомобиля не мог часто заглядывать под капот. В конце концов, современные двигатели склонны расходовать масло, поэтому важно периодически контролировать и доливать его. Если пренебрегать этим процессом, двигатель будет испытывать масляное голодание, что приведет к серьезному ремонту.

Насколько опасно, если залил масло в двигатель авто выше нормы
Фото: архив

Что же может произойти, если вы переполните двигатель маслом? В худшем случае избыток масла может попасть через сапун картера во впускной коллектор. В результате масляные каналы постепенно засоряются, образуя нагар, который оказывается в картере двигателя, что приводит к ухудшению работы системы смазки. Следовательно, детали двигателя получают некачественную смазку, что ускоряет их износ.

Кроме того, избыток масла может вытесняться через резиновые уплотнения и прокладки, что можно определить по заметным утечкам на двигателе. Важно отметить, что эти процессы происходят не сразу, поэтому серьезную поломку можно предотвратить, своевременно обратившись в сервисный центр.

Но что делать, если вы слегка перелили масло, чуть выше отметки Max на щупе? Ничего страшного. Помните, что в спортивных автомобилях, например, масло всегда заливается немного больше нормы.

Это делается для предотвращения масляного голодания при агрессивном вождении. При прохождении поворотов или дрифте возникают боковые силы, которые заставляют масло отходить от маслоприемника. Переполнение масла сводит к минимуму риск того, что масляный насос "засосет" воздух.

Вот еще один миф: когда вы переливаете масло, коленчатый вал буквально взбивает масло, создавая пузырьки воздуха, которые могут застрять в гидравлических подъемниках клапанов, влияя на работу клапанного механизма. Однако на это можно не обращать внимания, поскольку современные масла содержат специальные присадки, предотвращающие вспенивание. Поэтому пузырьков воздуха в масле не будет.

Поэтому вывод прост: регулярно проверяйте уровень масла, открыв капот. Если вы заметили переполненное масло, вы можете удалить излишки, открутив сливную пробку или используя обычный медицинский шприц. В целом, перелив имеет гораздо меньше последствий, чем недолив. Недолив может привести к серьезным повреждениям двигателя, в то время как незначительный перелив — не повод для страха.

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Что будет если залить Масло в ДВИГАТЕЛЬ выше уровня!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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