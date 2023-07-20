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Даниил Полоников

Как навсегда забыть о проблеме запотевания стекол в машине

2:46
Авто

Когда речь заходит о проблеме запотевших окон, поиском решения занимаются самые светлые умы химической промышленности. В результате рынок сегодня наводнен множеством продуктов, утверждающих, что они борются с этим неудобством всего за одно применение.

Как навсегда забыть о проблеме запотевания стекол в машине
Фото: quto.ru

Хотя это кажется многообещающим, стоимость этих модных составов остается традиционно высокой. Запуск автомобиля с хорошим обзором через тройное остекление в течение недели может обойтись вам почти в тысячу рублей, а за месяц — в солидную сумму. Есть ли более доступная альтернатива?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, логично обратиться к тем, кто практически живет в своем автомобиле 24 часа в сутки 7 дней в неделю: таксистам. Их коллективные знания получены из первых рук, благодаря бесчисленным часам изнурительной работы. Именно эти парни возят опьяневших, дезориентированных и иногда "благоухающих" пассажиров до 40 раз в день — они наверняка знают секрет достижения кристально чистых стекол. И, к счастью для нас, они щедро раскрыли этот секрет, не требуя ничего взамен.

Если вы перевернете бутылку любого средства для размораживания стекол в автомобильном магазине, вы обнаружите ингредиенты. Среди нагромождения незнакомых слов, обозначающих различные добавки и ароматизаторы, вы найдете два простых и знакомых: "спирт" и "глицерин". Вот где кроется волшебство.

Маленькая бутылочка глицерина стоит в любой аптеке от 100 до 150 рублей, а что касается спирта (C2H5OH), то его можно легко заменить самым бюджетным вариантом.

Соотношение: одна маленькая бутылка глицерина и одна бутылка спирта обычного размера. Перед нанесением этого самодельного раствора на окна обязательно протрите тройное остекление газетой, чтобы удалить все остатки, а затем отполируйте его тряпкой.

Тщательно протрите полученной смесью все прозрачные поверхности внутри автомобиля с помощью салфетки из микрофибры или губки, давая спирту испариться, чтобы не перегружать пассажиров стойким запахом спирта. И это все.

Этот простой и недорогой способ, стоимостью не более 300 рублей, позволяет таксистам наслаждаться незапотевающими окнами целый месяц, не тратя половину своего дохода на "иностранную" продукцию. Ведь эти продукты, по сути, состоят из тех же элементов, но упакованы в модные контейнеры с яркими этикетками. Сколько людей сегодня готовы платить только за упаковку?

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Стёкла авто навсегда перестанут потеть! Как убрать запотевание стекол в автомобиле!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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