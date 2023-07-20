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Даниил Полоников

Можно ли ехать на автомобиле без аккумулятора

3:18
Авто

В жизни может случиться все, что угодно: сегодня вы можете просто из любопытства узнать о функциональности автомобильных систем без аккумулятора, а завтра, в силу неудачно сложившихся обстоятельств, вам придется испытать полученные знания на практике.

Можно ли ехать на автомобиле без аккумулятора
Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

"Что может произойти такого, что потребует от меня эксплуатации автомобиля без аккумулятора?" — спросите вы.

Представьте себе следующее: аккумулятор впал в коматозное состояние в результате, допустим, непредвиденного короткого замыкания в одном из элементов или какого-то другого несчастья. У вас нет возможности срочно заменить устройство на исправное, но вам срочно нужен автомобиль.

В конце концов, аккумуляторы могут украсть. Да что угодно может случиться.

Первая проблема, с которой, несомненно, столкнется решительный водитель, намеревающийся прокатиться на обесточенном автомобиле, — это запуск двигателя. Шансы оживить двигатель "толканием" невелики: севший аккумулятор не возбудит обмотку генератора. Можно надеяться на самовозбуждение устройства, но толкать машину придется долго и под уклон, по крайней мере, пока она не наберет 3000 оборотов.

Второй вариант — подключить кабели-перемычки к другому аккумулятору и дать ему "резкий старт". Однако это крайне опасно, независимо от того, неисправен ли "донорский" аккумулятор или отсутствует вовсе. Поэтому в такой ситуации лучше всего использовать бустер. Главное, чтобы он был заряжен и выдавал ток не менее 300 А.

Предположим, что у вас под рукой оказалось устройство для пуска, и двигатель ожил. Что дальше? Можете ли вы ехать? Если да, то как долго?

Здесь важно помнить, что аккумулятор не только питает потребителей, но и стабилизирует напряжение и сглаживает колебания тока. Езда без аккумулятора на древнем автомобиле с минимальным количеством электроники не смертельна. Однако когда речь идет о современных автомобилях, все гораздо сложнее: при неблагоприятных обстоятельствах перепадов напряжения "мозг" может быть поврежден, а это, несомненно, влетит автовладельцу в копеечку.

Хотя бы по этой причине лучше не ездить без аккумулятора. Однако если другого выхода нет, особое внимание следует уделить изоляции положительного полюса от шасси.

Гасить скачки напряжения поможет включение всех возможных потребителей электроэнергии: света, мультимедийных устройств, обогревателей и размораживателей. И, пожалуйста, никаких рекордов расстояния: сразу отправляйтесь в ближайший магазин автозапчастей за новым аккумулятором.

Как показывает практика, успех в этой ситуации зависит не только от конструктивных особенностей автомобиля и состояния приборов, но и от действий водителя и простого везения. Например, один из участников эксперимента, делясь своим опытом в Интернете, успешно проехал на десятилетнем Renault Megane без аккумулятора. Другой же умудрился взорвать катушку зажигания на своем "копеечном" автомобиле ВАЗ всего через 15 минут после его запуска.

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МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ БЕЗ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ???
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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