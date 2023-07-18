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Даниил Полоников

Как понять, что скоро «умрут» амортизаторы в автомобиле

4:06
Авто

Когда вы пользуетесь своим автомобилем, естественный износ влияет на различные компоненты, включая амортизаторы. Однако при обычной езде по городу процесс износа происходит относительно медленно. При осторожном вождении установленные на заводе амортизаторы выдерживают многократную смену владельца автомобиля. Тем не менее, бывают случаи, когда они выходят из строя преждевременно, и этому есть логическое объяснение.

Как понять, что скоро «умрут» амортизаторы в автомобиле
Фото: https://if.drivenn.ru/

Во многих случаях преждевременный выход из строя амортизаторов можно объяснить производственными дефектами. Производители автомобилей обычно решают эту проблему, заменяя их по гарантии или проводя кампании по отзыву. Однако еще более распространенной причиной раннего выхода из строя амортизатора является неосторожное поведение за рулем. В таких случаях никакая гарантия не может обеспечить решение проблемы.

Вам следует начать обращать внимание на диагностические признаки износа амортизаторов, такие как необычные звуки, издаваемые подвеской при прогреве автомобиля. Не рекомендуется проверять это, когда автомобиль холодный, так как длительное бездействие может привести к замерзанию амортизаторов и их жесткой реакции на удары.

Чтобы восстановить их оптимальную работоспособность, вам нужно спокойно проехать несколько километров, тщательно объезжая лежачих полицейских. Если странные звуки сохраняются даже после прогрева автомобиля, вас ждут неприятности.

Чрезмерное вертикальное подпрыгивание и боковой наклон также должны вызывать опасения. Неисправные амортизаторы приводят к плохой управляемости автомобиля, что требует более частой регулировки рулевого управления. Автомобиль не выдерживает заданного курса, и маневрирование на поворотах становится довольно проблематичным.

Вы можете самостоятельно провести быструю и бесплатную проверку амортизатора. Надавите на крыло и резко отпустите его. Если отскок быстро гасится, что является одной из жизненно важных функций амортизаторов, они все еще находятся в хорошей форме.

Если колебания продолжаются в течение длительного периода, пришло время подумать о замене. Кроме того, загляните под крыло, чтобы проверить амортизаторы на наличие утечек, конденсата или повреждений. Имейте в виду, что обычно их заменяют парами, и это не очень экономичное мероприятие.

Поэтому лучше всего не злоупотреблять комфортом, обеспечиваемым амортизаторами, и придерживаться простых правил, которые помогают предотвратить преждевременное старение. Экономить деньги в этом отношении нецелесообразно.

Устанавливайте амортизаторы только надежных марок или рекомендованные производителем автомобиля, которые можно легко выбрать по VIN-номеру вашего автомобиля в любом сервисном центре. Избегайте выбора дешевых альтернатив из Китая или других "безымянных" брендов, поскольку изначально они могут стоить дешевле, но потребуют более частой замены.

Важно следить не только за исправностью самих амортизаторов, но и за системой подвески в целом. Это взаимосвязанный "организм", где неисправный элемент неизбежно приводит к повышенному износу остальных. Избегайте чрезмерной езды по сельским дорогам или пересеченной местности, особенно если у вас городской автомобиль, а не кроссовер или внедорожник.

Небрежность со стороны водителя — враг амортизаторов, и частые столкновения с глубокими выбоинами негативно сказываются как на амортизаторах, так и на всей системе подвески.

Таким образом, аккуратное вождение и соблюдение регулярных процедур технического обслуживания помогут вашим амортизаторам продлить срок службы, предусмотренный производителем. В противном случае они отнимут у вас энергию и значительную сумму денег из вашего кошелька на ремонт.

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Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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