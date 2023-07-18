Как завести автомобиль без аккумулятора электродрелью

2:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда речь идет об эксплуатации автомобиля без аккумулятора, это ненормальная ситуация и определенно не стандартный режим работы. Однако что делать, если вам срочно нужно добраться из пункта А в пункт Б? Позвольте вас заверить: легковой автомобиль все еще может двигаться… даже без аккумулятора.

Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Главное — запустить двигатель, и тогда генератор начнет сам подавать энергию, поддерживая относительно стабильное напряжение в бортовой системе. И пока вы не давите педаль газа в пол, вполне возможно добраться до сервисного центра или автомастерской без автомобильного аккумулятора.

Теперь давайте обсудим, как запустить двигатель в таких условиях. Для этого можно использовать, например, аккумулятор от электроинструмента, такого как электродрель или гайковерт. Его энергии достаточно, чтобы провернуть коленчатый вал, а когда двигатель начнет работать, очень важно защитить клеммы.

Для этого нужно сначала обернуть положительную клемму несколькими слоями полиэтиленовой пленки и поместить ее в пластиковую бутылку. Отрицательная клемма также требует защиты. Это предотвратит контакт клемм с металлическими частями автомобиля. Помните, что такой контакт может привести к короткому замыканию со всеми вытекающими отсюда электрическими последствиями. Поэтому начинать движение необходимо только после тщательной изоляции контактов.

Кстати, в современных системах управления двигателем предусмотрены средства защиты бортовой системы от случайного отсоединения клеммы аккумулятора. Эта функция позволяет ездить вообще без автомобильного аккумулятора. За примерами далеко ходить не надо. Возьмем, к примеру, LADA Largus с двигателем K4M. При отсоединении клеммы аккумулятора происходит лишь незначительное падение напряжения. При этом двигатель работает ровно и без перебоев.

Видимо, программа блока управления двигателем "чувствует" отсоединение аккумулятора и снижает рабочее напряжение в системе. Следовательно, на универсале можно без проблем преодолевать большие расстояния. Только не забывайте в этом случае не выключать двигатель и постоянно держите при себе полностью заряженный аккумулятор электроинструмента.

Как Завести Авто БЕЗ Аккумулятора?