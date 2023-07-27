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Даниил Полоников

Как антифриз может стать неожиданной причиной возгорания машины

3:51
Авто

Мы привыкли к мысли, что кроме бензина или дизельного топлива в автомобиле нет ничего другого, что могло бы загореться. Ну, за исключением неисправной проводки, которая имеет тенденцию к возгоранию.

Как антифриз может стать неожиданной причиной возгорания машины
Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

И даже тогда это чаще случается в зимний сезон, когда, в дополнение к бортовым системам автомобиля, проводка перегружена обогревателями сидений и окон, обогревателями и различными зарядными устройствами, подключаемыми к прикуривателю. Но, как выясняется, пожар может быть вызван не только коротким замыканием. Обычный антифриз при определенных условиях может воспламениться так же легко, как и бензин. Но как это возможно?

Выбирая охлаждающую жидкость в магазине, водители обычно выбирают что-то знакомое, то, чем они пользовались раньше. Или, основываясь на рассказах опытных водителей, утверждающих, что все жидкости одинаковы, а разница в цене обусловлена только брендингом, они выбирают самый дешёвый вариант.

Однако оба подхода неверны, когда речь заходит о выборе одной из самых важных жидкостей для автомобиля. Причина этого кроется в том, что не все антифризы являются огнестойкими. И причиной этой проблемы является стремление производителей к экономии средств.

Охлаждающие жидкости производятся на основе этиленгликоля. Однако рассуждения недобросовестных производителей просты: зачем тратить много, когда можно потратить немного, сохранить ценник прежним и заработать больше? Вот почему они заливают в канистры ненужный глицерин или метанол, что придает охлаждающей жидкости воспламеняемость и ряд других негативных свойств (таких как коррозия и токсичные выбросы при длительном нагревании).

Антифриз с метанолом закипает при температуре +64 градуса Цельсия, в то время как правильная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля закипает только при температуре +108 градусов Цельсия. Итак, если дешевая охлаждающая жидкость вместе с ее горючими парами вырывается из-под крышки расширительного бачка и вступает в контакт с раскаленными деталями двигателя, такими как выпускной коллектор, вас ждут неприятности. Конечно, неисправная искрящаяся проводка может усугубить ситуацию.

Высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с температурой кипения выше 95 градусов Цельсия не воспламеняется.

Многочисленные исследования показали, что практически все охлаждающие жидкости и антифризы, за редким исключением, являются горючими. Поэтому при выборе охлаждающей жидкости для вашего автомобиля необходимо следовать рекомендациям производителя автомобиля. И если вы хотите сэкономить, то ориентируйтесь не на цену, а на тесты, проводимые специалистами.

Предпочтение следует отдавать производителям, которые маркируют свои канистры как G-12/G-12+. Это антифризы на основе этиленгликоля, которые не только имеют высокую температуру кипения, но и содержат добавки, предотвращающие коррозию в системе охлаждения автомобиля и обладающие отличным антикавитационным эффектом (при закипании в жидкости не образуются пузырьки, которые могут повредить наружные стенки цилиндров).

Проверить приобретенный антифриз на наличие метанола легко, протестировав жидкость, например, с помощью тест-полосок, реагирующих со спиртом. Однако гораздо эффективнее изучить технические детали и приобрести охлаждающую жидкость у известных брендов, предварительно ознакомившись с тестами, проведенными на их антифризах.

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Куда и почему уходит антифриз? Топ-5 причин утечки антифриза!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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