Каких проблемы грозят машине, если моторное масло не чернеет

3:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство автовладельцев настораживаются при виде темного и почерневшего моторного масла, полагая, что о хорошем состоянии внутренних деталей двигателя свидетельствует ситуация, пока смазка светлая и прозрачная. Однако такой подход не всегда гарантирует благополучие силового агрегата; в некоторых случаях он может быть катастрофически опасен.

Фото: архив

Чтобы понять почему, давайте вкратце вспомним, как работает масло в двигателе. Оно состоит из основы, которая может быть минеральной, полусинтетической или синтетической, и растворённых в ней различных присадок.

В некоторых типах моторных масел присадки составляют до 20% от общего объема. Обычно цвет свежего моторного масла светло-желтый или слегка коричневый, и оно должно быть прозрачным. Неудивительно, что создатели рекламных роликов любят использовать масло для съемок рекламы пива — цвет и прозрачность этих совершенно разных жидкостей удивительно похожи.

Возвращаясь к смазочным материалам для двигателей и их присадкам, стоит отметить, что, говоря простым языком, основа масла уменьшает трение между движущимися частями, а присадки, помимо помощи в выполнении этой задачи, выполняют такие функции, как предотвращение вспенивания, повышение рабочей температуры смазочного материала, предотвращение окисления и многое другое.

Помимо прочего, присадки улучшают моющие свойства моторного масла. В процессе сгорания топлива в цилиндрах неизбежно образуются сажа, нагар и другие твёрдые частицы, а также побочные продукты старения масла. Все это может оседать на поршнях, поверхностях камер сгорания, клапанах и в масляных каналах блока цилиндров.

Очевидно, что эти отложения не способствуют нормальному функционированию двигателя. Их обилие может даже привести к катастрофическому повреждению силового агрегата. Вот почему так называемые моющие свойства любого моторного масла чрезвычайно важны.

Темный цвет жидкости, который мы видим на щупе при проверке уровня масла в двигателе, на самом деле является хорошим знаком, конечно, при условии, что масло и фильтр меняются с рекомендуемой периодичностью! Темный цвет смазочного материала указывает на то, что он эффективно выполняет одну из своих основных задач — растворяет все эти отложения и не дает им оседать внутри двигателя. При замене масла весь этот мусор будет успешно удалён.

Однако если после нескольких тысяч километров пробега смазка остается прозрачной и чистой, это означает одно: она не выполняет своих функций! Вся грязь, которая образуется при сгорании топлива, остается в двигателе, ускоряя его путь к капитальному ремонту. Моторное масло с такими свойствами следует немедленно слить, заменить новым и больше никогда не использовать!