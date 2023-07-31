Отмываем окна автомобиля до стерильной чистоты всего за 12 рублей

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Весна — время для тщательной очистки салона автомобиля и тщательной мойки окон. За зиму на них накопился толстый слой грязи и налипшие остатки антиобледенителей. Дворники отчаянно визжат, а стеклоподъемники с трудом справляются со своими обязанностями. Иногда стекла даже заклинивает и они отказываются опускаться из-за механизма защиты от защемления.

Фото: conf.fitautolab. ru/kuzov

Первопричиной всех этих проблем является скопившаяся грязь, отложения и жир. Внутри автомобиля после осени и зимы также не хватает чистоты: разводы, отпечатки пальцев и многое другое. Одним словом, сейчас самое время для грандиозной уборки, позволяющей долгожданному солнечному свету добраться до жаждущих тепла городских жителей.

Как правило, тщательная уборка напоминает коллективную и занимает целый день: мытье машины, сортировка по карманам и отделениям, вывоз мусора, уборка пылесосом, протирание салона и, наконец, в качестве удовольствия, мытье окон.

К этому времени уже нет ни сил, ни желания бежать в магазин, поэтому мы прибегаем к проверенным средствам, а также к старым добрым газетам. Самое время вспомнить еще один старый добрый метод: мытье окон йодом. Да, тем самым йодом, которым обрабатывают раны и рисуют сетки на синяках. Обычно его можно найти в аптечке, а если нет, то он стоит около 12 рублей в любой ближайшей аптеке.

Промыв стекла и дворники проточной водой, разводим йод с водой в соотношении десять капель на литр H2O и начинаем протирать стекло с обеих сторон салфеткой из микрофибры или тряпкой. Затем, чтобы завершить процесс, используется сухая ткань, а затем традиционная полировка газетой — свинцовые чернила усиливают действие йода, обеспечивая зеркальный блеск и кристальную прозрачность. Этот метод может показаться архаичным, но у него есть одно очень существенное преимущество.

Стеклянные поверхности, обработанные таким методом, накапливают меньше пыли, меньше подвержены запотеванию и пропускают больше света. Кроме того, такая очистка стоит в разы дешевле, чем любой современный химический состав.

Простые "народные" средства, пусть они и успели обрасти пылью, по-прежнему достойны того, чтобы сделать нашу жизнь сегодня лучше и чище, комфортнее и безопаснее. Чистое лобовое стекло — залог того, что водитель сможет оперативно реагировать на ситуации на дороге, раньше заметить встречный транспорт или пешеходов. Поэтому весной они заслуживают особого внимания и должны быть тщательно очищены. Это не займет много времени и обойдется недорого, а удовольствие от вождения сохранится на долгие дни.

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