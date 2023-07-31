Как за 30 рублей избавить лобовое стекло от разводов и сального налета

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Смешиваясь с тающим снегом, грязью, выхлопными газами и частицами резины, химикаты образуют летучую смесь, которую довольно трудно смыть с поверхности автомобиля. Однако весной мы все хотим, чтобы наши автомобили выглядели красиво. Мойка и чистка автомобиля — очевидные варианты.

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Если первая может быть не слишком дорогой (и не всегда эффективной в удалении разводов и жирных пятен), то вторая требует значительных инвестиций. Однако если цель — просто удалить жир с автомобиля и устранить разводы и остатки на стеклах, можно прибегнуть к старым добрым методам.

Мы уже обсуждали, как вернуть свежесть и блеск кузову автомобиля. Но и на поверхности стекол за зиму скапливается грязь, образуя пленку, которую невозможно равномерно смыть во время обычной мойки. Если днем разводы и жирные пятна могут быть не очень заметны, то ночью они могут стать настоящей проблемой.

Взгляд водителя переключается между грязными пятнами и дорогой впереди. Непрозрачные окна значительно ухудшают видимость. Фары встречных автомобилей могут создавать блики и дискомфорт. Короче говоря, если окна грязные, их нужно чистить. А помочь в этом может простое и недорогое средство, которое можно приобрести в любой аптеке примерно за 20-40 рублей.

Нашатырный спирт, также известный как бытовой аммиак, зарекомендовал себя как высокоэффективное средство для достижения чистоты окон. Чтобы вернуть прозрачность лобовому стеклу, вам понадобится всего лишь бутылка нашатырного спирта. Однако не спешите выливать его прямо на стекло.

Сначала необходимо приготовить чистящий раствор. Для этого растворите аммиак в воде в соотношении примерно 1:5. Однако некоторые люди предпочитают использовать более концентрированную смесь. В качестве лайфхака автолюбители советуют разводить нашатырный спирт в дистиллированной воде, так как он не оставляет разводов.Затем перелейте полученный раствор в бутылку с распылителем и нанесите его на стекла. Если баллончика нет, вместо него можно использовать губку. Губкой будет легче оттирать особо загрязненные участки. Затем возьмите тряпку из микрофибры и снова протрите поверхность стекла. И наконец, вытрите ее насухо бумажным полотенцем.

Результат будет заметен уже через несколько минут. Нашатырный спирт удаляет не только стойкие пятна, но и засохшие остатки клея от наклеек. Кроме того, если проводить такую чистку зимой, окна не будут запотевать от инея. Самое главное, что в темное время суток стекла автомобиля будут абсолютно прозрачными, и ничто не будет отвлекать водителя от дороги.

Единственным недостатком этого метода очистки является сильный запах аммиака. Однако он быстро исчезает без следа. Достаточно открыть двери и проветрить салон, чтобы избавиться от него.

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