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Даниил Полоников

Почему совсем не опасно ездить на горящей лампе расхода топлива

3:11
Авто

Когда речь идет об уровне топлива, распространено мнение, что топливный насос может "всасывать" воздух при низком уровне топлива, в результате чего двигатель работает на обедненной смеси, а топливный бак ржавеет изнутри. Честно говоря, последний сценарий более вероятен для очень старого автомобиля, который долгое время простоял в гараже. В современных автомобилях такое практически невозможно, поскольку топливные баки изготавливаются из пластика. Они не только не ржавеют, но и очень устойчивы к проколам.

Почему совсем не опасно ездить на горящей лампе расхода топлива
Фото: https://www.moja-ostroleka.pl/

Что касается топливного насоса, то теоретически он должен втягивать воздух каждый раз, когда водитель ускоряется или тормозит, поскольку в баке очень мало топлива. Однако на самом деле все происходит иначе. Конструкция бака включает в себя несколько перегородок, которые не позволяют топливу перемещаться туда-сюда. Более того, топливный насос расположен в резервуаре, известном как "чашка". Поэтому турбулентность внутри бака не влияет на работу топливного насоса. Кроме того, стакан расположен на дне бака, что обеспечивает расходование топлива до последней капли.

Что произойдет с топливным насосом, если в баке совсем не останется топлива? Не о чем беспокоиться! Отсутствие топлива означает отсутствие давления. Как только давление в баке падает, контроллер отключает питание электродвигателя, и топливный насос просто выключается. Разумеется, в результате двигатель заглохнет.

Кстати, когда уровень топлива низкий, блок управления двигателем (ЭБУ) никогда не будет изменять топливную смесь для ее обогащения. Это связано с тем, о чем мы говорили ранее. Пока в баке есть хоть немного топлива, топливный насос работает нормально. Следовательно, топливо поступает в двигатель, и ЭБУ не требуется никаких регулировок. Только когда топливо закончится, двигатель заглохнет. Однако это также не причинит ему никакого вреда.

Правда, во всем вышесказанном есть одна существенная оговорка, которая применима только в том случае, если в оставшемся объеме топлива или на дне бака нет воды. Обычно это относится к относительно молодым автомобилям, возрастом до 3-4 лет. Однако в большинстве подержанных автомобилей (5 лет и старше) влага имеет тенденцию накапливаться в той или иной степени из-за конденсата и некачественного топлива.

Основными источниками влаги являются конденсат и низкокачественное топливо. Если насос "подхватывает" воду вместе с остатками топлива, могут возникнуть серьезные проблемы. Особенно неприятны эти последствия для дизельных двигателей, поскольку влага быстро повреждает топливоподкачивающий насос (также известный как "ТНВД") и форсунки. Для предотвращения подобных проблем опытные водители во время поездок используют специализированные топливные водоотделители, которые устраняют влагу из топлива.

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Опасно ли постоянно ездить «на горящей лампочке»?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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