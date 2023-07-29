Как понять, что вот-вот накроются стартер или генератор в автомобиле

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Когда дело доходит до автомобильных компонентов, и стартер, и генератор играют решающую роль в работе автомобиля. Однако они различаются по своей функциональности и производительности. Стартер работает с перебоями, но при включении испытывает значительную нагрузку. Его электродвигатель отвечает за запуск всего двигателя автомобиля даже при низких температурах, когда масло становится более вязким или когда некоторые детали двигателя изнашиваются. В таких условиях стартеру приходится работать исключительно усердно, что, как мы понимаем, может сократить срок его службы.

Фото: www.carid. com/replacement-alternators.html?filter=1&departments%5B%5D=Parts&sub-ptypes%5B%5D=Alternator%20Rotors

С другой стороны, генератор работает непрерывно до тех пор, пока вращается коленчатый вал двигателя, вырабатывая электрическую энергию. Он подвержен постоянному износу. Помимо общей "электрической" природы, эти два компонента, несмотря на их различное назначение, обладают еще одной общей характеристикой — их износ становится заметен примерно через 4-5 лет эксплуатации с момента покупки автомобиля в автосалоне.

По мнению экспертов Bosch, если автомобиль не используется чрезмерно, рекомендуется начать обращать внимание на состояние стартера и генератора, как только пробег достигнет 120 000 километров.

В каких случаях следует заподозрить неисправность стартера? Есть несколько симптомов, указывающих на это. Например, когда вы поворачиваете ключ зажигания (или нажимаете кнопку запуска двигателя), а автомобиль ничего не делает в ответ или стартер включается, но не с первой попытки. Другой сценарий — это когда вы слышите знакомый звук вращения стартера, но двигатель не запускается. Также может случиться так, что после запуска двигателя стартер не отключается и продолжает вращаться.

Наконец, если стартер автомобиля издает необычные звуки, такие как шум или скрежет, во время движения, это может быть поводом для беспокойства. Некоторые из перечисленных симптомов могут быть связаны с неисправностями аккумулятора или проводки. Однако, если вы уверены, что эти элементы не задействованы, наиболее вероятным виновником является стартер.

Что касается работоспособности генератора, то также имеются признаки его ухудшения. Например, фары могут казаться более тусклыми, чем обычно, или освещение может быть непоследовательным. О работе генератора также может свидетельствовать прерывистый или мерцающий индикатор заряда на приборной панели. Неуверенный запуск двигателя также может указывать на надвигающийся отказ генератора, поскольку он ответственен за недостаточную зарядку автомобильного аккумулятора, что приводит к недостаточному питанию для уверенного запуска двигателя.

Следует отметить, что плохая работа генератора иногда связана с износом или неправильной установкой его ременной передачи. Однако, если и ременная передача, и аккумулятор находятся в хорошем состоянии, и вы испытываете вышеупомянутые симптомы, вы можете с уверенностью устранить "проблему с генератором".

Конечно, у вас есть возможность просто приобрести новые компоненты — генератор и стартер — для замены старых. Однако есть более бюджетная альтернатива — ремонт. Главное — найти авторитетного специалиста, рекомендованного либо через онлайн-обзоры, либо знакомыми, который квалифицирован в восстановлении таких устройств.

Как проверить генератор на машине МУЛЬТИМЕТРОМ!!! #Автодиагностика