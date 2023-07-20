Почему многие датчики в современных авто постоянно врут

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Когда дело доходит до обмана владельцев автомобилей, датчики могут играть с ними по разным причинам. Иногда это происходит по недосмотру инженеров, а иногда — из-за настоящей неисправности. Однако есть и такие устройства, которые изначально настроены на получение неточных показаний.

Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

С какой скоростью мы едем

Самым "озорным" из них является датчик скорости. Он откалиброван таким образом, чтобы предоставлять информацию о скорости автомобиля с погрешностью, даже если на автомобиле установлены шины стандартного размера. Соответственно, спидометр показывает большую скорость, а блок управления двигателем (ЭБУ) получает точные данные. Однако если установлены нестандартные колеса, то и ЭБУ, и спидометр будут получать ошибочные показания, что может привести к другим ошибкам в электронных системах.

Слишком горячий двигатель

Датчик температуры двигателя также часто выдает неверные данные. Причина этого кроется в том, что инженеры устанавливают его не в головку блока цилиндров (самое горячее место), а в шланг, прикрепленный к головке блока цилиндров. Интересно, что этот шланг часто изготавливается не из металла, а из пластикового композита. Такое размещение влечет за собой серьезные проблемы. Например, в случае аварийной ситуации, когда система охлаждения теряет герметичность и охлаждающая жидкость полностью сливается, двигатель начинает перегреваться. Тем временем наш датчик продолжает измерять температуру в пустом пластиковом шланге и показывает, что двигатель работает нормально, в то время как блок уже "мертв".

Проблемы с маслом

Датчик давления масла реагирует на давление ниже 0,5 бар. В результате на приборной панели загорается красная сигнальная лампа давления масла. Проблема в том, что при давлении 0,6 бар подшипники коленчатого вала подвергаются сильному износу, но водитель об этом не замечает, так как на приборной панели не появляется никаких сигналов.

Что за бортом?

Наконец, есть еще один обманщик — датчик наружной температуры. Он часто располагается в районе переднего бампера, где нагревается от дороги и радиаторов охлаждения, которых в современном автомобиле может быть до пяти. Как следствие, возникают ошибки. Чтобы избежать этого, некоторые производители устанавливают датчик внутри корпуса правого бокового зеркала. Однако в этом случае возникает парадоксальная ситуация, когда при движении на запад кажется, что теплее, чем при движении на юг.