Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему многие датчики в современных авто постоянно врут

2:47
Авто

Когда дело доходит до обмана владельцев автомобилей, датчики могут играть с ними по разным причинам. Иногда это происходит по недосмотру инженеров, а иногда — из-за настоящей неисправности. Однако есть и такие устройства, которые изначально настроены на получение неточных показаний.

Почему многие датчики в современных авто постоянно врут
Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

С какой скоростью мы едем

Самым "озорным" из них является датчик скорости. Он откалиброван таким образом, чтобы предоставлять информацию о скорости автомобиля с погрешностью, даже если на автомобиле установлены шины стандартного размера. Соответственно, спидометр показывает большую скорость, а блок управления двигателем (ЭБУ) получает точные данные. Однако если установлены нестандартные колеса, то и ЭБУ, и спидометр будут получать ошибочные показания, что может привести к другим ошибкам в электронных системах.

Слишком горячий двигатель

Датчик температуры двигателя также часто выдает неверные данные. Причина этого кроется в том, что инженеры устанавливают его не в головку блока цилиндров (самое горячее место), а в шланг, прикрепленный к головке блока цилиндров. Интересно, что этот шланг часто изготавливается не из металла, а из пластикового композита. Такое размещение влечет за собой серьезные проблемы. Например, в случае аварийной ситуации, когда система охлаждения теряет герметичность и охлаждающая жидкость полностью сливается, двигатель начинает перегреваться. Тем временем наш датчик продолжает измерять температуру в пустом пластиковом шланге и показывает, что двигатель работает нормально, в то время как блок уже "мертв".

Проблемы с маслом

Датчик давления масла реагирует на давление ниже 0,5 бар. В результате на приборной панели загорается красная сигнальная лампа давления масла. Проблема в том, что при давлении 0,6 бар подшипники коленчатого вала подвергаются сильному износу, но водитель об этом не замечает, так как на приборной панели не появляется никаких сигналов.

Что за бортом?

Наконец, есть еще один обманщик — датчик наружной температуры. Он часто располагается в районе переднего бампера, где нагревается от дороги и радиаторов охлаждения, которых в современном автомобиле может быть до пяти. Как следствие, возникают ошибки. Чтобы избежать этого, некоторые производители устанавливают датчик внутри корпуса правого бокового зеркала. Однако в этом случае возникает парадоксальная ситуация, когда при движении на запад кажется, что теплее, чем при движении на юг.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

КАК СЛЕДИТЬ ЗА ДВИГАТЕЛЕМ? ДАТЧИКИ. КАКИЕ ВЫБРАТЬ?!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт
Новости
В Татарстане изучают чаек для выявления птичьего гриппа
Певец Стас Пьеха признался, что не стирал одежду на "Фабрике звёзд-4"
Drom: Массовая отгрузка автомобилей Lada дилерам: Раскрыта актуальная проблема
Врач-кардиолог Соколов назвал продукты, которые повышают давление
Открыта бронь на Tamiya Wild One Max от The Little Car Company, и он уже не такой маленький
Новые правила в Грузии: Российские водители обязаны демонстрировать трехцветные флаги
Захватывающий второй этап Russian Endurance Challenge в Подмосковье
Продюсер Иосиф Пригожин оценил введённые против него санкции Канады
Опубликованы первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ в зоне СВО
Ученые обнаружили: Последние модели ChatGPT OpenAI становятся менее точными
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Последние материалы
Drom: Массовая отгрузка автомобилей Lada дилерам: Раскрыта актуальная проблема
Врач-кардиолог Соколов назвал продукты, которые повышают давление
Открыта бронь на Tamiya Wild One Max от The Little Car Company, и он уже не такой маленький
Новые правила в Грузии: Российские водители обязаны демонстрировать трехцветные флаги
Захватывающий второй этап Russian Endurance Challenge в Подмосковье
В России реформируют оборонную систему. К чему готовиться россиянам?
Продюсер Иосиф Пригожин оценил введённые против него санкции Канады
10 растений, которые могут принести уединение и красоту в ваш сад
Опубликованы первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ в зоне СВО
Ученые обнаружили: Последние модели ChatGPT OpenAI становятся менее точными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников