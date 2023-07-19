Почему даже в новом автомобиле может неожиданно перегреться мотор

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Современные двигатели, как правило, выделяют больше тепла по сравнению со старыми двигателями с естественным всасыванием, поскольку повышение температуры повышает их тепловую эффективность. Однако материалы, используемые в конструкции двигателя, а также масла и смазки имеют свои температурные пределы для нормального функционирования. Превышение этих пределов приводит к проблемам.

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Например, алюминиевый блок двигателя менее эффективно отводит тепло по сравнению с чугунным, что увеличивает нагрузку на систему наддува и выхлопную трубу, расположенную рядом с масляным поддоном. Кроме того, каталитические нейтрализаторы, расположенные в непосредственной близости от двигателя, также способствуют накоплению тепла.

Кондиционер воздуха — еще один источник тепла. Его конденсатор не только выделяет тепло, но и препятствует потоку воздуха к радиатору двигателя. Со временем между этими двумя теплообменниками скапливается мусор, такой как пыль и листья, что еще больше препятствует нормальному охлаждению. Это начальные факторы, которые могут привести к перегреву двигателя.

Поэтому даже полностью исправный автомобиль может подвергнуться перегреву, особенно в условиях чрезмерной нагрузки. В таких случаях повышенная нагрузка на двигатель очевидна. Аналогично, жесткая эксплуатация автомобиля на горных серпантинных дорогах может привести к перегреву из-за совместного воздействия нагрузки на двигатель и пониженной плотности воздуха, что влияет на охлаждение радиатора.

Не будем забывать, что современные автомобили стремятся к снижению веса, в результате чего радиаторы становятся тоньше, а объем охлаждающей жидкости уменьшается. Если в нормальных условиях система охлаждения работает бесперебойно, то при больших нагрузках она может не справляться.

Неправильная замена охлаждающей жидкости также может привести к перегреву. Неправильные пропорции концентрата охлаждающей жидкости и дистиллированной воды, которые добавляются в систему, могут привести к постепенному испарению воды и загустению охлаждающей жидкости из-за ее недостаточного количества. Эти факторы способствуют перегреву двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения, возникающие после замены охлаждающей жидкости, также могут привести к проблемам. Поэтому крайне важно не отказываться от высококачественной охлаждающей жидкости или процедур, связанных с ее заменой. В противном случае это может привести к дорогостоящим последствиям.