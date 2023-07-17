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Даниил Полоников

Что будет, если залить в двигатель масло для коробки передач

2:24
Авто

Как ни удивительно, но на просторах Всемирной паутины можно встретить советы опытных водителей, предлагающих добавлять в двигатель небольшое количество трансмиссионного масла. Они утверждают, что это повышает эффективность использования топлива, улучшает компрессию двигателя, обеспечивает лучшую тягу… Одним словом, они видят только плюсы. Но прежде чем вы броситесь опробовать эти извечные методы на своих автомобилях, позвольте объяснить, почему этого делать не следует.

Что будет, если залить в двигатель масло для коробки передач
Фото: https://media.image.infoseek.co.jp/

Трансмиссионное масло предназначено для того, чтобы выдерживать большие механические нагрузки и работать при стабильной температуре внутри коробки передач. Внутри коробки передач не бывает взрывов, пожаров и выбросов. Поэтому некоторые свойства моторного масла просто не нужны для смазки трансмиссии.

С другой стороны, моторное масло работает в более сложных условиях. Оно имеет дело с высокими оборотами, перепадами температур, загрязнениями, возникающими в результате нормальной работы силового агрегата, и другими факторами. Моторное масло должно обладать особыми характеристиками текучести, содержать моющие присадки и минимизировать угар во время работы. Именно эти факторы следует учитывать, прежде чем залить трансмиссионную жидкость в маслозаливную горловину двигателя.

Смешиваясь с моторным маслом, трансмиссионная жидкость просто начнет гореть и образовывать отложения, которые могут засорить фильтр, микроскопические масляные каналы и шланги.

Кроме того, при недостаточном количестве вязкого трансмиссионного масла страдают жизненно важные компоненты двигателя, требующие смазки, такие как валы, цилиндры и поршни. Отсутствие надлежащей смазки приводит к увеличению трения между деталями, неадекватному удалению мусора и, в конечном итоге, образованию задиров на стенках цилиндров. Это можно сравнить с сердечным приступом как для автомобиля, так и для его владельца.

В общем, если у вас есть свободное время и деньги, то вам повезло, и вы можете предаться экспериментам. Остальным я бы рекомендовал не возиться с двигателем и заливать только то масло, которое рекомендует автопроизводитель, а не слушать советы соседа по гаражу.

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ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ А МОТОРНОЕ В МКПП
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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