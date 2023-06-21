Три простых способа перегреть АКП и "попасть" на дорогущий ремонт

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Автоматическая коробка передач — невероятно надежный компонент, который при надлежащем уходе и техническом обслуживании может прослужить дольше не только двигателя, но и кузова автомобиля. Однако статистика неустанных поисков в интернете показывает, что все большее число россиян ищут мастерские и профессионалов, способных вдохнуть новую жизнь в их автоматические коробки передач, предпочтительно по доступной цене. Итак, почему эта проблема стала настолько распространенной?

Фото: https://drikus.club/

Во-первых, значительно увеличилось количество автомобилей, оснащенных автоматическими коробками передач. Даже Ульяновский автомобильный завод прислушался к голосам своих клиентов, которые желают удобства вождения "с двумя педалями". Однако менее позитивная причина заключается в том, что, хотя россияне привыкли к автоматическим коробкам передач и полюбили их, они еще не до конца овладели искусством их обслуживания. Следовательно, возникают проблемы, приводящие к огромным счетам за ремонт, достигающим пяти или даже шестизначных цифр.

Неудивительно, что первым грехом, который совершают российские автовладельцы, приобретшие автомобиль с автоматической коробкой передач, является желание сэкономить.

Они пренебрегают регулярной заменой масла и фильтров — да, в автоматических коробках передач тоже есть фильтры, а в некоторых моделях их даже два. Кроме того, они заливают в трансмиссию неподходящие жидкости. Правило "заливать Декстрон в автоматическую коробку передач" не имеет права на существование.

Каждая коробка передач может работать только с определенной жидкостью, предписанной производителем, и ни с чем другим. Замена рекомендованного "эликсира" более дешевой альтернативой приведет к значительным проблемам. Желание "продержаться за рулем еще немного, хотя бы сейчас" столь же пагубно. Если вы не можете своевременно обслуживать свой автомобиль, вы играете с огнем.

Вторым пунктом в списке, конечно же, является система охлаждения. Нормальная рабочая температура коробки передач колеблется от 80 до 90 градусов по Цельсию, а для самых современных она может достигать 100-110 градусов. Однако в дорожных пробках и в условиях бездорожья устройство естественным образом перегревается. Чтобы решить эту проблему, устанавливается отдельный радиатор, который должен располагаться под капотом.

Однако этот крошечный промежуточный охладитель стоит непомерно дорого, поэтому его используют до тех пор, пока он не рассыплется в алюминиевую пыль на земле. Кроме того, радиатор требует регулярной очистки, как внешней, так и внутренней.

Ремонт протекающего радиатора невозможен — он требует замены. Любые ухищрения, такие как использование китайского аналога или попытка ремонта аргонной сваркой, только снизят производительность устройства и приведут к повторному перегреву трансмиссии. А там, где происходит перегрев, возникает необходимость в ремонте.

Наконец, давайте обратимся к последнему пункту — ремонту. Каждый ремонт, будь то обычное обслуживание или необходимая починка, ставит владельца автомобиля перед дилеммой относительно мелких деталей: следует ли заменять прокладки и уплотнители или достаточно добавить больше герметика там, где просачивается масло?

Автоматические коробки передач всегда подвергаются нагреву во время работы и впоследствии остывают, когда автомобиль припаркован. Эти колебания температуры приводят к быстрому износу шин, когда резина буквально превращается в пластик. Естественно, в таких случаях о герметичности речи не идет. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить трансмиссионное масло и фильтры, а также все прокладки без исключения.

Чем больше внимания владелец уделяет своему автомобилю, тем дольше он прослужит ему и тем выше будет его стоимость при перепродаже. Высококачественное обслуживание и солидные технические знания всегда обязательны. В противном случае сложное и технологически продвинутое транспортное средство 21 века просто не выживет.

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