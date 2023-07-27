Почему опытные водители хранят в салоне авто пластиковые бутылки

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Пластиковые бутылки, используемые для безалкогольных напитков и минеральной воды, являются одним из самых распространенных видов отходов. Их можно найти разбросанными в багажниках автомобилей, гаражах и на дачах. Россия все еще находится на начальном этапе своего пути по переработке отходов и мусора, поэтому переработка пластика пока не является серьезной проблемой. Однако некоторые люди старательно собирают эти обычные пластиковые бутылки для уникальной и удобной цели, а именно для их крышек.

Фото: МВД РФ

Вот что интересно: винтовая часть крышки сделана из плотного и прочного пластика, который невероятно трудно сломать. Если, конечно, у вас нет специального инструмента или злых намерений. Однако под воздействием тепла он быстро становится податливым, сохраняя при этом свою прочность. Заметив эту особенность, находчивые люди быстро нашли практическое применение этому богатому ресурсу, лежащему прямо под ногами.

Появился болт с барашковой гайкой — невероятно удобное изобретение, не требующее специальных инструментов для установки или снятия. Его можно надежно закрепить даже просто рукой. Тем не менее, у него есть один недостаток: когда вам нужен конкретный размер, его не всегда можно найти, даже в ближайшем магазине. Несмотря на это, все хотят использовать этот метод для фиксации часто используемых соединений. И здесь на помощь приходит обычная пластиковая бутылка.

Чтобы создать свою собственную гайку, начните с того, что зажмите в тисках болт нужного размера. Затем накрутите на него гайку и возьмите строительный термопистолет, плоскогубцы и надежную бутылку из-под минеральной воды. Отрежьте резьбовую "верхушку" бутылки и нагревайте ее с помощью термопистолета, пока пластик не начнет размягчаться.

Не нужно нагревать его до тех пор, пока он не станет жидким, но обязательно проводите всю процедуру рядом с тисками с нужной гайкой. Когда пластик достигнет необходимой температуры, аккуратно наденьте крышку бутылки на гайку и крепко сожмите ее плоскогубцами, поддерживая давление до тех пор, пока пластик не затвердеет.

Эта простая техника позволяет получить гайку точно нужного размера, используя только пластиковую бутылку и вашу решимость. Теперь крепить лопату на багажник внедорожника, закреплять различные инструменты в отведенных для них местах хранения и выполнять другие задачи становится не только удобнее, но и значительно быстрее. Кроме того, вы можете запастись барашковыми гайками, аккуратно храня их и пополняя запас по мере износа или поломки. В конце концов, этот процесс требует лишь немного свободного времени и легкой склонности. А материал для их изготовления всегда будет под рукой.

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