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Даниил Полоников

Как самому восстановить вылетевшие из покрышек шипы

3:19
Авто

Преимущество шипованных зимних шин, так называемые "зубы", может быть скомпрометировано из-за поврежденных дорог, небрежного вождения и износа. Потеря нескольких шипов в течение сезона — не повод для паники. Однако что делать, если шипы значительно истончились?

Как самому восстановить вылетевшие из покрышек шипы
Фото: https://vianor-vologda.ru/

Решение заключается в повторной ошиповке шины. Перешиповка — это процесс ремонта, аналогичный восстановлению протектора на грузовых шинах, который позволяет шине вернуть свои первоначальные характеристики. Зимние шины с хорошим протектором, но с отсутствующими шипами могут продолжать работать, но они не будут обладать теми же преимуществами, что их шипованные аналоги. Кроме того, их характеристики будут заметно хуже по сравнению с нешипованными шинами, поскольку состав и процесс производства отличаются. Таким образом, лучшим вариантом будет ремонт шины путем замены утраченных шипов.

Восстановленные шипы немного отличаются от установленных на заводе. Чтобы обеспечить надежную посадку даже в изношенном гнезде, которое может деформироваться, шип для замены имеет значительно больший диаметр основания. Это гарантирует плотное прилегание, прочно удерживая шпильку на месте, подобно коррумпированному директору, отчаянно цепляющемуся за государственные контракты.

Ремонтные шпильки обычно бывают двух размеров — 8 мм и 9 мм. Техник оценивает степень износа протектора и подбирает шипы соответствующей высоты. Затем с помощью специального пневматического пистолета или устройства, напоминающего шприц, изношенное гнездо расширяется до максимального размера, что позволяет вставить новый шип.

Однако не все шины можно легко переобуть. Существуют различные факторы, которые могут удержать добросовестного специалиста от попытки восстановить зимнюю шину.

Например, если протектор сильно изношен и глубина прорези составляет менее 7 мм, шип будет сильно выступать. После нескольких маневров торможения он с радостью распрощается с шиной, потенциально повредив лакокрасочное покрытие автомобиля или, что еще хуже, лобовое стекло.

Чрезмерно высокий протектор также является причиной воздержаться от переобувки — новые шипы утонут в нем и не смогут работать должным образом. Тем не менее, недобросовестные техники могут продолжить работу в таких случаях, ставя прибыль выше безопасности других. Чтобы избежать неприятных инцидентов, рекомендуется тщательно оценить состояние протектора, прежде чем приступать к восстановлению шин.

Если шины изношены до такой степени, что разрушается бескамерный слой, это тоже не очень хороший знак. Воздух будет просто выходить через шип. Можно установить внутреннюю трубку, но езда на таких колесах неудобна и требует дополнительных расходов.

Однако если ни одно из вышеперечисленных противопоказаний не действует, предпочтительнее отремонтировать шину и восстановить ее стальной оскал. Это обеспечит повышенную надежность и безопасность для всех участников движения.

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5 ошибок о РЕМОНТНЫХ ШИПАХ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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