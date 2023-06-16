Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Состояние адсорбера в автомобиле: почему важно проверять

2:44
Авто

В современную эпоху каждый автомобиль может похвастаться системой улавливания паров бензина — жизненно важным компонентом для автомобилей, соответствующих экологическим стандартам Евро-2 и выше. Ее основная задача — предотвратить выброс паров бензина из топливного бака в атмосферу даже в холодных условиях. В основе этой системы лежит адсорбер — пластиковый контейнер, наполненный активированным углем.

Состояние адсорбера в автомобиле: почему важно проверять
Фото: https://autouna.ru/

При выключении двигателя пары бензина проходят по шлангам и конденсируются в капли на гранулах древесного угля в адсорбере, в результате чего уголь отсыревает.

Как только двигатель начинает работать, контроллер запускает электромагнитный клапан, создавая вакуум в адсорбере. Этот вакуум втягивает воздух через активированный уголь, перенося пары бензина во впускной коллектор. После этого процесса очистки бензин испаряется из адсорбера, а уголь возвращается в сухое состояние.

Однако клапан, находящийся под управлением контроллера, может иногда давать сбои. Со временем он может не открываться должным образом или полностью засориться. В последнем случае адсорбер теряет свою эффективность.

Признаками проблем, связанных с клапаном, являются резкое увеличение расхода топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и колебания оборотов двигателя. Кроме того, датчик адсорбера может издавать выраженные стучащие звуки при запуске холодного двигателя, которые часто ошибочно интерпретируются как шум клапана.

Стоит отметить, что эти неисправности могут возникать и из других источников. Поэтому специалисты сервисных центров часто пренебрегают проверкой состояния системы улавливания паров бензина. Выбор в пользу более прибыльных задач, таких как замена моторного масла или диагностика кондиционеров, кажется им более заманчивым и выгодным.

Тем не менее оценка состояния адсорбера — относительно простая задача. Достаточно открутить крышку топливного бака, и если раздастся отчетливый шипящий звук, это означает отсутствие продувки. Другими словами, система неисправна.

Следует признать, что сам клапан не всегда является единственным виновником этих неисправностей. Камера адсорбера также часто может засоряться. В таких случаях разборка, очистка и просушка устройства становятся настоятельной необходимостью. По сути, восстановление фильтрации газа для обеспечения беспрепятственного прохождения решает проблему.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Неисправный клапан адсорбера.Симптомы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости
Аналитик Мильчакова назвала самые выгодные способы сохранения сбережений
Гастроэнтерологи назвали пять самых полезных ягод, которые могут навредить
Премьер Орбан: руководство ВС Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине
Рогов: США поставили Киеву задачу показать успехи наступления ВСУ до саммита НАТО
Экономист Добромыслов объяснил, есть ли смысл получать накопительную пенсию раньше срока
Туристы из России шокированы отдыхом в Турции: эконом уже совсем не эконом
Столтенберг заявил Расмуссену, что НАТО чётко решила не участвовать в конфликте на Украине
Россиянам могут запретить выбрасывать одежду, но не знают как: объяснение эксперта
Модератором дискуссии на полях ПМЭФ с участием Владимира Путина станет Дмитрий Саймс
Певица Монеточка* оштрафована на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Названа главная ошибка русских туристов за шведским столом
Укус комара и слеза в ухе: врачи из Подмосковья шокированы причинами вызова скорой
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Противоречивая ситуация: стоимость отдыха в Турции продолжает расти
Противоречивая ситуация: стоимость отдыха в Турции продолжает расти
Последние материалы
Гастроэнтерологи назвали пять самых полезных ягод, которые могут навредить
Премьер Орбан: руководство ВС Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине
Рогов: США поставили Киеву задачу показать успехи наступления ВСУ до саммита НАТО
Состояние адсорбера в автомобиле: почему важно проверять
Экономист Добромыслов объяснил, есть ли смысл получать накопительную пенсию раньше срока
Туристы из России шокированы отдыхом в Турции: эконом уже совсем не эконом
Столтенберг заявил Расмуссену, что НАТО чётко решила не участвовать в конфликте на Украине
Россиянам могут запретить выбрасывать одежду, но не знают как: объяснение эксперта
Модератором дискуссии на полях ПМЭФ с участием Владимира Путина станет Дмитрий Саймс
Певица Монеточка* оштрафована на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников