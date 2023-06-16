Состояние адсорбера в автомобиле: почему важно проверять

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В современную эпоху каждый автомобиль может похвастаться системой улавливания паров бензина — жизненно важным компонентом для автомобилей, соответствующих экологическим стандартам Евро-2 и выше. Ее основная задача — предотвратить выброс паров бензина из топливного бака в атмосферу даже в холодных условиях. В основе этой системы лежит адсорбер — пластиковый контейнер, наполненный активированным углем.

Фото: https://autouna.ru/

При выключении двигателя пары бензина проходят по шлангам и конденсируются в капли на гранулах древесного угля в адсорбере, в результате чего уголь отсыревает.

Как только двигатель начинает работать, контроллер запускает электромагнитный клапан, создавая вакуум в адсорбере. Этот вакуум втягивает воздух через активированный уголь, перенося пары бензина во впускной коллектор. После этого процесса очистки бензин испаряется из адсорбера, а уголь возвращается в сухое состояние.

Однако клапан, находящийся под управлением контроллера, может иногда давать сбои. Со временем он может не открываться должным образом или полностью засориться. В последнем случае адсорбер теряет свою эффективность.

Признаками проблем, связанных с клапаном, являются резкое увеличение расхода топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и колебания оборотов двигателя. Кроме того, датчик адсорбера может издавать выраженные стучащие звуки при запуске холодного двигателя, которые часто ошибочно интерпретируются как шум клапана.

Стоит отметить, что эти неисправности могут возникать и из других источников. Поэтому специалисты сервисных центров часто пренебрегают проверкой состояния системы улавливания паров бензина. Выбор в пользу более прибыльных задач, таких как замена моторного масла или диагностика кондиционеров, кажется им более заманчивым и выгодным.

Тем не менее оценка состояния адсорбера — относительно простая задача. Достаточно открутить крышку топливного бака, и если раздастся отчетливый шипящий звук, это означает отсутствие продувки. Другими словами, система неисправна.

Следует признать, что сам клапан не всегда является единственным виновником этих неисправностей. Камера адсорбера также часто может засоряться. В таких случаях разборка, очистка и просушка устройства становятся настоятельной необходимостью. По сути, восстановление фильтрации газа для обеспечения беспрепятственного прохождения решает проблему.