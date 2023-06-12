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Даниил Полоников

Как восстановить кожаные и велюровые вставки на дверных картах машины

3:37
Авто

Эпоха неуловимых роскошных автомобилей вернулась, сделав их недосягаемыми для многих. Дефицит автомобилей вызвал всеобщее замешательство на фоне жадности дилеров, предоставляя лишь немногим счастливчикам возможность приобрести последние модели.

Как восстановить кожаные и велюровые вставки на дверных картах машины
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В результате цены взлетели до небес даже на подержанные автомобили, почти удвоив их стоимость. То, что когда-то было доступным вариантом, теперь имеет ценник, сравнимый с крылом самолета Boeing. Вердикт очевиден: сейчас не время покупать, а лучше поддерживать и максимально использовать то, чем мы уже обладаем.

Однако, как однажды метко сказал современный поэт, "сложные времена проверяют нас на прочность". Состоятельные люди 2000-х и 2010-х годов привыкли к потребительскому мышлению, в результате чего автомобили потеряли свой почитаемый статус в разных социальных слоях.

В прошлом приобретение нового автомобиля в кредит было простым решением, но мы забыли, что в ближайшем будущем такой возможности не будет. Поэтому разумно вкладывать усилия в реставрацию и обновление наших нынешних автомобилей.

Уход за внешним видом автомобиля относительно прост: поездка в кузовной цех для подбора цвета, перекраски и установки новых колес. Но что делать с салоном, который страдает от накопившейся грязи и пыли? Если современные чехлы для сидений могут замаскировать проблемы с сиденьями, то для дверных панелей таких чехлов не существует.

Тщательная чистка с использованием высококачественных средств позволяет обнаружить не только грязь, но и потускневшие декоративные элементы. Как ни странно, не чистить их вообще было бы лучшим выбором.

В этот момент стоит вспомнить основополагающий русский принцип: "Глаза боятся, а руки смеют". Несмотря на сложную задачу очистки и противостояния повреждениям на дверных панелях, мы не должны терять надежду, а должны действовать. Пластик, велюр, тканевые вставки и искусственная кожа поддаются покраске, и это можно сделать самостоятельно. Кто-то может выбрать специализированные средства, но других ждет универсальное решение: краска для обуви. Она идеально подходит.

Для начала мы закроем выступающие и непригодные для покраски участки малярным скотчем, затем обезжирим поверхность спиртом перед нанесением начального слоя краски для обуви, подходящей для замши, нубука и кожи. Хотя в других обстоятельствах может потребоваться спешка, для первого слоя будет достаточно легкого напыления. Последующие слои наносятся более плотно, поэтому для восстановления всех четырех дверных панелей потребуется не менее двух флаконов. К счастью, они экономически выгодны.

Для высыхания каждого слоя требуется 10-15 минут, то есть весь процесс покраски займет около полутора часов. Поскольку снимать панели нет необходимости, закрывать детали и кнопки скотчем становится трудоемкой задачей, что превращает реставрационные работы в вечернее занятие.

Тем не менее, результат превзойдет все ожидания: дверные панели засияют свежим блеском, а повреждения и царапины будут скрыты под краской, придавая салону автомобиля респектабельный, хотя и не безупречный вид. Разве такой эффект не стоит небольшого вложения в 500 рублей и вечера, проведенного в гараже?

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Ремонт за 30 минут. Устранение повреждений на дверной обшивке. Это получится у любого!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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