Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему шипованные зимние колеса — бесполезная трата денег

4:15
Авто

Когда речь заходит о дебатах вокруг шипованных зимних шин, существует только один аргумент, который, по мнению их сторонников, имеет смысл. Они утверждают, что шипы обеспечивают лучшее сцепление на льду и плотном снегу. Это утверждение было справедливо два-три десятилетия назад и, в некоторой степени, десять лет назад. Однако в последнее время производители шин добились значительных успехов в разработке конструкции и состава резины нешипованных шин. В результате такие шины теперь конкурируют с шипованными в плане производительности на обледенелой поверхности.

Почему шипованные зимние колеса — бесполезная трата денег
Фото: https://halyq-uni.kz/

Тем не менее при температуре ниже -25 градусов Цельсия нешипованные шины превосходят шипованные по своим функциональным качествам при условии, что все остальные условия остаются неизменными. Единственный конкретный сценарий, когда шипованные шины могут быть предпочтительнее фрикционных, — это движение по голому льду при температуре, близкой к нулю, особенно когда лед начинает таять. В таких условиях шипы способны проникать через тонкий слой воды, покрывающий лед, и обеспечивать надежное сцепление, удерживая тем самым автомобиль на трассе или останавливая его. Однако во всех других ситуациях зимнего вождения шипы могут оказаться невыгодными для водителей, которые верят в их мнимые преимущества.

Важно отметить, что большинство автолюбителей, участвующих в спорах о достоинствах и недостатках шипованных и нешипованных шин, в основном ездят зимой по асфальту. В городах и на автомагистралях дороги обычно в значительной степени очищены от снега и льда.

При торможении на чистом асфальте шипованные шины часто имитируют поведение коньков, вызывая скольжение автомобиля и снижая эффективность резины шины. Это, в свою очередь, может значительно увеличить тормозной путь или привести к отклонению автомобиля от намеченной траектории при поворотах.

Несомненно, шипованные шины производят значительно больше шума во время движения по сравнению с нешипованными. Даже самые упрямые любители шин не станут оспаривать этот факт. Кроме того, регулярная потеря шипов является неотъемлемой характеристикой шипованных шин. Резкое торможение и быстрое ускорение на асфальте способствуют этому явлению. Однако даже если владелец автомобиля не относится к категории тех, кто агрессивно разгоняется на светофорах, шипованные шины на его машине все равно могут значительно пострадать по совершенно другой причине: при маневрировании во время парковки.

Большинство водителей не задумываются о возможной потере шипов при повороте руля, когда автомобиль неподвижен на чистом асфальте. Тем не менее в таких ситуациях металлические "когти" могут вырваться из шины. Шипованное колесо, потерявшее часть своих шипов, должно быть отбалансировано, поскольку возникающий дисбаланс может пагубно сказаться на работе подвески.

Но сколько любителей шипованной резины посещают шиномонтаж в зимний сезон только для того, чтобы проверить баланс всех четырех колес? Очень мало. Большинство узнает об уменьшении количества шипов в шинах только весной, когда приходит время переходить на летние шины.

Более того, мало кто из них учитывает, что колесо, потерявшее часть шипов в начале следующего зимнего сезона, потребует заметно более тяжелых грузиков для восстановления баланса.

Поэтому выбор в пользу шипованных шин имеет смысл только в том случае, если автомобиль постоянно ездит по обледенелой поверхности и редко выезжает на чистый асфальт. Но и в этом случае это не является абсолютным правилом. Например, грузовики и автобусы в большинстве случаев редко оснащаются шипованными шинами, однако они могут круглый год ездить на всесезонных шинах без существенных проблем.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Почему в Европе запрещены шипованные шины?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Naval News: Россия удвоила количество необычных защитников Крыма
Nature Communications: дефицит витамина D при беременности повышает риск диабета у плода
Олег Царёв объяснил, почему ВСУ не бросили в наступление танковые колонны
В Росавиации высказались о заражении компьютера и потери данных в результате диверсии: "Убогая фантазия"
Советник Пушилина Кимаковский заявил о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артёмовском
Туристка из РФ раскрыла секрет оплаты отдыха и услуг российскими картами в Турции
Армия Украины атаковала Белоруссию беспилотником со взрывчаткой
Ведущий Александр Олешко раскритиковал шоу Comment Out и ведущего Владимира Маркони
SHOT: экс-сотрудница Росавиации с украинским гражданством взломала IT-структуру ведомства
Диетолог Соломатина назвала опасные последствия переедания
Популярное
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян

Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.

Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
InfoBRICS: Россия уничтожила большую часть БМП Bradley из-за двух просчётов ВСУ
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
ВКС, "ядерка", мобилизация: чем и где Путин создаст "санитарную зону" в Незалежной
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Последние материалы
Туристка из РФ раскрыла секрет оплаты отдыха и услуг российскими картами в Турции
Армия Украины атаковала Белоруссию беспилотником со взрывчаткой
Ведущий Александр Олешко раскритиковал шоу Comment Out и ведущего Владимира Маркони
SHOT: экс-сотрудница Росавиации с украинским гражданством взломала IT-структуру ведомства
Разведчик Пентагона: Россия победит Украину в 2023-м, НАТО не спасёт
Диетолог Соломатина назвала опасные последствия переедания
Reuters: прогресс контрнаступления Украины остановился из-за истощения сил
Эндокринолог РФ Зухра Павлова рассказала, как заставить организм лучше худеть
Российские туристы в Турции столкнулись с противоречивой ситуацией
Ключ к похудению или риск для здоровья: вся правда про сахарозаменители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников