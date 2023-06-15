Почему шипованные зимние колеса — бесполезная трата денег

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Когда речь заходит о дебатах вокруг шипованных зимних шин, существует только один аргумент, который, по мнению их сторонников, имеет смысл. Они утверждают, что шипы обеспечивают лучшее сцепление на льду и плотном снегу. Это утверждение было справедливо два-три десятилетия назад и, в некоторой степени, десять лет назад. Однако в последнее время производители шин добились значительных успехов в разработке конструкции и состава резины нешипованных шин. В результате такие шины теперь конкурируют с шипованными в плане производительности на обледенелой поверхности.

Фото: https://halyq-uni.kz/

Тем не менее при температуре ниже -25 градусов Цельсия нешипованные шины превосходят шипованные по своим функциональным качествам при условии, что все остальные условия остаются неизменными. Единственный конкретный сценарий, когда шипованные шины могут быть предпочтительнее фрикционных, — это движение по голому льду при температуре, близкой к нулю, особенно когда лед начинает таять. В таких условиях шипы способны проникать через тонкий слой воды, покрывающий лед, и обеспечивать надежное сцепление, удерживая тем самым автомобиль на трассе или останавливая его. Однако во всех других ситуациях зимнего вождения шипы могут оказаться невыгодными для водителей, которые верят в их мнимые преимущества.

Важно отметить, что большинство автолюбителей, участвующих в спорах о достоинствах и недостатках шипованных и нешипованных шин, в основном ездят зимой по асфальту. В городах и на автомагистралях дороги обычно в значительной степени очищены от снега и льда. При торможении на чистом асфальте шипованные шины часто имитируют поведение коньков, вызывая скольжение автомобиля и снижая эффективность резины шины. Это, в свою очередь, может значительно увеличить тормозной путь или привести к отклонению автомобиля от намеченной траектории при поворотах.

Несомненно, шипованные шины производят значительно больше шума во время движения по сравнению с нешипованными. Даже самые упрямые любители шин не станут оспаривать этот факт. Кроме того, регулярная потеря шипов является неотъемлемой характеристикой шипованных шин. Резкое торможение и быстрое ускорение на асфальте способствуют этому явлению. Однако даже если владелец автомобиля не относится к категории тех, кто агрессивно разгоняется на светофорах, шипованные шины на его машине все равно могут значительно пострадать по совершенно другой причине: при маневрировании во время парковки.

Большинство водителей не задумываются о возможной потере шипов при повороте руля, когда автомобиль неподвижен на чистом асфальте. Тем не менее в таких ситуациях металлические "когти" могут вырваться из шины. Шипованное колесо, потерявшее часть своих шипов, должно быть отбалансировано, поскольку возникающий дисбаланс может пагубно сказаться на работе подвески.

Но сколько любителей шипованной резины посещают шиномонтаж в зимний сезон только для того, чтобы проверить баланс всех четырех колес? Очень мало. Большинство узнает об уменьшении количества шипов в шинах только весной, когда приходит время переходить на летние шины. Более того, мало кто из них учитывает, что колесо, потерявшее часть шипов в начале следующего зимнего сезона, потребует заметно более тяжелых грузиков для восстановления баланса.

Поэтому выбор в пользу шипованных шин имеет смысл только в том случае, если автомобиль постоянно ездит по обледенелой поверхности и редко выезжает на чистый асфальт. Но и в этом случае это не является абсолютным правилом. Например, грузовики и автобусы в большинстве случаев редко оснащаются шипованными шинами, однако они могут круглый год ездить на всесезонных шинах без существенных проблем.