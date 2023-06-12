Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Автомобильные коврики: как мыть, чтобы они всегда оставались чистыми

3:28
Авто

Со временем свежие резиновые коврики претерпевают изменения, превращаясь в невзрачные ошметки, которые упорно цепляют грязь, как бы старательно вы их ни чистили. Ни автошампунь, ни щетка не могут эффективно бороться со склонностью мягкой резины к впитыванию грязи, в результате чего она теряет свой первозданный черный оттенок — само воплощение чистоты, как бы странно это ни звучало.

Автомобильные коврики: как мыть, чтобы они всегда оставались чистыми
Фото: https://alle.by/

Такое поведение вызывает недовольство у многих людей, ведь все хотят ездить в первозданном автомобиле, особенно профессиональные водители, считающие это своим долгом. Будь вы личным шофером или водителем такси высокого класса, открывать дверь в испачканный салон просто неприемлемо. Следовательно, каждый ищет свое решение, каждое из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков.

Начнем с самой последней и самой экстравагантной опции — 3D ковриков, которые сейчас хвалят на всех углах. На первый взгляд, они выглядят совершенными: грязь скрывается в желобках, и ваши ноги остаются безупречными даже во время проливного дождя. Однако практичность выявляет некоторые недостатки. Таксисты сетуют на быстрый износ водительского коврика, который часто становится дырявым уже через месяц или около того. С пассажирским ковриком дела обстоят немного лучше, но следы износа остаются заметными. За год приходится заменять два или три комплекта, а они стоят немалых денег. Это не самое доступное решение.

Второй альтернативой является традиционный резиновый коврик. Он не так уж плох и служит практически вечно. Однако и у него есть свои недостатки. Эта "тусклость" наступает быстро и кажется вечной. Скажем прямо — полироли или силиконовые "чернила" никогда не должны прикасаться к нему. Одно неверное скользкое движение может привести к катастрофе, причем не только для ваших брюк, но и к тяжелым последствиям. Даже если пассажир на мгновение замешкается при входе в машину, последствия не ограничатся порванной тканью, это уж точно.

Итак, вы можете задаться вопросом, как восстановить цвет и блеск? Щетка, как и автомобильный шампунь, здесь не поможет. Ответ, как всегда, кроется в выборе правильных продуктов автохимии. Подвергать резину воздействию растворителей и других "керосиноподобных" веществ не рекомендуется, так как они разрушают материал. К счастью, на прилавках магазинов появились специализированные шампуни для резины.

Кстати, автомобильные шины необходимо тщательно мыть перед хранением в гараже, чтобы сохранить их качество на долгие годы. Существуют специальные растворы, которые деликатно, но эффективно удаляют дорожную соль и другие загрязнения, возвращая им первоначальный черный оттенок. Те же "химикаты" можно использовать для очистки ковриков.

Научный прогресс позволил удалить пыль и грязь, застрявшие в порах и микротрещинах, вернув салону первоначальный черный цвет. Как видите, никаких хитростей. Эти коврики бюджетны, долговечны и омолодят эстетику вашего автомобиля. Вот такой бесценный совет от опытных коллег из "дорожного" отдела!

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Как мыть ворсовые или текстильные коврики, плюсы и минусы эксплуатации | Бонусы под видео
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости
Терапевт Маскин объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце
Уход за ежами в огороде
Три супа от которых стоит отказаться пожилым людям
Офицер НАТО Атламазоглу предупредил ВСУ о самом опасном оружии ВС РФ
Мужчин предупредили, как тело сигнализирует о приближении рака и инсульта
Global Times: в Китае объяснили, для чего Зеленскому понадобилось заявлять о контрнаступлении
Кинорежиссер фильма "Терминатор 2" Джеймс Кэмерон переснял финал, чтобы выпустить продолжение
МК: ВСУ решили подобраться к укреплённой линии Суровикина через Великую Новосёлку
MF: диетолог Пономарёва объяснила, при какой диете разрешено сладкое
ETNT: диетологи назвали главные ошибки, которые люди совершают во время завтрака
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Последние материалы
Автомобильные коврики: как мыть, чтобы они всегда оставались чистыми
Уход за ежами в огороде
Еще один ребенок родился с ДНК от трёх людей
Три супа от которых стоит отказаться пожилым людям
Офицер НАТО Атламазоглу предупредил ВСУ о самом опасном оружии ВС РФ
Мужчин предупредили, как тело сигнализирует о приближении рака и инсульта
Global Times: в Китае объяснили, для чего Зеленскому понадобилось заявлять о контрнаступлении
Кинорежиссер фильма "Терминатор 2" Джеймс Кэмерон переснял финал, чтобы выпустить продолжение
МК: ВСУ решили подобраться к укреплённой линии Суровикина через Великую Новосёлку
MF: диетолог Пономарёва объяснила, при какой диете разрешено сладкое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников