Автомобильные коврики: как мыть, чтобы они всегда оставались чистыми

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Со временем свежие резиновые коврики претерпевают изменения, превращаясь в невзрачные ошметки, которые упорно цепляют грязь, как бы старательно вы их ни чистили. Ни автошампунь, ни щетка не могут эффективно бороться со склонностью мягкой резины к впитыванию грязи, в результате чего она теряет свой первозданный черный оттенок — само воплощение чистоты, как бы странно это ни звучало.

Фото: https://alle.by/

Такое поведение вызывает недовольство у многих людей, ведь все хотят ездить в первозданном автомобиле, особенно профессиональные водители, считающие это своим долгом. Будь вы личным шофером или водителем такси высокого класса, открывать дверь в испачканный салон просто неприемлемо. Следовательно, каждый ищет свое решение, каждое из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков.

Начнем с самой последней и самой экстравагантной опции — 3D ковриков, которые сейчас хвалят на всех углах. На первый взгляд, они выглядят совершенными: грязь скрывается в желобках, и ваши ноги остаются безупречными даже во время проливного дождя. Однако практичность выявляет некоторые недостатки. Таксисты сетуют на быстрый износ водительского коврика, который часто становится дырявым уже через месяц или около того. С пассажирским ковриком дела обстоят немного лучше, но следы износа остаются заметными. За год приходится заменять два или три комплекта, а они стоят немалых денег. Это не самое доступное решение.

Второй альтернативой является традиционный резиновый коврик. Он не так уж плох и служит практически вечно. Однако и у него есть свои недостатки. Эта "тусклость" наступает быстро и кажется вечной. Скажем прямо — полироли или силиконовые "чернила" никогда не должны прикасаться к нему. Одно неверное скользкое движение может привести к катастрофе, причем не только для ваших брюк, но и к тяжелым последствиям. Даже если пассажир на мгновение замешкается при входе в машину, последствия не ограничатся порванной тканью, это уж точно.

Итак, вы можете задаться вопросом, как восстановить цвет и блеск? Щетка, как и автомобильный шампунь, здесь не поможет. Ответ, как всегда, кроется в выборе правильных продуктов автохимии. Подвергать резину воздействию растворителей и других "керосиноподобных" веществ не рекомендуется, так как они разрушают материал. К счастью, на прилавках магазинов появились специализированные шампуни для резины.

Кстати, автомобильные шины необходимо тщательно мыть перед хранением в гараже, чтобы сохранить их качество на долгие годы. Существуют специальные растворы, которые деликатно, но эффективно удаляют дорожную соль и другие загрязнения, возвращая им первоначальный черный оттенок. Те же "химикаты" можно использовать для очистки ковриков.

Научный прогресс позволил удалить пыль и грязь, застрявшие в порах и микротрещинах, вернув салону первоначальный черный цвет. Как видите, никаких хитростей. Эти коврики бюджетны, долговечны и омолодят эстетику вашего автомобиля. Вот такой бесценный совет от опытных коллег из "дорожного" отдела!