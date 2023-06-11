Фразы, которые нельзя говорить при сдаче автомобиля в сервис

2:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомеханики тоже люди и заинтересованы в максимальном "вытягивании" средств у своих клиентов. Поэтому если они понимают, что владелец автомобиля не разбирается в этом вопросе, они могут предложить пару дополнительных операций, которые на самом деле не нужны. Более того, нет гарантии, что эти операции будут выполнены.

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Например, если вы привозите свою машину в сервисный центр, а забирать ее будет ваш супруг, нет необходимости информировать механика об этом и предоставлять контактную информацию вашего супруга. Их работа — решать то, что было обсуждено после диагностики. Если они знают, что кто-то другой придет за машиной, они могут легко добавить несколько пунктов в смету по ремонту, за которые ваш супруг в итоге заплатит, не задавая вопросов.

Избегайте фраз вроде: "Не так всё плохо?" Если механик искусен в манипуляциях, он немедленно представит вам самый тяжелый диагноз. Вы не сможете возразить, потому что они профессионалы. У них лучше слух, зрение и понимание, чем у вас. Их воображение тоже впечатляет, особенно когда речь идет о нахождении способов заработать дополнительные деньги с минимальными усилиями.

Также не рекомендуется упоминать, что вы пытались самостоятельно разобраться в проблеме, но не смогли. Это дает мастеру сервиса возможность винить вас в обострении проблемы и, следовательно, повышать стоимость ремонта. Будет гораздо лучше, если вы предоставите более конкретную информацию и четко определите объем работы, требуемый для исправления проблемы. Избегайте ненужных болтовни.

И, конечно же, никогда не жалуйтесь на то, что вас обманули в другом сервисном центре. Это будет изображать вас как наивную жертву, неспособную принять решение. Механики по своей природе — "хищники". Как только вы даете им повод, они немедленно воспользуются им, добавляя дополнительные задачи, обвиняя своих коллег в несостоятельности и говоря, что теперь им придется исправлять то, что другие испортили. Естественно, за высокую цену.

Будет лучше, если вы подготовитесь перед посещением сервисного центра: тренируйте свою речь, чтобы звучать уверенно и твердо, хотя бы поверхностно ознакомьтесь с предметом, чтобы не выглядеть полностью неосведомленным. Идеально, если рядом будет человек, более осведомленный о машинах, так как он сможет задать правильные вопросы и оценить компетентность мастеров-техников.