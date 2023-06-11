Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Фразы, которые нельзя говорить при сдаче автомобиля в сервис

2:37
Авто

Автомеханики тоже люди и заинтересованы в максимальном "вытягивании" средств у своих клиентов. Поэтому если они понимают, что владелец автомобиля не разбирается в этом вопросе, они могут предложить пару дополнительных операций, которые на самом деле не нужны. Более того, нет гарантии, что эти операции будут выполнены.

Фразы, которые нельзя говорить при сдаче автомобиля в сервис
Фото: https://sportishka.com/

Например, если вы привозите свою машину в сервисный центр, а забирать ее будет ваш супруг, нет необходимости информировать механика об этом и предоставлять контактную информацию вашего супруга. Их работа — решать то, что было обсуждено после диагностики. Если они знают, что кто-то другой придет за машиной, они могут легко добавить несколько пунктов в смету по ремонту, за которые ваш супруг в итоге заплатит, не задавая вопросов.

Избегайте фраз вроде: "Не так всё плохо?" Если механик искусен в манипуляциях, он немедленно представит вам самый тяжелый диагноз. Вы не сможете возразить, потому что они профессионалы. У них лучше слух, зрение и понимание, чем у вас. Их воображение тоже впечатляет, особенно когда речь идет о нахождении способов заработать дополнительные деньги с минимальными усилиями.

Также не рекомендуется упоминать, что вы пытались самостоятельно разобраться в проблеме, но не смогли. Это дает мастеру сервиса возможность винить вас в обострении проблемы и, следовательно, повышать стоимость ремонта. Будет гораздо лучше, если вы предоставите более конкретную информацию и четко определите объем работы, требуемый для исправления проблемы. Избегайте ненужных болтовни.

И, конечно же, никогда не жалуйтесь на то, что вас обманули в другом сервисном центре. Это будет изображать вас как наивную жертву, неспособную принять решение. Механики по своей природе — "хищники". Как только вы даете им повод, они немедленно воспользуются им, добавляя дополнительные задачи, обвиняя своих коллег в несостоятельности и говоря, что теперь им придется исправлять то, что другие испортили. Естественно, за высокую цену.

Будет лучше, если вы подготовитесь перед посещением сервисного центра: тренируйте свою речь, чтобы звучать уверенно и твердо, хотя бы поверхностно ознакомьтесь с предметом, чтобы не выглядеть полностью неосведомленным. Идеально, если рядом будет человек, более осведомленный о машинах, так как он сможет задать правильные вопросы и оценить компетентность мастеров-техников.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Четыре фразы, которые не стоит говорить в автосервисе, чтобы не попасть на очень дорогой ремонт
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
"Турпром": российский турист в Турции восхитился самой удобной "фишкой" общественного транспорта
Депутат Нилов заявил, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды: в феврале и в апреле
Вице-президент РСТ Горин рассказал россиянам, стоит ли возвращать путёвки в Египет
У Максима Галкина* возникли проблемы с организацией концерта в Казахстане
Губернатор Калужской области Шапша сообщил о падении двух беспилотников в регионе
Онколог Астраханцев перечислил симптомы самого распространённого рака
Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран НАТО из 31 поддержали вступление Украины в альянс
"Манчестер Сити" — победитель Лиги Чемпионов 2022/2023
Ваджра: нюхать кокаин Владимира Зеленского приучил Запад
Express: Как свекольный сок понижает давление
Популярное
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке

Внук Примадонны после эмиграции из России на фоне частичной мобилизации обосновался с женой на роскошной вилле в США.

Внук Пугачёвой Никита Пресняков с женой обосновались на роскошной вилле в США
Армия России затрофеила первые натовские танки Leopard
Первые натовские танки Leopard захвачены
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
На Запорожском фронте у Орехова ВС РФ жёстко бьют ВСУ
На Запорожском фронте у Орехова ВС РФ жёстко бьют ВСУ
Последние материалы
Депутат Нилов заявил, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды: в феврале и в апреле
Фразы, которые нельзя говорить при сдаче автомобиля в сервис
Вице-президент РСТ Горин рассказал россиянам, стоит ли возвращать путёвки в Египет
У Максима Галкина* возникли проблемы с организацией концерта в Казахстане
Губернатор Калужской области Шапша сообщил о падении двух беспилотников в регионе
Онколог Астраханцев перечислил симптомы самого распространённого рака
Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран НАТО из 31 поддержали вступление Украины в альянс
Как гречка может помочь в ремонте автомобиля
"Манчестер Сити" — победитель Лиги Чемпионов 2022/2023
Ваджра: нюхать кокаин Владимира Зеленского приучил Запад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников