Subaru Forester 2022 года: обновлённый для активного отдыха

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Большинство компактных внедорожников рекламируются таким образом, чтобы побудить вас представить себе веселые семейные прогулки на природе, используя преимущества полного привода и повышенной практичности. Однако давайте посмотрим правде в глаза: относительно немногие семьи действительно так поступают, а некоторые компактные внедорожники, откровенно говоря, не очень хороши в этом плане. А вот Subaru Forester 2022 года — это реальная вещь и его счастливые обладатели с гораздо большей вероятностью будут жить той жизнью, о которой владельцы других внедорожников только мечтают.

Именно с учетом всего вышесказанного Subaru предлагает в 2022 году новый Forester Wilderness. Как мы описываем в нашем специальном обзоре, его многочисленные обновления обеспечивают реальное увеличение возможностей вне дорог. Это не просто какой-то квазиупрощенный внешний вид. Нам также нравится, что это средняя комплектация, а не топовая, что делает ее более доступной для большего числа покупателей.

Каковы интерьер Forester и автомобильные технологии?

Дизайн интерьера Forester ориентирован на функциональность, с разумным расположением органов управления и обзорностью, которая может соперничать с Popemobile. Материалы хорошего качества, а многочасовая езда по грунтовым дорогам доказывает, что все это хорошо собрано. Но не ожидайте отделки из искусственного дерева или искусственной кожи на приборной панели и дверях — Forester не пытается быть тем, кем он не является. Вместо этого для оживления используются цвета: оранжевый в Sport, медный в Wilderness и верблюжий в более роскошном Touring. Тем, чей гардероб и снаряжение в основном можно приобрести в REI, Forester должен подойти.

Автомобильные технологии также разумны и просты в использовании, хотя выбор в пользу 8-дюймового сенсорного экрана вместо стандартного 6,5-дюймового, безусловно, полезен. Крупные значки легко читаются и нажимаются, что очень удобно, когда вы едете по ухабистой грунтовой дороге (или просто по ужасному асфальту).

Насколько велик Forester?

Forester имеет практически те же внешние размеры, что и его основные конкуренты — Honda CR-V, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и, в меньшей степени, Jeep Cherokee. Пространство на заднем сиденье у них разное, но все они достаточно просторны и вполне соответствуют понятию "дружелюбная семья". Фактически, это самые просторные компактные внедорожники. Тем не менее, Forester выделяется своими боковыми окнами (обзорность исключительная даже для пассажиров заднего сиденья) и достаточным наклоном спинки сиденья.

Что касается грузового пространства, то 28,9 кубических футов (или 26,9 с люком) Forester не дотягивает почти на 10 кубических футов до CR-V, RAV4 и Hyundai Tucson. Это, однако, любопытно. Изначально Subaru опубликовала показатели грузоподъемности 35,4 куб. фута и 33,0 куб. фута (без люка) для этого поколения Forester. Эти цифры больше соответствуют тому, что мы увидели, когда загружали его багажом. Хотя он все еще немного не дотягивает до "больших парней" сегмента, он на самом деле ближе к ним, чем его текущие показатели грузоподъемности могут показаться на бумаге.

Стоит также отметить лучший в своем классе дорожный просвет Forester. В 8,7 дюйма с ним может сравниться только Jeep Cherokee Trailhawk, а Toyota RAV4 TRD Off-Road и Adventure не дотягивают до него совсем немного — 8,6. Помните, что это базовый Forester, а не специальный внедорожный уровень отделки, как у конкурентов. Специальная комплектация Forester для внедорожников, Wilderness, увеличивает разгон до 9,2 дюйма и сбривает часть бампера для дальнейшего улучшения угла подъема.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Forester?

А вот и обратная сторона. Forester может быть оснащен только 2,5-литровым боксовым четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 лошадиные силы и 176 фунт-фут крутящего момента, что является низким показателем для сегмента.

Он работает исключительно в паре с полным приводом и бесступенчатой трансмиссией, которая в некоторой степени имитирует переключение передач обычного автомата. В Wilderness ее передаточные числа изменены для более резкого отклика и производительности, лучше подходящей для езды по бездорожью.

Экономия топлива составляет 26 миль на галлон по городу, 33 миль на галлон по шоссе и 29 миль на галлон в сочетании у всех Forester, кроме Wilderness. Его различные передаточные числа трансмиссии, шины для вседорожников и измененная аэродинамика приводят к более низким показателям — 25 миль в час по городу, 28 миль по шоссе и 26 миль в час в сочетании.

Каков Forester в управлении?

На дороге Forester довольно скучен. Рулевое управление онемело, а его поворот от центра не отличается четкостью. Управляемость? Способная и внушающая уверенность, но если вы ищете отзывчивый и увлекательный автомобиль, ищите другое место. Ускорение просто достаточное, хотя и несколько усиленное характерным рыком "четверки". Стандартный CVT переключает свои "передаточные" числа менее навязчиво, чем мурлыканье старых CVT, но вряд ли кто-то сочтет это нормальным для автомата.

Ситуация улучшается на бездорожье и грунтовых дорогах, где наличие некоторой слабины в рулевом управлении на самом деле является хорошей вещью. Когда мы ехали на Forester Wilderness с его более цепкими вездеходными шинами, мы были действительно впечатлены тем, как ловко он реагировал на наши корректировки руля в последнюю секунду, чтобы избежать выбоин.