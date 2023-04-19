Kia Telluride 2023 года: по-прежнему самая умная трёхрядная покупка

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Трехрядный внедорожник Kia Telluride 2023 модельного года, и без того пользующийся заслуженной популярностью, получил ряд продуманных и полезных обновлений, которые делают его еще более привлекательным. Обновленный дизайн, улучшенные технические и удобные функции, а также добавление новых прочных пакетов отделки — все это повод еще раз взглянуть на этот превосходный семейный кроссовер.

В дополнение к тому, что уже сделало Telluride нашим лучшим рекомендованным трехрядным семейным внедорожником и сохраняет его в этом качестве до 2023 года, это практичный и просторный автомобиль с тремя рядами сидений, каждый из которых достаточно велик для взрослых. Это не всегда так в данном сегменте. Также имеется большое пространство для груза. Технологии безопасности действительно работают хорошо и не испытывают нервную систему водителя на прочность.

Некоторые покупатели также могли быть разочарованы доступностью Telluride в 2022 году — спрос на эту модель и глобальные проблемы с поставками в автомобильной промышленности привели к тому, что ее было трудно найти.

Тем не менее Kia удалось продать больше Telluride в 2022 году — чуть менее 100 000 в США, чем в 2021 году, и компания увеличивает производственные мощности до 120 000 единиц в год. В 2023 году вам будет легче найти такой автомобиль. Это может стать самым большим плюсом.

Что нового в 2023 году?

Модель 2023 получила обновление в середине цикла, включая фейслифтинг экстерьера, новые дизайны колес для каждого уровня отделки, три новых цвета краски и некоторые изменения в интерьере приборной панели, вентиляционных отверстий и рулевого колеса.

12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей теперь является стандартным для всех отделок (хотя основной пользовательский интерфейс остался прежним), а для отделок SX и SX Prestige предусмотрена стандартная двойная информационно-развлекательная и цифровая приборная панель под одним листом изогнутого стекла. В комплектации EX и выше зеркало заднего вида превращается в дисплей цифровой камеры одним движением рычага.

Набор систем помощи водителю был обновлен новыми стандартными функциями, а более продвинутая система адаптивного круиз-контроля Highway Drive Assist 2 от Kia стала стандартной в комплектации SX и выше.

Площадка для беспроводной зарядки стала немного больше, чтобы вместить новое, более крупное поколение мобильных телефонов. Каждый ряд сидений оснащен портами для зарядки USB-C, что может стать проблемой, если ваши устройства поставляются со шнурами USB-A. Вам придется купить переходник или новые шнуры.

Для некоторых комплектаций доступны новые пакеты X-Line и X-Pro, оба со стандартным полным приводом, режимом Tow и увеличением дорожного просвета на 0,4 дюйма, что в сумме составляет 8,4 дюйма. Пакет X-Line заменяет Telluride Nightfall Edition и доступен в качестве обновления для комплектаций EX, SX и SX Prestige.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Telluride?

Признаться, мы сталкивались только с самыми высокими моделями Telluride, которые могут похвастаться мягкой кожей, высококачественными материалами отделки и в целом роскошной атмосферой, которая превосходит почти все остальные в этом сегменте (это как брошенная монетка между ним и механически родственным Hyundai Palisade). Кроме того, он стоит дешевле, чем конкуренты в топовой комплектации, у которых на самом деле меньше оборудования.

Действительно, в стандартную комплектацию каждого Telluride входят порты USB и USB-C, Apple CarPlay, Android Auto, спутниковое радио и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран с навигацией. Этот большой экран не только поразит ваших друзей своей величиной, но и является одним из самых функциональных на рынке.

Это не совсем новейшая и лучшая система Kia, которую вы найдете в Sportage или EV6 (здесь более яркая графика и более удобный интерфейс в некоторых меню, особенно для радио), но это незначительная разница.

Здесь есть множество настроек (например, расположение отдельных значков меню) и продуманные, удобные для семьи функции, такие как режим Quiet Mode, который отключает динамики задних сидений, чтобы дети могли ловить Zs или слушать свои собственные вещи через наушники. Не нужно нажимать и нажимать на настройки звука, чтобы выдвинуть выход до упора вперед.

Насколько велик Telluride?

Telluride 2022 — это большой семейный кроссовер с тремя рядами сидений, превосходящий большинство конкурентов по общей длине и внутреннему пространству. На бумаге пространство для ног во втором и третьем ряду особенно велико, и мы убедились в этом лично, с комфортом разместив на всех трех рядах людей ростом метр восемьдесят.

Это редкое достижение для любого автомобиля, особенно в отношении третьего ряда. Комфорт и простор в way-back увеличивается благодаря широкому пространству для головы и возможности откидывания спинки сиденья, а также раздвижному второму ряду.

Грузовое пространство также превосходит большинство конкурентов, даже с поднятым третьим рядом. Объем багажного отделения составляет 21 кубический фут при всех установленных сиденьях, против 16-18 у большинства конкурирующих кроссоверов.

С опущенными сиденьями только Ford Explorer и Chevrolet Traverse превосходят Telluride по объему максимального пространства в 87 кубических футов.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Telluride?

Для Telluride 2023 года по-прежнему предлагается единственный вариант силового агрегата: трудолюбивый 3,8-литровый V6 с естественным всасыванием мощностью 291 л. с. и крутящим моментом 262 фунт-фут, передаваемым на колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Расход переднеприводного Telluride составляет 8.5 км на литр в городе, 11 км на шоссе и 10 км на литр в сочетании. С полным приводом он достигает 18/24/21 миль в час. Это неплохо для негибридного автомобиля в этом сегменте, но и не повод для гордости.

Каков Telluride в управлении?

Поскольку обновления двигателей не произошло, вождение Telluride 2023 года покажется вам знакомым, если вы вообще водили какой-либо Telluride. Двигатель V6 достаточно мощный, но не особенно быстрый (или медленный), а трансмиссия не мешает.

Она, конечно, не поразит вас, но скорее соответствует остальным ощущениям от вождения Telluride: в значительной степени забывается, но в то же время не вызывает никаких нареканий.

У вас по-прежнему есть различные выбираемые режимы вождения, позволяющие добиться либо большего отклика дроссельной заслонки (Sport), либо большего запаса хода (Eco). Есть режим Comfort, чтобы разделить разницу, режим Smart, который думает за вас, или режим Snow для снега.

Telluride определенно не идет по стопам Stinger или других спортивных Kias, которые демонстрируют острую управляемость и даже удовольствие от вождения.

Крены кузова присутствуют, но они не являются неконтролируемыми, поскольку подвеска хорошо настраивается на прохождение поворотов, сохраняя самообладание на больших неровностях или волнах. Рулевое управление, по крайней мере, в режимах Smart или Sport, также достаточно точное и придает уверенности водителю. Режим Comfort слишком неточен и позволяет слишком много играть на скорости.

Действительно, Telluride обеспечивает отличный баланс между комфортом и уверенностью водителя, который должен быть идеальным для многих. Кроме того, что немаловажно, он не настолько велик, как можно было бы предположить по его внушительным размерам.

Новый Telluride X-Pro обеспечивает значительно иные ощущения от вождения благодаря своим вездеходным шинам Continental.

Эксперты не обнаружили заметного снижения точности рулевого управления или устойчивости на дороге в контексте трехрядного семейного внедорожника, но качество езды стало гораздо хуже. Подвеска, установленная в X-Pro и X-Line, возможно, была перенастроена для лучшего поглощения неровностей, но жесткие шины X-Pro привлекают внимание к каждой неровности, что может надоесть.

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