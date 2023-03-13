Новый странный облик BMW X7 2023 года скрывает внутреннюю красоту внедорожника

Нравится вам это или нет, но спорный стиль BMW остается неизменным. Решетки радиатора становятся все больше, фары — все более странными, и все же продажи марки остаются высокими.

На этот раз настала очередь большого внедорожника X7. Модель 2023 года имеет обновленный облик, призванный привести ее в соответствие с новым поколением седана 7-й серии, и он полярно отличается. Однако новый X7 — это не только измененный дизайн передней и задней частей, ведь модель также получила модернизированные двигатели, обновленный интерьер и несколько новых стандартных и дополнительных опций.

Если предыдущий X7 выглядел как растянутый и раздутый X5, то новая передняя часть выглядит более отчетливо благодаря дневным ходовым огням в форме бровей над квадратными фарами, расположенными ниже на фасции. BMW признает, что это не первый автопроизводитель, принявший такой перевернутый вид фар. Мы не можем не заметить, что более ранние автомобили, которые пробовали его, такие как Jeep Cherokee и Nissan Juke, либо быстро отказались от него, либо вообще отказались от него.

Хвост X7 стал более приятным для глаз, так как добавленная хромированная полоса и измененные задние фонари придают ему более четкий вид. Также появились новые дизайны колес, включая впервые массивные 23-дюймовые диски.

Однако больших дисков лучше избегать, так как X7, который мы водили с 23-дюймовыми дисками, жестко реагировал на крупные неровности. 21- и 22-дюймовые диски едут лучше и при этом отлично заполняют колесные колодцы.

И снова X7 предлагает на выбор шестицилиндровый или V-образный восьмицилиндровый двигатель. BMW утверждает, что подавляющее большинство покупателей выбирают модель xDrive40i с турбированной 3,0-литровой рядной шестеркой, и именно этот двигатель получил более значительные обновления.

Он прибавил 40 лошадиных сил и 52 фунт-фут крутящего момента, достигнув новых показателей в 375 лошадей и 383 фунт-фут — теперь он превосходит Mercedes-Benz GLS450 по обоим показателям.

Кроме того, 48-вольтовая гибридная система добавляет крутящий момент, который увеличивает общую мощность до 398 фунт-фут. Твин-турбированный 4,4-литровый V-8 также получает 48-вольтовую систему, но его мощность остается неизменной — 523 лошадиные силы и 553 фунт-фут.

Пусть вас не обманывает новое обозначение модели M60i для V-8, заменившее предыдущую модель M50i. BMW утверждает, что это изменение в номенклатуре было сделано лишь для того, чтобы уравнять уровни отделки с газовыми двигателями с электрическими моделями, включая новый iX M60.

Справедливости ради стоит отметить, что M60i оправдывает свой больший номер на значке, демонстрируя лучшие результаты на испытательном треке. Он разогнался до 60 миль/ч за 3,8 секунды, опередив на 0,3 секунды давний X7 M50i, и преодолел четверть мили за 12,3 секунды при скорости 111 миль/ч, что на 0,4 секунды лучше. По скорости разгона до 60 миль в час Alpina XB7 отстает всего на 0,1 секунды от значительно более мощного, 612-сильного Alpina XB7 2021 года. Но в 2023 году Alpina получит еще более мощный 630-сильный двигатель, так что она сможет сохранить свои нехитрые хвастливые права.

Модернизация силовых агрегатов не сильно изменила характер двигателей. Как и прежде, V-образная восьмерка весела, с резким звуком выхлопа и восхитительным крутящим моментом. Трудно отрицать привлекательность 523 бурлящих лошадиных сил в таком большом автомобиле. И все же, рядная шестерка настолько плавная и приятная, что это не менее привлекательный выбор. Хотя "шестерка" менее шумная, чем V-8, ее спокойное поведение вполне подходит для роскошного автомобиля для перевозки людей.

Кроме того, xDrive40i практически не испытывает недостатка в мощности, а его комбинированный показатель экономичности EPA составляет приличные 22 mpg, что на 4 mpg лучше, чем у M60i. Наш тестовый автомобиль M60i показал 23 миль в час в нашем тесте на топливную экономичность при движении по шоссе со скоростью 75 миль в час, что на 2 миль в час превышает его оценку EPA.

Точное рулевое управление, хорошая обзорность и надежное шасси помогают X7 казаться меньше, чем он есть на самом деле. Несмотря на то, что в стандартном режиме пневмоподвески Comfort кузов достаточно сильно кренится, в более жестком режиме Sport X7 отлично проходит повороты, а порог сцепления с дорогой на удивление высок — 0,85 g на нашем заносе — и сильные тормоза, которые остановили X7 с 70 миль/ч за короткие 155 футов.

Несмотря на это, X7 доставляет наибольшее удовольствие, когда вы устраиваетесь в мягких сиденьях и просто едете. Интерьер включает в себя богатые материалы и множество новых стандартных функций, включая дополнительные регулировки передних сидений, панорамный люк и четырехзонный климат-контроль (в качестве опции предлагается пять зон, причем пятая настраивается для пассажиров заднего ряда).

Новый изогнутый экран дисплея, распространяющийся по всему модельному ряду BMW, включает в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 14,9-дюймовый сенсорный экран в центре. Последним можно управлять с помощью ручки iDrive на центральной консоли, и новейшая операционная система BMW остается относительно простой в использовании, учитывая ее сложность.

Как и положено полноразмерным внедорожникам класса люкс, список функций помощи водителю в X7 пополнился функцией "свободные руки". Однако в отличие от системы Super Cruise от Cadillac или ActiveGlide от Lincoln, система X7 работает без рук только на низких скоростях, например, в пробках.

С таким количеством камер и датчиков на борту BMW также добавляет такие функции, как система помощи при движении с прицепом и система помощи при парковке, которая может "запоминать" определенные маневры и автономно направлять вас в тесный гараж или из него.

X7 уже многое сделал для себя как один из самых роскошных и лучших в управлении представителей класса полноразмерных внедорожников. Он стоит не дешево — тестовый автомобиль M60i продается за 122 545 долларов, — но и его конкуренты тоже.

В 2023 году многочисленные обновления, а именно улучшенные силовые агрегаты и привлекательный набор технологий, только укрепят его положение в верхней части сегмента. И хотя X7 никогда не отличался особой красотой, как и любая другая огромная баржа подобного типа, если уж на то пошло, новая забавная передняя часть — это действительно единственная загвоздка.