Обзор Infiniti QX60 2023 года: Теперь стоит проверить

Infiniti QX60 2023

Infiniti QX60 2023 года актуален и заслуживает внимания впервые за долгое время. Он создан на базе опытного Nissan Pathfinder, и Infiniti привносит много хорошего в этот трехрядный внедорожник. Дизайн сразу привлекает внимание, так как фигурные панели кузова сливаются и огибают заднюю часть, придавая ей очень гладкий и привлекательный профиль.

Кроме того, его красота не ограничивается только кожей. Infiniti отказалась от разочаровывающего CVT старой модели в пользу девятиступенчатой автоматической коробки передач, и в результате ощущения от вождения лучше соответствуют значку роскошного автомобиля. Было бы неплохо иметь не только стандартный 3,5-литровый V6 — например, гибрид или PHEV — но единственный двигатель, по крайней мере, компетентен и обладает достаточной мощностью для буксировки выше среднего.

Несмотря на то, что QX60 является вполне конкурентоспособным внедорожником в наши дни, не стоит думать, что он является лидером класса. Другие варианты в роскошном пространстве, такие как Acura MDX, Lincoln Aviator и Volvo XC90, попадут в наши гаражи раньше, чем QX60. Даже альтернативы, не относящиеся к классу люкс, такие как Jeep Grand Cherokee L или Hyundai Palisade/Kia Telluride, в своих топовых комплектациях составляют сильную конкуренцию QX60.

Базовые модели предлагают множество стандартного оборудования, которого нет у многих производителей класса люкс, поэтому лучшая игра, которую может предложить Infiniti, — это стоимость. Однако если вы хотите получить все возможные роскошества, то топовая комплектация Autograph обеспечит вам великолепное внутреннее убранство и высокотехнологичный салон. Тем не менее, все еще трудно рекомендовать QX60 другим автомобилям в этом сегменте, так как стартовая цена более 50 000 долларов ставит его в один ряд с нашими любимыми трехрядными автомобилями.

Каковы интерьер и автомобильные технологии QX60?

QX60 оснащен респектабельным, но далеко не лучшим в своем сегменте роскошным интерьером. Приборная панель имеет низкую и широкую нижнюю плоскость, которая кажется современной и воздушной. Вентиляционные отверстия спрятаны в одном широком проеме в этой зоне, а многие поверхности имеют простроченную обивку. Базовые модели имеют черную глянцевую отделку, а верхние — алюминиевую или отделку натуральным деревом. В топовой комплектации Autograph, изображенной на фото выше в цвете tan, эта прекрасная деревянная отделка сочетается с уникальной стеганой кожей на верхней части приборной панели. Чуть ниже, в черном цвете, изображена отделка Luxe.

Все QX60 оснащаются информационно-развлекательной системой с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Она работает под управлением того же информационно-развлекательного пакета, который вы найдете на автомобилях Nissan, и это хорошо. Программное обеспечение имеет крупные, легко находимые и легко нажимаемые иконки. Все работает быстро и плавно и реагирует на нажатия. Мы также оценили, что для управления климатом и аудиосистемой предусмотрены специальные регуляторы под вентиляционными отверстиями. Ручки регулировки громкости и климата особенно ценятся, хотя ряд сенсорных кнопок для управления другими элементами климата, например, подогревом сидений, вызывает недовольство. Базовая модель QX60 также оснащена аналоговыми приборами с 7-дюймовым информационным экраном, расположенным между ними. Все остальные комплектации оснащаются 12,3-дюймовым цифровым экраном. Любой из этих вариантов понятен и легко читаем, но он никогда не покажется вам передовым.

Каковы характеристики топливной экономичности и производительности QX60?

QX60 доступен только с одним двигателем и трансмиссией: 3,5-литровым V6 с естественным впрыском топлива мощностью 295 л. с. и крутящим моментом 270 фунт-фут в сочетании с девятиступенчатым автоматом. Эта трансмиссия заменяет CVT предыдущей модели, и это очень приятное изменение.

На выбор предлагается передний и полный привод, что влияет как на количество ведущих колес, так и на экономию топлива. Переднеприводная модель немного экономичнее: 21 mpg в городе, 26 на шоссе и 23 в сочетании. Полный привод отнимает 1 mpg от всех этих показателей, что составляет 20 mpg в городе, 25 на шоссе и 22 в сочетании. Кроме того, новая автоматическая коробка передач увеличила максимальную тяговую мощность до 6 000 фунтов. Это на 1000 фунтов больше, чем у предыдущей модели и многих ее конкурентов.

Каково управлять QX60?

Если его предшественник был излишне мягким и ленивым, то новый QX60 — это очень компетентный внедорожник класса люкс. Двигатель V6, хотя в нем нет ничего нового, по-прежнему очень плавный и тихий. Он обеспечивает хорошую мощность.

Девятиступенчатый автомат также очень плавный, а его фиксированные передаточные числа и более быстрые реакции делают его монументальным улучшением по сравнению со старым хлипким CVT, который был неуместен в роскошном автомобиле. У девятиступенчатой коробки есть моменты, когда она иногда подпрыгивает, обычно с места, но в целом это хорошо настроенная трансмиссия.

QX60 также едет очень плавно и устойчиво. Его немного более жесткая подвеска по сравнению с предыдущей версией не дает ему чувствовать себя валким или плавающим. Управляемость также выигрывает от уменьшения крена кузова и приемлемого рулевого управления.

Оно не полностью оцепенело и уверенно входит в поворот. Добавьте к этому стильный, хорошо сделанный и невероятно тихий салон, и QX60 станет прекрасным сочетанием комфорта и отзывчивости. Не ожидайте, что в нем будет весело, но поднимите свои ожидания намного выше, чем они могли быть от предыдущей модели.

Сколько стоит 2023 QX60 и какие комплектации доступны?

Уровень отделки Pure является начальной точкой в линейке QX60 и начинается от $50 395 со стандартным передним приводом. Это на $2 520 больше, чем цены 2022 года, и увеличение цены ощущается на всех уровнях отделки. Снаружи Pure оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, автоматическими светодиодными фарами и зеркалами с подогревом.

Внутри он оснащен панорамным люком, кожаной обивкой, передними сиденьями с подогревом и регулировкой поясницы в восьми направлениях, кожаным рулевым колесом с подогревом и трехзонным автоматическим климат-контролем. Технологические особенности включают 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аналоговые датчики с 7-дюймовым информационным экраном, аудиосистему с девятью динамиками, обычный круиз-контроль и бесконтактный вход с кнопочным запуском.

В комплектацию Luxe входят 20-дюймовые колеса, серебристый металлик в отделке салона, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, 360-градусная камера и превосходная система помощи водителю ProPilot от Nissan/Infiniti. Если поднять уровень комплектации Sensory, Infiniti добавит рулевое колесо, обтянутое кожей "премиум" класса, массажные передние сиденья, деревянную отделку, люк, активируемый движением, подогрев сидений второго ряда и аудиосистему премиум-класса Bose с 17 динамиками.

В топовой комплектации Autograph интерьер действительно украшен стеганой и перфорированной полуанилиновой кожей, контрастной строчкой, цифровым зеркалом заднего вида, головным дисплеем и капитанскими креслами второго ряда. Кроме того, вы получите окрашенную в черный цвет крышу, которая будет контрастировать с любой выбранной вами краской.

Полный привод является опцией для всех комплектаций и обычно добавляет 2 000 долларов к цене, за исключением комплектации Autograph, где он стоит 2 900 долларов из-за дополнительного пакета для буксировки. Стартовые цены на все комплектации перечислены ниже и включают в себя стоимость доставки $1 195.

Pure: $50 395

Luxe: $56 445

Sensory: $59 795

Автограф: $63,795