Виктор Похмелкин: перейдёт ли России на экологичный транспорт

В России утверждена транспортная стратегия до 2035 года. Документ резко ограничивает количество личных автомобилей и предполагает переход на экологичный транспорт. Как это повлияет на жизнь автолюбителей, рассказал Pravda. Ru председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин.

Самые экологичные — метро и трамвай

— Виктор Валерьевич, недавно была утверждена транспортная стратегия России до 2035 года стоимостью 60 триллионов рублей. Стратегия предполагает безальтернативное ограничение использования личного транспорта в пользу общественного, чтобы автомобилисты как можно меньше вредили экологии. Планируют сократить использование транспортных средств с неэкологичными двигателями. Можно ли уменьшить вред от автомобилей, не сокращая их количество?

— Я не эколог и не берусь судить, что именно причиняет больше вреда экологии и атмосфере. Но идёт поиск более экологичных автомобилей:

на электричестве,

солнечной энергии,

водороде.

То есть в конце концов выхлопов от автомобиля будет гораздо меньше. Это правильно — сделать транспорт более экологически чистым.

Но куда пересаживать нынешних пользователей частного автомобиля? Потому что экологический транспорт — это только метро и трамвай.

Сколько нужно денег, чтобы построить метро с нормальной инфраструктурой, пусть не как в Москве, но хотя бы как в нынешнем Санкт-Петербурге? Или протянуть его туда, где метро ещё нет? А это подавляющее большинство областных и краевых центров. Если исходить из реалий, что к 2035 году метро не получит такого развития, кроме московского метро, то остаётся трамвай, который ликвидирован во многих регионах. И чтобы его восстановить, нужны колоссальные вложения. Троллейбусы тоже, начиная с Москвы, снимаются с эксплуатации, и вместо них вводятся так называемые экологические автобусы.

Значит, остаются автобусы и маршрутки, куда нас собираются пересаживать. А чем они экологически лучше? Причём учитывая, что пересадить надо десятки миллионов людей и общественного транспорта должно быть гораздо больше, чем сегодня. Он не сможет выдержать такую нагрузку. И разве у нас хватит денег, чтобы закупить и использовать огромное количество экологических автобусов? Может быть, лучше стимулировать, чтобы более экологичным становился частный транспорт?

— В этой стратегии хотят ограничить использование транспортных средств, у которых низкий экологический класс, то есть создать экологические зоны, куда бы запрещался въезд подобного транспорта. Могут ли у нас возникнуть автомобильные гетто?

— Такие попытки уже были. Они обречены на провал. Если вы выделяете экологически чистые зоны, то туда вообще не пускайте транспорт: парки, лесопарки, скверы. А если вы допустили к эксплуатации автомобиль, то закрывать от него какие-то зоны, а другой транспорт туда запускать юридически неправильно, да и по существу невыполнимо.

Неужели QR-коды будут вводить для владельцев "чистых" автомобилей?

Если вы считаете, что автомобиль не соответствует современным экологическим требованиям, принимайте непопулярное, но единственно возможное политическое решение: запрещайте к эксплуатации. Дайте срок людям: за один-два года они должны отказаться от этих автомобилей. При этом надо обязательно наладить процесс утилизации автомобилей, чтобы у людей была возможность машины сдать, что-то купить взамен.

Были уже неплохие программы утилизации, они на 100% реализовывались. Все 200 тысяч сертификатов были реализованы мгновенно. Люди откликнулись на инициативу государства.

Нефтяное лобби только вредит

— Ещё по этой стратегии собираются установить цифровые методы контроля уровня шума — камеры-шумомеры. Нарушителей будут штрафовать на пять тысяч рублей. С какой целью это делается? Эффективны ли будут штрафы?

— Понятно, с какой целью. Их шумы раздражают, причиняют вред здоровью людей. Акустическая экология тоже должна поддерживаться. Как это будет применяться, не знаю. Но нужно разграничить две вещи.

Первое: шум, который производит транспорт, допущенный к эксплуатации. Когда технически исправный транспорт используется, то шум от него нельзя считать противоправным. Второе: когда я что-то сам сделал — глушитель снял или открываю окна, а у меня музыка бьёт по ушам всех окружающих. Вот за такие вещи надо наказывать.

Но на каждом шагу гаишник стоять не будет. Эти шумомеры вряд ли определят степень вины — они просто могут среагировать на уровень шума. А дальше вопрос юридической оценки. Здесь надо продумать, чтобы не пострадали неповинные люди, которые ездят на разрешённом транспорте и считают, что он с допустимым уровнем шума, иначе бы его в продажу не пустили.

— Также хотят постепенно перейти на альтернативные виды топлива, построить огромную сеть заправок для электромобилей. Только для европейской части планируется построить 300 тысяч таких заправок. А сейчас у нас их всего в стране 150-200 тысяч. Хотят построить сервисы обслуживания, пункты утилизации. Каков шанс у традиционного топлива отойти на второй план на фоне увеличения электромобилей?

— Тут всё будет диктоваться рыночными законами. Если электротранспорт будет доступен, не дороже бензинового, дизельного, если будет хорошая инфраструктура под него, то значительная часть людей пересядет на такие автомобили. Что при этом случится с основными поставщиками нашего бюджета — нефтяниками? Вообще надо готовиться к тому, что нефть исчерпаема, надо от сырьевой экономики переходить к более современной.

Транспортная стратегия будет двигать нас к тому, чтобы уйти от так называемого бензинового государства, благополучие которого основано исключительно на нефтедобыче.

Насколько нефтяное лобби это позволит — вопрос большой политики, экономики. До сих пор наше государство остаётся заложником нефтяного лобби и в угоду ему делает много вещей, неправильных и непопулярных. Сможет ли измениться этот вектор? Не уверен. Для этого должно многое измениться:

в экономике,

обществе,

государстве.