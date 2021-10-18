Искусственный интеллект определит госномера нарушителей

В чём преимущества нового софта для столичных камер наблюдения, почему опасно заклеивать номера своей машины и стоит ли пользоваться госномерами других государств, рассказал Pravda.Ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Новое ПО для камер

— Дмитрий, столичные власти разработали софт для дорожных камер. Чего у этой программы больше: плюсов или минусов?

— Плюсов, несомненно, больше, чем минусов. Огромный плюс — это безопасность дорожного движения. С дорог уйдут асоциальные типы, которые:

скрываются от штрафов под чужими личинами, в том числе под личинами умерших;

закрывают одну букву и так ездят, не платят штрафы;

ставят другие номера на свои машины.

Ведь есть в Интернете номера на магнитной подложке: прицепил — и у вас новый номер. И опять скрылись от штрафов. Чтобы бороться с этим, сейчас вводят новое программное обеспечение.

Знаете, как сегодня работает алгоритм камер? Если камеры видят машину, они передают в ЦОДД, переходят по базе данных, передают первому экипажу, и он уже предпринимает меры к задержанию данного транспортного средства. Цепочка очень долгая.

— Обычно приходит "письмо счастья". А тут именно задержание сразу происходит?

— А кому придёт "письмо счастья"? Умершему человеку? Тому, у которого номер не опознан, потому что закрыт бумажкой? Нет, не придёт. Ближайшему экипажу сейчас передаётся информация.

А новый софт будет распознавать вот что: например, едет Touareg, у которого номер пять, потом одна цифра пропущена, шесть. Тогда искусственный интеллект будет понимать, что в Москве есть Touareg с номером, который под это подходит, значит, методом исключения вот эта машина, просто владелец закрыл себе номер. Пожалуйста, получайте два штрафа:

первый — за нарушение скорости,

второй — за то, что скрыли номерной знак.

После этого автовладельцы будут задумываться: стоит ли избегать наказания за скорость, когда я могу получить два штрафа, и ещё лишиться прав за скрытие номерного знака. Тогда будет безопасность, будут действительно оплачивать штрафы.

— Это пока пилотный проект?

— Насколько я знаю — да. Заработает пока в Москве, потом в остальных регионах. Но во всех городах-миллионниках, где есть камеры, поставить данный софт не проблема.

— Недавно я разговаривал с таксистом. Он сказал, что в некоторых местах созданы такие условия, что человек вынужден нарушать. То есть стоит знак, рядом ремонтные работы, и объехать без нарушения невозможно. Камера фиксирует это, и штраф приходит.

— Есть десять суток, когда можно штраф обжаловать. На камере всегда видно, что там происходят ремонтные работы.

Сейчас обжаловать штраф можно на "Госуслугах": написали заявление, приложили материалы, записи с видеорегистратора, что там действительно были ремонтные работы. Поверьте, если вы ехали по правилам, данный штраф аннулируют.

Липовые номера

— Был случай, женщина увидела, что её муж, который уехал на работу, вдруг припарковался у соседнего дома, то есть явно ходит налево. А потом выяснилось, что нет. Просто была точно такая же машина, как у её супруга, и там другие номера человек наклеил. Таких случаи были не только в столичном регионе. Сейчас, видимо, этого можно избежать? То есть человек знает, что есть автомобиль такой марки, и сознательно берёт чужой номер. Допустим, он ездит в другом регионе.

— Это мы с вами сейчас говорим о машинах-фантомах, правильно? Машина-фантом, которая находится, например в Екатеринбурге, такая же марка, модель, просто прилепили ваш госномер, и вам приходят штрафы, как законному владельцу. Такая проблема есть.

Выход здесь один: просто сменить свои номера, и чем быстрее, тем лучше.

А злодея, который этим занимается, остановят на первом посту за несоответствие номера и машины, и к нему будет предъявлена статья Административного кодекса, которая регламентирует лишение права управления. Инспектор рано или поздно его остановит. На вашей машине эти номера будут уже аннулированы, а какой-то другой автомобиль уже получит ваши номера, и будет несоответствие машины и номерных знаков.

— Когда-то водители специально вешали номера из соседних республик: молдавские, украинские, белорусские, чтобы их не останавливали. И раньше их действительно не штрафовали, хотя за рулём там обычные россияне. Тут какая ситуация?

— Если машина оформлена должны образом, например, вы гражданин Украины или Белоруссии, и вам Россия нужна просто для транзитного проезда, оформляется резидентское соглашение, по которому вы через какое-то время должны покинуть территорию России. Но у вас должны быть:

права,

перевод,

паспорт.

Вы показываете, что на территорию России въезжаете на своей машине и через определённое время выезжаете, то есть оформляется временный ввоз. Все думают, что эти номера не читаются. Нет. Недавно был рейд с сотрудниками МВД, которые выписали двадцать штрафов одному из таких правонарушителей.

Сейчас алгоритм камер таков, что они распознают машины иностранных государств.

В Европе, если вы получили штрафы, то при выезде, на границе вы должны их все оплатить. Здесь точно так же: либо передаётся ближайшему экипажу, экипаж составляет материал, либо на границе вы всё равно оплачиваете все свои накатанные штрафы.