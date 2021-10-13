Автоэксперт оценил планы властей Москвы бороться с "машинами-призраками"

Обилие "машин-призраков" на дорогах Москвы оправдывает траты властями многомиллионных сумм на их отслеживание, заявил автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя Pravda.Ru планы Центра организации дорожного движения столичного правительства вложить около 180 млн рублей в разработку ПО для отслеживания правоохранителями снятых с учёта и находящихся в розыске машин.

"Это очень актуальная проблема. Вспомните даже Эдварда Била… Он ездил на машине, которая была снята с учёта… Сколько у него штрафов было! По-моему, или на 200 тысяч, или на 400, сейчас не помню уже. Ему удавалось избежать административного наказания… Представляете, сколько таких Эдвардов Билов ездит сейчас у нас по городу", — отметил Славнов.

Он рассказал, что в настоящее время некоторые автолюбители покупают машины по доверенности и катаются, не ставя их на учёт, а в случае фиксации нарушения ПДД камерами на дороге штрафы приходят прежним владельцам авто.

"А если будет какой-то обычный гражданский автомобиль с камерами, который будет и вычислять такие машины, как бы убирать этих обманщиков, так это несомненный плюс, я считаю. У них будет аннулирование регистрации моментом", — заявил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о решении властей Москвы профинансировать разработку мобильного приложения для планшетов сотрудников ГИБДД, позволяющего подключаться к камерам видеофиксации и выявлять находящиеся в розыске и снятые с учёта автомобили.

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