Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Ксения Семенова

Иммобилайзер: что это и какая от него польза?

Авто

Наверняка все автолюбители слышали необычное слово "иммобилайзер". За ним прячется специальная система от угона, которая блокирует запуск двигателя, если производится попытка вмешательства в электронный блок управления мотором или размыкаются основные электрические цепи. Но эффективно ли оно? Рассматриваем ниже.

Как происходит рабочая деятельность, и какие существуют виды этих систем?

Основная задача данного устройства понятна — не допустить запуск мотора. Возникает логичный вопрос: как оно это делает? Иммобилайзеры бывают двух видов — штатные и дополнительные, чьи способы защиты отличаются между собой.

В прошлом вышеуказанную систему можно было лицезреть не в каждой машине, и устройство приходилось приобретать дополнительно. Причем нередко встречались ситуации, когда из-за непрофессиональной работы по установке "блокировщиков" появлялись серьезные проблемы у самих водителей — электрические цепи размыкались, но в самый неудобный момент не хотели смыкаться, а машина не реагировала на попытки запуска двигателя.

Штатный иммобилайзер

Максимально простые системы (бесконтактные) работают по следующей схеме: метке (микросхеме или транспондер), вмонтированной в ключ, присваивается цифровой шифр — пароль. Когда автолюбитель проворачивает ключ в замке зажигания, метка становится активна и создает сигнал в виде своего шифра. Антенна, которая чаще всего располагается там же в замке зажигания, улавливает сигнал и отправляет его в блок управления "блокировщика". Тот, в свою очередь, сверяет пароли и если они идентичны, то машина заводится.

Есть еще один вариант классических иммобилайзеров, который считается одним из самых модифицированных — это устройства, засекречивающие пароли при помощи транспондера с расширенными способностями.

Схема работы такова: когда водитель проворачивает ключ, ЭБУ системы создает для транспондера сообщение, которое он изучает и преобразует в цифровую подпись. При этом все послания отличаются друг от друга. Те же манипуляции совершает и блок управления, после чего сравнивает свою подпись с полученной от метки.

Дополнительный иммобилайзер

Системы данной группы заслуживают отдельного слова. Они могут быть дополнением к штатным иммобилайзерам, либо применяться самостоятельно. Если заводское приспособление влезает в блок управления мотором, то дополнительные девайсы влияют на электрические цепи, например, прерывают связь с топливным насосом или системой зажигания, используя аналоговое или цифровое реле.

Второй вариант считается более надежным для противодействия угону.

Эффективность устройства

Чем легче доступ к "блокировщику" двигателя, тем, понятное дело, угонщик быстрее до него доберется и сможет ликвидировать.

  • С одной стороны, встроенные системы не нуждаются в дополнительных действиях водителя, так как метка устанавливается в заводской ключ.
  • Но вместе с этим уголовнику хватит лишь познаний о том, где располагается иммобилайзер, чтобы пресечь его работу.

Поможет ли приспособление избежать угона? В реальности данное устройство не является сигнализацией, так как не сообщает о попытке противозаконных действий. Специалисты уверены, что полагаться на штатные устройства не следует. Другая ситуация, когда водитель выбрал комплекс девайсов.

Отсюда следует, что идеальным вариантом будет использование не штатного иммобилайзера, а дополнительного, который можно установить в труднодоступные и секретные места в машине.

Читайте также:

Чем может быть опасна система ABS в автомобиле?

Чем полезны зеркала с видеорегистратором

Фото: service-vao.ru

Темы автомобиль иммобилайзер безопасность аксессуар для автомобиля
Новости Все >
Директор Челябинской строительной компании погорел на даче взятки
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Чемпионат Европы по баскетболу перенесен с 2021 на 2022 год
В Подмосковье не хватает тестов на коронавирус - комментарий эксперта
Житель Пятигорска взял в заложники родственников и потребовал денег
В Индии тысячи черепах строят гнезда на опустевших пляжах
Сёмин: Почему все говорят о зарплатах футболистов, а не депутатов?
Исследовательские корабли ВМФ России встретились у берегов Антарктиды
Полицейских с ожирением в Мехико не допустят до работы
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Последние материалы
Сёмин: Почему все говорят о зарплатах футболистов, а не депутатов?
Иммобилайзер: что это и какая от него польза?
Исследовательские корабли ВМФ России встретились у берегов Антарктиды
Полицейских с ожирением в Мехико не допустят до работы
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Торбинский рассказал про комендантский час в Майами
СК возбудил дело о геноциде жителей Ростовской области в годы войны
Работник золотодобывающего предприятия украл драгметаллов на миллион
У россиянки обнаружили COVID-19 после визита к косметологу на дом
В Англии планируют доиграть сезон за 56 дней
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Любовь Степушова Коронавирус уничтожает авианосцы США Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин
Комментарии
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
Растяжки на теле
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Куда спешит Геннадий Зюганов
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
"Это оскорбляет меня и Путина": еще раз о "корысти" России
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
Фильмы ужасов в реале — биооружие США уничтожает создателей
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ