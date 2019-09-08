История бренда Honda

Компания Honda была создана в 1940-е годы Соитиро Хондой, который всегда интересовался автомобилями и новыми технологиями. Хонда занимался тюнингом автомобилей.
В 1937 году он решил создать свою собственную компанию, которую назвал Tokai Seiki, она занималась производством поршневых колец. У компании была возможность поставлять эти кольца для Toyota, но контракт был расторгнут из-за низкого качества продукции.
Как бы то ни было, в 1941 году Соитиро много работал и поступил в инженерную школу для того, чтобы узнать больше о контроле качества компании Toyota. Через год он уже смог производить в больших количествах поршневые кольца, которые соответствовали самым высоким стандартам. В тот же год Toyota выкупила 40 процентов акций компании Tokai Seiki.
В 1944 году американский бомбардировщик B-29 разрушил фабрику Tokai Seiki. Соитиро продал остатки своей компании и получил за нее 450 тысяч йен. Эти деньги стали основой для компании Honda.
В 1946 году он создал Honda Technical Research Institute, имевший целью создание и производство маленьких двухтактных мотоциклетных двигателей. В 1947 году компания представила двигатель A-Type. Через год появилась и компания Honda Motor Company. Будучи успешной, компания уже в 1959 году открыла свой первый магазин в США. Через три года Honda представила свои первые машины: спорткар S500 и легкий грузовик T360.
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В 1960-е компания преуспевала на рынке мотоциклов по всему миру, а производство автомобилей сделало ее еще более известной. В 1967 году был создан первый переднеприводный миникар N360, который стал очень популярным на рынке в Японии.
В 1972 году Honda выпустила свою самую популярную машину — модель Civic. Это была первая машина, которая соответствовала американскому закону о чистом воздухе 1970 года. Она немедленно стала невероятно популярной во всем мире. Остается она такой и по нынешний день, несмотря на то, что сменилось уже десять ее поколений. В 1976 году была выпущена другая знаменитая модель компании — Accord.
В 1982 году Honda начала производство в США, впервые в истории японских автопроизводителей. Через несколько лет был представлен бренд Acura — первый японский производитель роскошных автомобилей.
В конце 1980-х Honda продавала в год 15 миллионов автомобилей. В 1989 году Accord занял первое место по количеству проданных машин в США. К 1992 году компания производила в год 20 миллионов автомобилей на заводах по всему миру. В 1995 году только Civic было сделано 10 миллионов. Вскоре компания представила версию Civic Ferio с уменьшенным выхлопом, а в 1999 году — свой знаменитый Insight Hybrid. В 2003 количество выпущенных компанией машин превзошло 50 миллионов единиц.
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Фото: fair. ru
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