Любопытные факты о мотоциклах

1. Команде Сорвиголовы индийской армии приписывают строительство крупнейшей в мире пирамиды для мотоциклов. Десять мотоциклов были использованы 201 мужчиной, чтобы построить пирамиду, которая была единственной в своем роде. Мероприятие состоялось 5 июля 2001 года на полигоне Гаури Шанкар, Джабалпур, Индия. Пирамида прошла расстояние в 129 м.



Девушки и мотоциклы. Второй номер. Часть 3

2. При повороте мотоцикла переднее колесо обеспечивает почти 75% сцепления.

3. Японская компания по производству туалетных принадлежностей "ТОТО" изготовила мотоцикл, работающий на отходах животных. Мотоцикл имеет двигатель объемом 250 куб. См, и он может пробежать 180 км на резервуаре с животными отходами.

4. Пневматические шины были изобретены Джоном Бойдом Данлопом.

5. Знаете ли вы, что Kawasaki, известный производитель мотоциклов, также производит космические корабли? И компания начала производить мотоциклы только в 1962 году.

6. "Harley Davidson", известная мотоциклетная компания, построила "толкающие мотоциклы" между 1917 и 1923 годами.

7. Если вы одержимы высокой скоростью, узнайте, что первым серийным мотоциклом, преодолевшим 100 км в час, был Brough Superior. И первым человеком, который достиг скорости 300 км в час на мотоцикле, был Дон Веско в 1975 году.

8. Если вам не хватает места для парковки автомобилей, примите к сведению, что технически можно оставить как минимум восемь мотоциклов в месте, необходимом для парковки одного автомобиля.

9. Мотоциклы строятся для различных целей, включая их использование для бездорожья, дальних поездок, поездок на работу, гонок и т. д.

10. Малкольм Форбс, владелец журнала Forbes, владел 50 мотоциклами Harley Davidson.

11. В 1901 году первый успешный мотоцикл, когда-либо построенный в мире, был приписан "Индийским мотоциклам" и был построен в Спрингфилде, штат Массачусетс, Карлом Хедстромом.

12. В период с 1901 по 1904 год несколько компаний, включая Harley David, Royal, Merkel, Yale, Reading-Standard, Rambler, Tribune и Curtiss, начали производство мотоциклов.

13. На начальном этапе производства мотоциклов был установлен двигатель на существующем велосипеде. Однако, в быстрой последовательности, производители начали строить более громоздкие и прочные рамы с двигателями большего размера.

14. Почти 75% аварий на мотоциклах происходят из-за столкновения с автомобилем; и перекрестки являются наиболее распространенным местом для аварий на мотоциклах.

15. Использование мотоциклетных шлемов стало обязательным после новаторского исследования, проведенного доктором Хью Кэрнсом после смерти полковника Т. Э. Лоуренса ("Лоуренс Аравийский"), который был смертельно ранен в результате аварии на мотоцикле. Исследование пришло к выводу, что принятие защитных шлемов в качестве стандарта как военными, так и гражданскими мотоциклистами приведет к значительному спасению жизней.

Фото: postkomsg. com

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