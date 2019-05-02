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Автор Ксения Беловецкая

Как закрепить в автомобиле детское кресло-люльку

Авто

Перед новоиспеченными родителями всегда стоит вопрос перевозки своих детей в автомобиле. По закону необходимо иметь специальное удерживающее устройство, которое бы подбиралось по весу и возрасту ребенка. Учимся устанавливать детское кресло в автомобиль.

Автолюлька — детское удерживающее устройство. Автолюльками принято называть автокресла группы 0 и 0+. Автолюлька группы 0 предназначена для детей возрастом до 9 месяцев и весом до 10 кг. Автолюлька-переноска используется для детей до 1.5 лет и до 13 кг.

детское автокресло

Виды автолюлек

Автолюльки — автомобильные удерживающие устройства для детей категории 0 и 0+. Автокресло группы 0 предназначено для установки на заднем сидении и крепится к автомобильным ремням безопасности. Они подходят для детей весом не более 10 кг и возрастом до 9 месяцев. Автокресла группы 0+ могут быть установлены и на заднем, и на переднем сидении, они предназначены для детей до 1,5 лет и до 13 кг. Существуют универсальные детские автокресла с различными способами крепления в зависимости от возраста и веса ребенка.

Способы установки

Крепятся детские автолюльки ремнями безопасности, с помощью встроенной системы крепления или специальной базы-подставки. Если вы передвигаетесь с ребенком в одиночку, следует крепить кресло на переднем сидении, чтобы меньше отвлекаться на дороге. Обычно на автокресле присутствуют специальные метки для установки (синие — против движения, красные — по ходу движения). Вы можете установить детское кресло на переднем или заднем сидении, но обязательно против движения вашего автомобиля. Такое положение обеспечит безопасность ребенка при лобовом столкновении.

Крепить автолюльку нужно в двух местах, которые находятся на стыке спинки и сидения кресла автомобиля и самого детского кресла. Дополнительно его можно присоединить к полу салона и за спинкой заднего сидения.

детское автокресло

Длина ремней

При креплении автокресла следует проверить ремни безопасности. Их длина должна быть достаточной для крепления именно в вашей марке авто. Это следует уточнять при покупке, а в случае последующего обнаружения обратиться в сервисный центр с целью замены ремней. Схема крепления детского кресла ремнями нанесена на самом кресле, и с ней необходимо ознакомиться в первую очередь, чтобы грамотно закрепить кресло в салоне.

База-подставка

Можно установить кресло на специальной базе-подставке, которая будет всегда находиться в салоне автомобиля. Каждый раз, когда вы будете устанавливать на нее кресло, оно будет крепиться путем защелкивания, без дополнительных крепежей. Такая подставка может идти в комплекте и продаваться отдельно для каких-то моделей автокресел для детей.

Несколько советов

  • Проверяйте ремни детского автокресла перед каждой поездкой.
  • Изучайте возможности крепления кресел той или иной фирмы, чтобы быть уверенным, что данная модель подойдет в ваш автомобиль.
  • Перед каждой поездкой необходимо проверять степень натяжения ремней и крепления автолюльки.
  • Специалисты выявили, что самое безопасное место для крепления автокресла для детей, — середина заднего сидения, так что по возможности крепите его именно туда.

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Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль детское кресло советы автолюбителям
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