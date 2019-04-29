Обязан ли автолюбитель показывать аптечку и огнетушитель

Рассмотрим довольно популярную тему и попытаемся понять, обязан ли автолюбитель по велению инспектора ДПС предъявлять аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Начать следует с того, что каждый водитель должен иметь перечисленные предметы в своем авто, иначе эксплуатация машины запрещена. Об этом свидетельствует п.7.7 правил.

Получается, если человек начинает движение на машине, то там должны присутствовать указанные предметы, если чего-то не хватает, то совершать поездку запрещено.

Что необходимо показать сотруднику ГИБДД?

В данном случае следует обратиться к ПДД п.2.1, исходя из этого, автолюбитель обязан продемонстрировать для проверки следующие документы:

права;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

страховка.

В зависимости от ситуации могут потребоваться и дополнительные документы.

Из вышеизложенного понятно, что автолюбитель не обязан показывать какие-либо дополнительные предметы.

Но в реальности все происходит иначе, инспекторов ДПС это редко останавливает, и они зачастую требуют продемонстрировать наличие этих предметов.

Стоит отметить, что сотрудники обладают данным правом в определенных ситуациях:

при проведении специальных мероприятий, установленных руководством;

при наличии у инспектора оснований думать, что у водителя данные предметы отсутствуют.

Со вторым пунктом все ясно, хотя он тоже сомнительный, а вот в случае, когда сотрудник ГИБДД говорит о специальных мероприятиях, гражданин имеет право запросить документальное подтверждение этому факту. Если инспектор отказывается, то следует напомнить ему о ст.5 закона о полиции.

Что предпринять, когда инспектор настаивает на предъявлении вышеуказанных предметов?

Если сотрудник ГИБДД настаивает на этом, то следует попросить его озвучить пункт правил, обязывающий автолюбителя совершать подобные действия. Так как таких правил не существует, соответственно, озвучить их он не сможет.

Также рекомендуется добавить, что все необходимое находится в вашем багажнике, так как вы осведомлены о п.7.7 ПДД. Если инспектор потребует открыть багажник, то нужно ему напомнить, что это считается досмотром, а значит, нужны серьезные причины.

Вывод один: если не проводятся спецоперации, то гражданин имеет полное право не показывать аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Ответственность автолюбителя



Если же каким-то образом сотруднику ГИБДД стало известно, что у автолюбителя нет соответствующих предметов, то он имеет право оформить протокол по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ. Наказание за данный проступок — предупреждение или штраф в размере 500 рублей.