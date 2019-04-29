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Автор Евгений Стриж

РАФ: за 20 лет на заводе в СССР собрали более 274 тысяч разных моделей

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Прообраз современных маршруток, "Рафик" известен каждому жителю позднего СССР. Использовался он как частниками, так и государственными службами, был весьма популярен и продержался на некоторых направлениях вплоть до "нулевых" годов. Нетривиальный дизайн и производство аж в Латвийской ССР породили множество домыслов и слухов, о которых в данной статье мы и поговорим.

РАФ: за 20 лет на заводе в СССР собрали более 274 тысяч разных моделей

Для выпуска машины построили отдельный завод: правда

Уже к 70-м рижская автобусная фабрика уперлась в ограничения старого парка оборудования и площадей цехов, так что под производство нового автомобиля было выделено 30 га земли и около 25 млн. рублей бюджета. И уже в 1975 году завод начал выпуск "РАФ", а в 1976 — официально был введен в строй, сразу став крупнейшим предприятием подобного рода в СССР. Суммарная длина конвейера составила примерно два километра, а за два десятка лет на заводе собрали более 274 тысяч разных моделей "РАФ".

Новинку делали специально под Олимпиаду: миф

Среди советских автолюбителей долгое время бытовало мнение, что новый микроавтобус придумали именно как транспорт для олимпийцев. Так совпало, что массово они стали попадать на транспортные артерии действительно в преддверии Олимпиады. Однако это просто случайность, кроме выпуска специальных моделей в количестве около 300 экземпляров, "РАФ" с Олимпиадой никак не связан. Спецсерия, конечно, отработала свое на Играх, к примеру, "РАФ-2907" стал автомобилем поддержки факельной эстафеты. Но подгонять выпуск "РАФ" под Олимпиаду никто и не думал.

У "РАФов" были проблемы с качеством сборки: правда

В 1979 году модель "РАФ-2203" удостоилась советского Знака Качества. Однако уже с начала 80-х качество машин серьезно упало. На пике общий уровень брака продукции достигал 13%, то есть примерно каждая восьмая машина выезжала из цеха некачественной. С этим планировали бороться, но началась перестройка, и новое руководство завода решило, что стоит кардинально поменять и саму концепцию машины, серьезно ее переработав.

"РАФ-2203" производили и после развала СССР: миф и правда

Многие десятилетия после развала СССР машины "РАФ" трудились на различных направлениях, и именно этот факт заставлял людей верить, что их еще выпускают. Между тем базовая модель "РАФ-2203" была снята с производства еще в 1987 году. На смену ей пришла новинка "РАФ-22038", которая как раз и являлась той самой глубоко переработанной версией базовой модели. И выпускался "РАФ-22038" до 1997 года.

Данная легенда популярна из-за внешнего сходства двух моделей: отличить их с первого взгляда не разбирающемуся в вопросе человеку очень сложно. К тому же существует и "переходная" модель — "РАФ-2203-01", которая тоже внешне почти не отличалась от классики.

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"Ушедшие в историю".Рижская автобусная фабрика«РАФ». Хронология моделей
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина история автомобиль
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