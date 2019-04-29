Прообраз современных маршруток, "Рафик" известен каждому жителю позднего СССР. Использовался он как частниками, так и государственными службами, был весьма популярен и продержался на некоторых направлениях вплоть до "нулевых" годов. Нетривиальный дизайн и производство аж в Латвийской ССР породили множество домыслов и слухов, о которых в данной статье мы и поговорим.
Уже к 70-м рижская автобусная фабрика уперлась в ограничения старого парка оборудования и площадей цехов, так что под производство нового автомобиля было выделено 30 га земли и около 25 млн. рублей бюджета. И уже в 1975 году завод начал выпуск "РАФ", а в 1976 — официально был введен в строй, сразу став крупнейшим предприятием подобного рода в СССР. Суммарная длина конвейера составила примерно два километра, а за два десятка лет на заводе собрали более 274 тысяч разных моделей "РАФ".
Среди советских автолюбителей долгое время бытовало мнение, что новый микроавтобус придумали именно как транспорт для олимпийцев. Так совпало, что массово они стали попадать на транспортные артерии действительно в преддверии Олимпиады. Однако это просто случайность, кроме выпуска специальных моделей в количестве около 300 экземпляров, "РАФ" с Олимпиадой никак не связан. Спецсерия, конечно, отработала свое на Играх, к примеру, "РАФ-2907" стал автомобилем поддержки факельной эстафеты. Но подгонять выпуск "РАФ" под Олимпиаду никто и не думал.
В 1979 году модель "РАФ-2203" удостоилась советского Знака Качества. Однако уже с начала 80-х качество машин серьезно упало. На пике общий уровень брака продукции достигал 13%, то есть примерно каждая восьмая машина выезжала из цеха некачественной. С этим планировали бороться, но началась перестройка, и новое руководство завода решило, что стоит кардинально поменять и саму концепцию машины, серьезно ее переработав.
Многие десятилетия после развала СССР машины "РАФ" трудились на различных направлениях, и именно этот факт заставлял людей верить, что их еще выпускают. Между тем базовая модель "РАФ-2203" была снята с производства еще в 1987 году. На смену ей пришла новинка "РАФ-22038", которая как раз и являлась той самой глубоко переработанной версией базовой модели. И выпускался "РАФ-22038" до 1997 года.
Данная легенда популярна из-за внешнего сходства двух моделей: отличить их с первого взгляда не разбирающемуся в вопросе человеку очень сложно. К тому же существует и "переходная" модель — "РАФ-2203-01", которая тоже внешне почти не отличалась от классики.
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