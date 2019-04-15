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Автор Ирина Гусакова

Машины Джейсона Стетхема: он покупает "для себя", но они должны быть особенными

Авто

Джейсон Стетхем водит роскошные машины не только в фильмах. Страсть актера к красивым и мощным автомобилям проходит через всю его карьеру и жизнь. В его гараже полно машин, о которых большинство из нас может только мечтать. Если он что-либо покупает для себя, оно должно быть особенным. Вот почему список автомобилей, имеющихся в гараже Джейсона, выглядит так, словно его составлял мечтающий о роскошных машинах подросток.

Машины Джейсона Стетхема: он покупает "для себя", но они должны быть особенными

Ferrari F12 Berlinetta

Без Ferrari гараж любой знаменитости мужского пола будет выглядеть странно. Поэтому Джейсон решил купить себе Ferrari F12 Berlinetta. Ferrari выпустила эту машину на замену модели 599 GTB. Целью было создать гибридный суперкар, и эта цель была достигнута. У машины имеется двенадцатицилиндровый двигатель мощностью в 730 лошадиных сил. Она имеет максимальную скорость в 340 километров в час.

Audi RS 6

У Джейсона не одна машина марки Audi, что дает основания считать его поклонником этой немецкой фирмы. Одной из его машин является Audi RS 6. Несмотря на относительно низкую цену, а стоит такая машина около 90 тысяч долларов, она является одной из лучших в своем классе. Модель RS 6 поставляется в двух вариантах. Один называется Performance и создан для того, чтобы воплощать собой мощь. Именно такой автомобиль и принадлежит Стетхему.

Audi S8

А вот и другая Audi из коллекции Стетхема. Он водил эти машины в фильмах, он водит их и в реальной жизни. Audi S8 представляет собой роскошный спортивный автомобиль. Машина производится с 1996 года, и уже сменилось четыре ее поколения, с каждым из которых она становится все мощнее и быстрее. Сочетая собой превосходный внешний вид, невероятные характеристики и роскошный салон, она представляет собой идеальный выбор для мужественного актера.

Lamborghini Murcielago LP 640

В фильмах Стетхем любит ездить на машинах быстро. Будь это Mini Cooper S или Ford Mustang, он выжимает из них все, на что они способны. В реальной жизни он любит быстрые машины не меньше, чем его персонажи в кино. Lamborghini Murcielago LP 640 одна из самых быстрых принадлежащих актеру машин. Она небольшая, но очень громкая и быстрая. Эта модель обладает двигателем объемом 6,5 литров с 12 цилиндрами и производилась на протяжении 10 лет. Всего было выпущено 4 тысячи таких автомобилей, на смену которым пришла модель Aventador.

Porsche 911 GT2

Эта машина попала в гараж Стетхема в 2009 году. Должно быть, ему очень нравится быть за ее рулем, ведь именно в этой машине его много раз видели в окрестностях Лос-Анджелеса. Модель 911 GT2 считается одной из лучших, которые были когда-либо произведены компанией Porsche. У нее турбированный двигатель с объемом в 3,6 литра, развивающий мощность в 444 лошадиных силы. Максимальная скорость машины составляет почти 330 километров в час.

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Все тачки Джейсона Стетхема
Куратор: Игорь Моржаретто
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