Машины, от которых избавился Майк Тайсон

Майк Тайсон, один из самых знаменитых боксеров и спортсменов в мире, славился тем, что мог отправить своего противника в нокаут раньше, чем все зрители рассядутся по своим местам.

В возрасте двадцати лет он стал самым молодым чемпионом в тяжелом весе. Достигнув вершин, он продолжал тренироваться и оставался на вершине боксерского олимпа. Невероятные успехи на ринге превратили его в легенду бокса. Вместе со славой пришли и деньги. Считается, что за свою карьеру он заработал, по меньшей мере, 300 миллионов долларов. Позднее, став банкротом, он обвинял своего промоутера Дона Кинга в том, что лишился денег. Но и сам Тайсон потратил немало денег на женщин, дома и машины. Когда дела для Тайсона сложились не самым лучшим образом, ему пришлось продавать свои прежние приобретения, включая автомобили.

Автомобили, от которых избавился Тайсон

Ferrari F50

Чтобы отметить пятидесятилетие своего существования, Ferrari выпустила специальную модель, F50. Машина должна была быть эксклюзивной, поэтому было сделано всего 349 экземпляров в период между 1995 и 1997 годами. Один из автомобилей оказался у Майка Тайсона. У этой машины двигатель объемом 4, 7 литра и с двенадцатью цилиндрами, который использовался в 1990 году на гоночном болиде "Формулы 1" Ferrari 641. В 2017 году Тайсон выставил машину на аукцион за начальную цену в 2,4 миллиона долларов. Продана она была за четыре миллиона.

Bentley Continental T

Знаменитости любят Bentley. Эти машины демонстрируют стиль и высокий класс, но также комфортные и имеют превосходные характеристики. Когда у Тайсона были деньги, он не задумываясь покупал роскошные машины, включая Bentley Continental T модели 1997 года. Тайсон избавился от машины в 2014 году.

Lamborghini Diablo VT

Эта модель Lamborghini является одной из самых любимых у коллекционеров. Машина появилась в начале 2000-х и даже по прошествии почти двадцати лет выглядит достаточно современно и представляет собой достойного соперника современным спортивным моделям. Тайсон приобрел Diablo VT 2000 года с двенадцатицилиндровым двигателем объемом 5, 7 литра. Линейка Diablo производилась с 1990 года. Особенностью модели VT является наличие полного привода.

Ferrari 456 GT Spyder

Согласно некоторым слухам, Тайсон купил 456 GT Spyder вместе с F50 в качестве дополнения к последней. Модель GT Spyder была последней из линейки 456-х, выпускавшейся как кабриолет. Ferrari хотела, чтобы покупатели чувствовали себя особенными, поэтому выпустила ограниченную серию. Pininfarina сделала две таких машины для султана Брунея и одну для Майка Тайсона.

Lamborghini Super Diablo Twin Turbo

Знаменитости любят, когда у них всего много. Включая и роскошные машины. Одной Lamborghini Diablo было одиноко в гараже Майка Тайсона, и он решил купить вторую. Модель Super Diablo Twin Turbo он купил раньше, чем Diablo VT. Некоторые считают, что он приобрел ее в то время, когда находился в тюрьме. Как бы то ни было, на тот момент он мог со всей ответственностью назвать себя владельцем одной из самых редких машин в мире.

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