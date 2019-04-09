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Автор Ирина Гусакова

Машины, от которых избавился Майк Тайсон

Авто

Майк Тайсон, один из самых знаменитых боксеров и спортсменов в мире, славился тем, что мог отправить своего противника в нокаут раньше, чем все зрители рассядутся по своим местам.

В возрасте двадцати лет он стал самым молодым чемпионом в тяжелом весе. Достигнув вершин, он продолжал тренироваться и оставался на вершине боксерского олимпа. Невероятные успехи на ринге превратили его в легенду бокса. Вместе со славой пришли и деньги. Считается, что за свою карьеру он заработал, по меньшей мере, 300 миллионов долларов. Позднее, став банкротом, он обвинял своего промоутера Дона Кинга в том, что лишился денег. Но и сам Тайсон потратил немало денег на женщин, дома и машины. Когда дела для Тайсона сложились не самым лучшим образом, ему пришлось продавать свои прежние приобретения, включая автомобили.

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Автомобили, от которых избавился Тайсон

Ferrari F50

Чтобы отметить пятидесятилетие своего существования, Ferrari выпустила специальную модель, F50. Машина должна была быть эксклюзивной, поэтому было сделано всего 349 экземпляров в период между 1995 и 1997 годами. Один из автомобилей оказался у Майка Тайсона. У этой машины двигатель объемом 4, 7 литра и с двенадцатью цилиндрами, который использовался в 1990 году на гоночном болиде "Формулы 1" Ferrari 641. В 2017 году Тайсон выставил машину на аукцион за начальную цену в 2,4 миллиона долларов. Продана она была за четыре миллиона.

Bentley Continental T

Знаменитости любят Bentley. Эти машины демонстрируют стиль и высокий класс, но также комфортные и имеют превосходные характеристики. Когда у Тайсона были деньги, он не задумываясь покупал роскошные машины, включая Bentley Continental T модели 1997 года. Тайсон избавился от машины в 2014 году.

Майк Тайсон

Lamborghini Diablo VT

Эта модель Lamborghini является одной из самых любимых у коллекционеров. Машина появилась в начале 2000-х и даже по прошествии почти двадцати лет выглядит достаточно современно и представляет собой достойного соперника современным спортивным моделям. Тайсон приобрел Diablo VT 2000 года с двенадцатицилиндровым двигателем объемом 5, 7 литра. Линейка Diablo производилась с 1990 года. Особенностью модели VT является наличие полного привода.

Ferrari 456 GT Spyder

Согласно некоторым слухам, Тайсон купил 456 GT Spyder вместе с F50 в качестве дополнения к последней. Модель GT Spyder была последней из линейки 456-х, выпускавшейся как кабриолет. Ferrari хотела, чтобы покупатели чувствовали себя особенными, поэтому выпустила ограниченную серию. Pininfarina сделала две таких машины для султана Брунея и одну для Майка Тайсона.

Lamborghini Super Diablo Twin Turbo

Знаменитости любят, когда у них всего много. Включая и роскошные машины. Одной Lamborghini Diablo было одиноко в гараже Майка Тайсона, и он решил купить вторую. Модель Super Diablo Twin Turbo он купил раньше, чем Diablo VT. Некоторые считают, что он приобрел ее в то время, когда находился в тюрьме. Как бы то ни было, на тот момент он мог со всей ответственностью назвать себя владельцем одной из самых редких машин в мире.

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Невероятная коллекция автомобилей Майка Тайсона
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль майк тайсон
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