Все автомобилисты знают основные правила обслуживания свой машины: систематически заменять масло, менять шины, приезжать на СТО два раза в год и прочее. В число необязательных пунктов обычно попадает мойка, так как люди думают, что это влияет только на внешний вид автомобиля, а не на его характеристики или уровень эффективной работы. Сегодня разбираемся, почему это не так.
Грязные дороги, выхлопные газы, снег, ветер, дождь. Причинами загрязнения вашего автомобиля может стать почти все, что вы встречаете в дороге. Машина покрывается грязью, даже если погода радует, а дороги чистые, если она просто стоит на стоянке. Что уж говорить про осадки, которые могут изменить ваш автомобиль до неузнаваемости.
Металлическая конструкция и детали автомобиля подвержены коррозии, а плохие условия содержания делают их подверженными ржавчине. Свежеокрашенный автомобиль защищен от таких эффектов, но со временем, когда краска износится и начнет слезать, покрытие станет пропускать воду и грязь, которые способны полностью уничтожить благопристойный вид вашего автомобиля. В большинстве случаев коррозию можно приметить в нижней части дверей и над колесами. Это те места, где чаще всего пристает грязь. Ржавчина может распространяться и под краской, если ей удалось туда попасть, так что любое вздутие или изменение цвета — явные сигналы к проверке. Регулярно мойте и обследуйте кузов своего авто, чтобы быть уверенными в его сохранности. К тому же на чистом авто проще заметить неровность и повреждение.
Не так важна красота снаружи, как удобство и комфорт внутри автомобиля, поэтому соблюдать чистоту необходимо и в салоне. Особенно, если вы имеете детей, аллергиков или астматиков в семье. Сиденья необходимо регулярно пылесосить, а коврики под ногами — мыть. Особое внимание уделите панели приборов, ящикам для мелочей и багажнику — не стоит превращать их в склад ненужных вещей и мелкого мусора. Освежитель для воздуха тоже не станет лишним в автомобиле.
Рано или поздно большинство владельцев автомобиля захотят приобрести другой, а старый — продать. В этом случае редко мытый автомобиль, у которого имеются признаки ржавчины и коррозии, вряд ли найдет выгодных покупателей. Внутренние неполадки можно скрыть, но внешние сразу бросятся в глаза, и к сожалению, новая краска здесь не только ударит по карману, но и послужит звоночком для потенциального покупателя, который сразу заподозрит что-то неладное. Стоимость авто в случае продажи будет выше, если вы ухаживали за ним и регулярно мыли.
Обслуживание и содержание своего автомобиля — недешевое удовольствие, но от уровня внимания к авто зависит ваша жизнь и жизнь близких вам людей, потому не пренебрегаете правилами содержания и эксплуатации автомобиля.
Фото: mazda-club.com.ua
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