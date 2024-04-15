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Маргарита Кичерова
Эксперт по безопасности Веселов не рекомендует прикасаться даже к оброненному паспорту

Эксперт по безопасности Веселов: при эвакуации главный враг — паника

3:34
Происшествия » Теракты

С началом СВО на Украине резко возросло число терактов в России. Что делать, если вы обнаружили вещи, оставленные без присмотра; почему нельзя поднимать чужие документы; на что обращать внимание, посещая массовые мероприятия; как обезопасить себя, если нападение состоялось, Pravda.Ru рассказал эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору Станислав Веселов.

Эксперт по безопасности Веселов: при эвакуации главный враг — паника
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

— Станислав Валерьевич, если мы находимся, например, в транспорте и видим оставленные вещи, к кому обращаться? Стоит ли их поднимать?

— Нет, в никоем случае поднимать лично данные вещи не стоит, потому что не известно, какие будут последствия. К сожалению, у нас сейчас масса террористических актов, да и провокационные действия происходят.

В этом случае граждане обязаны обратиться к сотруднику охраны или полиции. Сначала можно зафиксировать находку на камеру телефона, чтобы потом никто не говорил, что вы дали заведомо ложную информацию. После этого отойти необходимо на безопасное расстояние, вызвать сотрудников полиции через службу 112 либо напрямую, если сотрудник полиции или охраны находится рядом на территории. Подойти, объяснить ситуацию. Колонка экстренного вызова также позволяет оперативно связаться с диспетчером.

Далее прибывают все необходимые спецслужбы, в том числе кинологи с собаками.

— Даже документы нельзя поднимать?

— Даже документы. Потому что если гражданин обронил, к примеру, деньги или документы, а другой гражданин подошёл и взял их себе — в рамках действующего законодательства Российской Федерации это может быть расценено как кража.

— Какие опасности в общественных местах существуют? На что нам обращать внимание?

— На объекте массового пребывания граждан (допустим, в парке либо на массовых мероприятиях) нужно понять:

  1. во-первых, где ближайшие эвакуационные выходы на случай каких-то угроз;
  2. во-вторых, в каких местах есть камеры видеонаблюдения;
  3. в-третьих, сколько постов охраны и сотрудников полиции.

Потому что, если что-то случится, всегда можно будет обратиться к сотрудникам охраны и полиции для решения проблемы.

Если произошёл пожар, то по команде сотрудников охраны или полиции необходимо чётко следовать инструкции, плану эвакуации. В момент, когда происходит возгорание, важно не паниковать.

Если система дымоудаления не сработала, а рядом есть туалетная комната — можно любую тряпку смочить холодной водой, прижать к лицу и дышать через ткань, чтобы не надышаться продуктами горения.

В этот момент оперативно сотрудники охраны должны открыть все двери для оперативной эвакуации. Дальше действовать по команде сотрудников администрации, полиции, пожарных.

В случае нападения на объект необходимо оперативно укрыться. В торговом комплексе это служебные помещения, магазины, подвальные помещения, парковочные пространства, -2-й, -3-й этажи. Если есть столы, стулья, нужно оперативно за них спрятаться.

Если вы привели на массовое мероприятие детей, необходимо держать их при себе. И даже если мероприятие проходит штатно, никуда детей от себя не отпускать: ни в туалет, ни в кафе. Сопроводите их, проконтролируйте и спокойно возвращайтесь на своё место, в свой сектор.

Когда происходит эвакуация, из-за паники может произойти давка, что приводит к печальным последствиям. Поэтому нельзя паниковать в случае эвакуационных действий.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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