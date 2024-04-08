Теракт: Как обезопасить себя в публичных местах?

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В подмосковном "Крокусе" недавно произошел страшный теракт, в результате которого погибло около 150 человек. В свете этого случая становится крайне важным знать как действовать в чрезвычайных ситуациях.

На что обращать внимание в торгово-развлекательных центрах и магазинах? Как обезопасить себя в общественном транспорте, что делать с оставленными вещами и предметами? Какие признаки опасности нельзя игнорировать? Какие особенности поведения и внешности могут сигнализировать о потенциальной угрозе, и как реагировать в таких ситуациях?

На эти вопросы отвечает Станислав Веселов — эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору. Ведущая — Маргарита Кичерова.