Теракт: Как обезопасить себя в публичных местах?

В подмосковном "Крокусе" недавно произошел страшный теракт, в результате которого погибло около 150 человек. В свете этого случая становится крайне важным знать как действовать в чрезвычайных ситуациях.
На что обращать внимание в торгово-развлекательных центрах и магазинах? Как обезопасить себя в общественном транспорте, что делать с оставленными вещами и предметами? Какие признаки опасности нельзя игнорировать? Какие особенности поведения и внешности могут сигнализировать о потенциальной угрозе, и как реагировать в таких ситуациях?
На эти вопросы отвечает Станислав Веселов — эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору. Ведущая — Маргарита Кичерова.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.