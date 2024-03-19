Шантажистов, по телефону заставляющих россиян совершать саботаж, можно остановить. Разбираемся, как

Мошенничество в Сети стало фактором политического давления

4:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

Способы мошенничества в сети и актуальность проблемы с ним говорят сами за себя. Ранее мы уже рассмотрели некоторые примеры того, как спецслужбы недружественных государств прибегали явно к мошенническим схемам для давления на граждан РФ.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также были рассмотрены факты использования гражданского населения в качестве, грубо говоря, диверсантов. Люди напуганные или попавшие под действие шантажа, совершали поджоги военкоматов, релейных ящиков на железнодорожных путях, рисовали непристойные и провокационные граффити и надписи.

Сотрудники недружественных спецслужб угрожают гражданам, берут на них кредиты, стараются надавить якобы уголовным преследованием и так далее.

Уже сотни случаев по всей стране явно обозначают эту проблему как массовое явление, с которым надо что-то делать.

Вот и сейчас, в ходе выборов, проявились множество ЧП в попытке сорвать процесс, привести к дестабилизации обстановки.

"Более 61 уголовного дела было возбуждено, в период выборов…", — сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой в ЦИКе,

Также 33 уголовных дела возбуждено в отношении лиц, пытавшийся пронести на участки красящие и легковоспламеняющихся вещества.

Плюсуем сюда десятки сообщений о якобы заложенных бомбах, на участках, и не одну сотню административных протоколов в отношении лиц, попытавшихся препятствовать осуществлению избирательного права.

"64-летняя женщина пронесла в здание большую петарду и взорвала её в туалете. По словам очевидцев, перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону. По предварительной версии она могла общаться с мошенниками", — из открытых источников.

Примечательно, что многие задержанные повторяют мантру о голосе из трубки, который склонил и заставил этих людей пойти на такой шаг, под давлением осуществления незаконных кредитных операций, по сути обманным путём. Все, кто им звонил представлялись сотрудниками банка, полиции, ФСБ и т. д.

Данная ситуация будет повторяться постоянно, пока у недружественных спецслужб есть способы осуществлять давление на граждан.

Что делать?

В такой ситуации нужно усиливать безопасность банков и кредитных организаций. Данные о финансовом состоянии граждан преступники и "косящие" под них спецслужбы, получают из "утечек", или от сотрудников банковской сферы.

Наказывать таких лиц надо жесточайшим образом.

Необходимо усилить наказание за мошенничество, через интернет и средства связи, а также с использованием своего профессионального положения и доступа к информации.

Ужесточить требований к провайдером, которые предоставляют права всяческим "мутным" организациям, и недобросовестным пользователям, зачастую проверяя данных контрагентов спустя рукава (не проводят их верификации).

До сих пор ряд компаний, представляющие хостинг, даже не удосуживаются выполнять требования федеральных законов о проверке лиц, с которыми они заключают договора.

Деньги для них, как говорится, не пахнут.

И даже нет отдельного вида наказания, за данные халатные действия.

Все, что происходит, с одной стороны — это мошенничество, но с другой, может и подпадать под общее широкое понимание такого термина как саботаж (или диверсия). То есть совершение целенаправленных, заведомо враждебных действий, направленных на разрушение или подрыв доверия к государственной власти, (небрежно исполнение обязанностей, ведущее к противодействию).

Естественно то, что происходило в период проведения выборов, нельзя назвать диверсионными мероприятиями в классическом понимании военного искусства. Но на идеологические диверсии или саботаж -данные события очень даже похоже.

Президент чётко определил:

"К диверсантам, которые нападают на российские регионы, будут относиться как к тем, "кто находится в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием".

Также Владимир Путин отметил:

"Всем правоохранительным органам будут даны указания поименно выявлять всех и принимать в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия. И мы не дадим им покоя".

Хотелось бы надеяться, что будут пойманы и наказаны не только те диверсанты, что воюют с оружием в руках, но и их идеологические пособники. А также те, кто по халатности или злому умысла помогал данным враждебным элементам.