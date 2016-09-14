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Автор Редакция рубрики "Мир"

Египет без россиян: и скучно, и грустно...

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От того, каково политическое положение в Египте, зависит, будут ли снова ездить в эту страну туристы. Не возникнут ли у маршала ас-Сиси проблемы с экономикой из-за рухнувшей отрасли, и когда можно ждать возвращения россиян к побережью Красного моря? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказала египетский журналист Мона Халиль.

Египет

Вы только что вернулись из Каира. Провести там июль или август — это само по себе подвиг.

— В климатическом отношении это и был подвиг. Но с учетом кондиционеров и в общем достаточно сносных вечеров — вполне реально. Я продержалась, я выжила. К пирамидам не ездила на этот раз, там совсем жарко.

— Вышел ли Египет на устойчивую полосу развития или еще не до конца?

— Если говорить о политическом аспекте, полагаю, ситуация стабилизировалась. Если об экономическом — то нет. Думаю, что пертурбаций, подобных двум революциям, происшедшим в 2011 и 2013 годах, больше не будет, так же, как и серьезных массовых выступлений и протестных движений. Но экономическая ситуация достаточно тяжелая. Надеюсь, Египет сможет ее преодолеть. Это не просто, но возможно.

Смею предположить, что за решением о прекращении авиасообщения между двумя странами стояли не вопросы безопасности, угрозы терактов, а какие-то другие интересы, возможно торгово-экономического характера. Туризм является вторым источником доходов в стране после Суэцкого канала.

Египет оказался в очень трудной ситуации, потому что доходы от Суэцкого канала уменьшились в связи с объективным глобальным понижением общемировой торговли, спадом. Что же касается туризма, после падения российского самолета, этой трагедии, не только Россия отказалась отправлять туристов в Египет, последовали также ограничения со стороны других стран, в частности Германии, Великобритании и Турции.

Были прекращены полеты в Шарм-Эль-Шейх, и все это, конечно, сильнейшим образом ударило по туризму. Отрасль просела где-то на 50 процентов. А ведь это не только один из основных источников валюты, но и сфера занятости для 12-15 процентов населения страны.

Те, кто оказался безработным, могут перейти в ряды сторонников "Братьев-мусульман".

— Совершенно верно. Это потенциальная группа поддежки экстремистских организаций. В этом отношении действительно трудно. Но надо сказать, что с августа Великобритания, Германия и Турция решили возобновить полеты, и туристов из Германии уже сейчас много в Хургаде и Шарм-Эль-Шейхе.

В те 10 месяцев, когда этот сектор находился в черной полосе, внимание сместилось на другие сегменты, стимулировало внутренний туризм: египтяне очень активно сами ездили на местные курорты и поддерживали таким образом отрасль.

Китайские туристы также охотно приезжали в Египет и, конечно, в большом количестве арабы из Персидского залива. Специально для них Египет запускал неоднократно рекламные кампании. Тем более, что аэропорт Каира ни у одной страны в мире никогда не вызывал никаких сомнений в смысле безопасности.

Теперь наши туристические потоки будут выправляться. Раньше в основном традиционно отдыхали на Средиземном море, а Красное игнорировали. До сих пор люди старшего поколения вообще не воспринимают Красное море, считают: вот Средиземное с его волнами, лазурным цветом и бесконечностью — совсем другая история.

Действительно, у двух морей совершенно разный характер. Даже туристов они принимают в разные сезоны. В последнее годы красноморские курорты стали завоевывать все большую популярность у египтян, потому что там построено много прекрасных гостиниц, замечательных аквапарков, создано множество развлекательных программ, словом, море всего…

Снова возрождается средиземное побережье. В этом году было беспрецедентное количество молодежных вечеринок, дискотек, выступлений звезд, которые притягивали массу людей из определенного сегмента египетского общества на летний отдых туда. Рестораны самые брендовые, самые модные, самые вкусные открывали свои цепочки на средиземном побережье. Оно начинает конкурировать в этом смысле с красным.

— Что будет все-таки с российскими турами в Египет?

— Планируется возобновление авиасообщений в октябре. С нетерпением ждем этого. Ведь с отменой перелетов пострадали не только туристы, но и россияне, постоянно проживающие в Египте. По неофициальным данным, их насчитывается около 20 тысяч. Большая часть из них — это жены и дети. И, конечно, летать с детьми, особенно с маленькими, через третью страну нелегко.

Что ж, надеемся, сейчас Россия вновь откроет для себя Египет. Красное море очень ждет российских туристов.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев


"Полёты в Египет — это не вопрос безопасности"
Темы Египет туризм Мона Халиль
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