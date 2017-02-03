Европейцы объявили США угрозой наряду с Россией

В преддверии начавшегося сегодня мальтийского саммита ЕС председатель Евросовета Дональд Туск разослал главам стран Союза письмо, в котором нарисовал весьма удручающую картину. Европа со всех сторон окружена угрозами, ее единство под вопросом. Настало время вступиться за честь и достоинство Старого света, иначе конец!

Дональд Туск. Фото: AP

Никогда еще с момента подписания Римского договора 1957 года Европа не находилась в более тяжелом положении, утверждает Туск. Что же ей так угрожает в последнее время?

В списке угроз — "все более многополярное" внешнее окружение, "напористый" Китай, "агрессивная" Россия, войны, анархия, террор и "радикальный ислам" на Ближнем Востоке, а также — новая американская администрация, чьи заявления "делают будущее крайне непредсказуемым". Причем автор специально подчеркивает: именно перемены в Вашингтоне несут наиболее негативные последствия для ЕС. Ведь — о ужас! — они ставят под сомнение принципы, на которых строилась внешняя политика США в течение 70 послевоенных лет!

Но это еще не все. Внутри самой Европы, по меткому замечанию Туска, разрастается угроза национального эгоизма и центробежных тенденций. И европейские элиты ничего не могут противопоставить этому, поскольку сами утратили веру в политическое единство, засомневались в фундаментальных ценностях либеральной демократии и находятся под влиянием популизма.

Диагноз, надо признать, поставлен верный. И поставивший его Дональд Туск вполне может считаться одним из самых честных европейских руководителей, поскольку до сих пор никто из представителей его лагеря не высказывался столь откровенно и однозначно.

И именно поэтому письмо Туска звучит как обвинительный акт в адрес его коллег, в адрес той самой европейской элиты, которая теряет веру, единство и скатывается к популизму.

Европейские элиты показали себя импотентами, интеллектуальными и политическими импотентами. Их действия, а в еще большей мере — их бездействие привели к нынешней ситуации. Они оказались не готовы к изменениям, к тому, что эти изменения превратятся в угрозы. То есть они не выполнили тех функций, которые только и являются обязанностью элит — думать, анализировать, предвидеть, формулировать цели и использовать волю для их достижения.

То, о чем так горько пишет Туск, есть результат слепоты, тупости и безволия европейских элит. Чтобы убедиться в этом, достаточно поглядеть, кого они способны выдвинуть в качестве лидеров в этот столь критичный для Евросоюза момент. Кто поведет Европу на борьбу со всеми угрозами, перечисленными Туском?

Вот Германия. Кто претендует на пост канцлера? Старушка Меркель от правых и герр Шульц от социал-демократов. Меркель в полной мере олицетворяет собой весь предыдущий период, именно она, ее политика завела Германию и Европу в сегодняшний тупик. Можно ли ожидать от нее, что она сумеет найти ответы на нынешние вызовы? Вопрос риторический: все, на что она способна — это так или иначе продолжать прежний курс.

Ладно, а Мартин Шульц, который до последнего времени возглавлял Европарламент и которого итальянец Сильвио Берлускони сравнил как-то с надзирателем в концлагере? На что способен он? Есть ли у него новые рецепты? Почти уверен, что нет, ибо он — такой же представитель вчерашнего дня и вчерашней политики, как и Меркель. Но даже если он и выскажет одну-другую новую мысль, кто за ним пойдет? Есть у него воля, харизма, так необходимые для мобилизации общества? Вопрос риторический. Взгляните на Шульца, и все станет понятно.

Эта сладкая парочка — заложники прошлого. Даже если представить, что в головах у них есть некие смелые, нетривиальные планы по выводу ситуации из кризиса, они никогда об этом не скажут. Поскольку ну не могут они сбросить старую кожу, выйти за рамки традиционных ценностей, понятий, партийной дисциплины, собственного имиджа, наконец.

Вот Франция. Тут еще смешнее. С одной стороны — Фийон, который ходит под статьей и в роли претендента на национальное и европейское лидерство выглядит совсем неубедительно.

С другой стороны — некто Амон, на которого без смеха взглянуть нельзя. Вдумайтесь: в своей программе он обещает выплаты всем французским гражданам по 750 евро в месяц — просто так, только за то, что они — граждане. Откуда деньги, на что гуляем? От подобного плана отказалась Швейцария, где финансово-экономическая ситуация куда лучше, чем во Франции. Но социалисту Амону главное — подтвердить свой социализм. Он готов легализовать марихуану, сократить рабочий день. Как будто у французов и европейцев нет более насущных задач, как будто главный вопрос для них, как бы получше распределить те невиданные и все увеличивающиеся богатства, которые вдруг сами собой стали падать им на головы! Им на головы спускается многомиллионный десант из иммигрантов, а они готовятся легализовать марихуану.

Кстати, в своем письме Туск ни слова не говорит о мигрантах. Видимо, смирился… Зато честнейший Туск кричит о России, Китае, США, об угрозе попадания Европы в зависимость от этих супердержав.

Люди, которые борются за лидерство в двух крупнейших государствах Европы — Германии и Франции — упражняются в глупости, в верности партийным традициям, в популизме — том самом популизме, в котором так охотно обвиняли они всех вокруг. И то верно: что волноваться об угрозе зависимости, Европа и так уже давно полностью зависит от США. Иначе приход "не того" нового президента в Вашингтоне не стал бы проблемой номер один и угрозой для Евросоюза.

Итак, Меркель, Шульц, Фийон, Амон — это все, что может выставить Европа, чем она может ответить Трампу, Путину, исламистам, напористому Китаю… Где лидеры, Европа? Где идеи? Где воля?

Волю, идеи демонстрирует Британия. Ее элиты поняли, что ЕС дышит на ладан — и увели свою страну с этого дырявого ковчега. А за ней ведь могут потянуться и другие. Что будут делать Меркель, Шульц, Фийон, Амон, если через месяц Греция откажется платить по долгам и выйдет из зоны евро? Это весьма реалистичный сценарий. Но об этом они молчат.

Вероятный новый посол США при ЕС заявляет, что евро через 18 месяцев не станет. Что слышно по этому поводу из Брюсселя, Берлина, Парижа? Ничего. Какую стратегию предлагают европейцы в ответ на отказ Трампа от Трансатлантического партнерства? Никакой.

Они, оказывается, вообще не ждали, что президентом США станет Трамп, это стало для них сюрпризом. Бедняги! Зато Амон в Елисейском дворце сюрпризом для них не станет.

Румыния (как до нее Болгария) тонет в коррупции, эту беднейшую страну ЕС трясет как в лихорадке. Оказывается, коррупция в этой части Европы еще не стала частью "респектабельной" европейской коррупции a la мадам Лагард, которую признали виновной, но от наказания освободили. Сейчас становится абсолютно понятно, что, интегрируя восточноевропейские страны в Евросоюз, европейцам придется интегрировать и соответствующую систему коррупции. Готовы они сделать такой шаг во имя продолжения прежнего "благородного" курса на расширение? Или они все-таки одумаются и поймут, что "цивилизованная Европа" может такое и не пережить, а значит, нужно срочно давать задний ход?

На все эти вопросы тщетно искать ответы в европейских столицах, у правящих элит. Честное слово, даже не верится, чтобы такие "неприличные" темы стали бы обсуждаться в ходе мальтийского саммита. Разве что Дональд Туск попытается достучаться-таки до своих коллег.

Да, кстати, может быть кто-то полагает, что новыми европейскими лидерами могут стать националисты вроде Марин Ле Пен и ее единомышленников-"евроскептиков"? Сомневаюсь.

Все, на что они способны, — это раздробить Европу и воцариться каждый в своем "уделе". По сути это будет означать бегство от ответственности — ответственности за Европу в целом, — а она ведь существует, ее строили 60 лет!

Тут пригодится опыт СССР (ему было чуть более 70-ти на момент кончины). Вспомните, как протекал развал. Единый организм разодрали на куски, ни минуты не помышляя о будущем. Каждый стремился ограничить собственную ответственность "национальными" рамками, не думая о том, что эти рамки за 70 лет растворились.

Евросоюз тоже успел порядком растворить внутриевропейские границы и на картах, и в умах. Это сейчас многие французы кричат о возвращении контроля на границах, а попробуйте запретить им ездить в соседние Германию, Испанию, Италию, как к себе домой! Такое начнется!

Но это полбеды. А экономика? Есть ли у "националистов" стратегия экономического развития своих стран и Европы в целом в условиях жесточайшей конкуренции со стороны США и Китая? Чтобы ответить на этот вопрос, опять-таки вспомните, каковы были экономические "концепции" в 1990-х у нас. То-то… Не думаю, что сегодняшние европейцы на порядок мудрее недавних россиян, украинцев, прибалтов, среднеазиатов, молдаван…

Словом, если кто хочет узнать, что ждет Европу в случае прихода к власти "националистов", посмотрите на пример Украины.

Так что "душевный плач" Дональда Туска вполне понятен и вызывает неподдельное сочувствие. Он вынужден апеллировать уже не столько к разуму, сколько к чувствам: "Я знаю, что в политике нельзя злоупотреблять понятием чести и достоинства, поскольку это зачастую ведет к конфликтам и негативным эмоциям. Но сегодня мы должны решительно встать за нашу честь, за честь Европы… Мы должны подтвердить две непреложные, но забытые истины: во-первых, нам надо объединиться, чтобы избежать новой исторической катастрофы, во-вторых, признать, что эпоха Европейского союза была наилучшей за всю многовековую европейскую историю… Только едиными мы можем быть вполне независимыми".

Золотые слова, и за душу берут! Но вот про "независимость" поздновато уже… Это при Обаме могла еще быть независимость. А при Трампе Европа рискует оказаться не "независимой", а "ненужной".

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