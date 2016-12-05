Яков Кедми: У сирийцев достаточно собственного разума

Ситуацию, которая складывается вокруг Сирии после избрания президентом Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и отношение к Сирии ее ближайших соседей в авторской программе "Необычная неделя" главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой прокомментировал военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Фото: АР

— Обама отдал приказ на уничтожение главаря "Аль-Нусры"…

— Соединенные Штаты — это, в общем, демократическая страна. И когда будет официальное сообщение тех, кто говорит от имени властей, что он дал такой приказ, тогда это можно будет принимать за правду. Пока об этом говорят какие-то агентства, которые не раз уже выдавали сообщения, а потом обнаруживалось, что все, сказанное ими, не совсем точно. Поэтому я бы осторожно относился к подобной информации. Серьезное сообщение требует подтверждения официальных американских властей.

— Удивительно, что агентства передают серьезное сообщение без подтверждения.

— Они говорят то, что им выгодно. Для них важен рейтинг, они же ответственность не несут. Я не слышал, чтобы кто-то из распространяющих неверную информацию, когда-то понес ответственность. Мы получили эту информацию, мы ее передали. Мы же ее не придумали, нам сказали, позвонил кто-то и сказал, а мы это передали. В чем дело? Закон мы не нарушали.

Если они принесут подделанный документ, который якобы от президента или от министра обороны, или от министра иностранных дел, и будет доказано, что они подделали этот документ, тогда их будут судить. А если они напечатали подделанный документ, должны быть доказательства, что они подделали — это тоже неподсудно. А тут даже документа нет.

Внимательный читатель должен обратить внимание на источник этой информации, насколько эта информация соответствует реальным заявлениям властей. Пока этого нет. То есть, источник ссылается на какие-то анонимные неизвестные круги. Так и надо воспринимать такое сообщение.

— Хотелось бы услышать ваши прогнозы по Сирии. Возможно, с приходом Трампа США изменят немножко точку зрения, и мы придем к тому, что будем совместно бороться с террористами?

— Я подхожу к этому так: когда это будет возможно — тогда посмотрим, а пока этого нет, надо действовать в тех условиях, которые есть. То есть, борьба с террором, которая идет сегодня, должна продолжаться в тех рамках, в которых она ведется. В других условиях возможно применение другой тактики. Когда сработает политический фактор, тогда можно решать, где пользоваться политикой, а где военными силами. Пока политический фактор не работает, надо использовать военную силу.

Или премьер-министр, или президент Ирака (не помню, кто) заявил, что действия на границе между Ираком и Сирией мы будем определять с правительством Сирии. То есть, тем самым он де-факто говорит: мы будем говорить с правительством Сирии, а правительство в Сирии только одно, нет иной власти в Сирии, кроме власти Башара Асада. И когда об этом говорит руководитель соседнего государства, он понимает, что договариваться он будет именно с этим правительством.

Кстати, никто не обратил внимания на заявления турецкого премьер-министра.

— Что он сказал?

— Что их самолеты не летают над Сирией. Турецкая авиация в сирийском небе не действует. Почему он так сказал? Турецкая авиация не летает в небе Сирии. В небе Ирака — да, а в небе Сирии — нет. То есть без разрешения сирийских властей они не летают над Сирией. Но если Турция начала уважать суверенитет Сирии над Сирией, то это первый шаг к тому, чтобы Турция потом начала уважать суверенитет Сирии и на земле Сирии.

— У нас не так давно был журналист, коллега из Сирии, и он сказал, что мы неправильно представляем себе ситуацию у них в стране. Все говорят, что Сирия разрушена, Сирия в руинах. А на самом деле в Дамаске театры работают…

— Если кто-то думает, что Сирия — это то, что происходит в Алеппо, так это не вся Сирия. Там, где не идут бои, люди живут. Когда бои закончатся, тогда начнут восстанавливать Сирию.

Люди поднялись, бросили дома не потому, что кто-то написал какой-то пост в интернете. Они пошли в Турцию, Европу потому, что им негде было жить. Война закончится — и страна вернется к нормальной жизни. И люди сами разберутся, кто этой страной будет руководить. У сирийцев достаточно на это собственного разума.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов