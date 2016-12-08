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Автор Игорь Буккер

Герои: "Никто, кроме нас!"

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Ежегодно 9 декабря в России отмечается памятная дата - День Героев Отечества. Откуда берется героизм? Всем свойственно чувство самосохранения, но кто-то трусливо прячется, а кто-то, рискуя жизнью, спасает других или жертвует собой ради высоких идеалов. Но героизм не только в самопожертвовании. В противостоянии всяческой неправде. Должно ли быть место в подвигу в повседневной жизни?

Герои: Никто, кроме нас!

Именно сочинения "Есть ли в жизни место подвигу?" часто писали школьники Советского Союза. Учителя ставили высокие отметки "за раскрытие этой темы", если ученики выражали восторг и превозносили героев. В перестроечное время такое отношение подверглось нещадной критике.

По мнению врача-психиатра, врача-психотерапевта высшей категории, психолога Александра Федоровича, "героическая тема - это вопрос идеологии. Во время Великой Отечественной войны полковые газеты печатали статьи о том, что летчик такой-то совершил таран, а летчик такой-то направил свой горящий самолет на такой-то состав с горючим. Это очень хорошо ложилось на идею о том, что на миру и смерть красна".

Думается, не совсем прав уважаемый психолог. Разве какая-то идеология заставила доктора Леонида Рошаля и певца Иосифа Кобзона пойти к террористам. Люди мирных профессий в минуту опасности проявляют героизм, потому что не могут иначе. Так велит им их совесть. Поэтому их девиз в точности соответствует девизу русских десантников: "Никто, кроме нас!"

В начале 1980-х на советские экраны вышел художественный фильм режиссера Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе "Остановился поезд", где исследовалась тема героизма. Герой Олега Борисова, журналист, приезжает в некий провинциальный город, чтобы написать заметку "Подвиг машиниста". Его антипод, следователь, в исполнении Анатолия Солоницына, который расследует обстоятельства гибели машиниста, ценой своей жизни предотвратившего страшную катастрофу, утверждает: "Поменьше бы таких подвигов!" Машинист спас пассажиров от гибели, но причиной возможной трагедии послужило головотяпство других работников железной дороги. Такое, увы, случается и в наши дни. Героев порождает не только война, но и мирная жизнь.

Наказание виновных — это одно дело, а чествование героев — другое. Герои невольно вызывают всеобщее восхищение. И всегда вызывали. Поскольку в жизни всегда есть место подвигу и не по чьей-то ошибке, а из-за несовершенства самой жизни.

Технолог комбината школьного питания из Москвы Андрей Лоза (Иванов), спасший 14-летнюю девочку от насильника, или пенсионер из Иркутска Юрий Иннокентьевич Жданов, сумевший задержать вооруженного киллера. Чем могла обернуться для первого встреча с крепким мужчиной в безлюдном месте, а для второго - с убийцей, который на его глазах застрелил человека и не выбросил оружие, — объяснять не надо. И тут все дело не в идеологии, а в том, как выразился О. Генри, "что внутри нас, что заставляет нас выбирать дорогу".

С точки зрения доктора медицинских наук, психиатра и криминалиста Михаила Виноградова, "все дело в психологии героя. Раньше была определенная пропаганда, но тем не менее были и предатели, и мошенники, а сегодня без всякой пропаганды — это определенный психотип. Есть четыре базовых психотипа, и лишь один из них подходит под понятие героя. Человеком-героем надо родиться, но воспитать какие-то качества можно. Мы сегодня имеем большое количество всяких военизированных структур. Конечно, набрать такое количество героев от рождения сложно. Поэтому идут большие воспитательные работы, психологи работают, ориентируют на что-то. Но тут есть один момент. Истинного героя не надо воспитывать. Он ходит по улицам. Если что-то возникает трагическое, он первым бросается на помощь. А люди, которых воспитывают, готовы прийти на помощь по приказу".

Для подлинных героев не действует расхожая народная мудрость о "красной" смерти на миру и тривиального выражения: "где родился, там и пригодился". Таким примерам несть числа. Двадцативосьмилетний уроженец Киргизии Марат Исаев спас упавшую на рельсы столичной подземки женщину, у которой случился приступ эпилепсии.

Неизвестный прохожий спас в Екатеринбурге мальчика, провалившегося под лед реки Исеть. Герои не всегда оставляют свои имена, поскольку это скромные люди. Они не будут делать экстремальное селфи или стремиться получить любой ценой адреналин.

Зато герои готовы рисковать не только за други своя, но и за братьев наших меньших. Бегающий по платформе станции "Курская" Арбатско-Покровской линии бездомный пес случайно упал на пути. Пассажиры обратились к дежурившим там полицейским. Один из них вытащил испуганную дворнягу. Увы, не всегда все заканчивается хорошо. Сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Рысь" Константин Волков выбросил на платформу станции "Новогиреево" упавшую на рельсы собаку. Выбраться сам спецназовец не успел, его сбила электричка. Это не сентиментальность, а мужской поступок. Обладатель крапового берета принимал участие в боевых действиях, у него остались жена и ребенок. Герои не могут поступать иначе. Именно поэтому они герои.


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