Какую опасность несут социальные сети? Как вести себя в интернете детям и подросткам, чтобы не попасть в беду и не стать соучастником преступлений? Об этом Pravda. Ru рассказала полковник полиции заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Татьяна Орешкина.
— Какие самые главные опасности таят для наших детей социальные сети?
— В первую очередь, это вопрос разглашения, распространения личной информации о себе, знакомых и друзьях. Нужно помнить о том, что та информация, которую вы выкладываете в интернет, там и хранится, она никуда не девается. Даже если вы ее удалите, она там находится, распространяется, в последующем даже без вашего участия. И какие-то ваши действия, шутки, комментарии сохранятся и будут отражаться не только на вашей жизни, но и на жизни ваших близких, знакомых и друзей, которых они касаются.
Кроме того, информация, содержащая персональные сведения — это риск вызвать интерес со стороны граждан, ведущих не совсем законный образ жизни. Например, ребенок, делясь с неограниченным кругом знакомых информацией о том, как он один или с семьей планирует проводить ближайшие выходные или ближайший месяц своих каникул или отпуска, ставит под опасность целостность своего жилья.
Кроме того, как показывают разные исследования, в круге знакомых подростка в какой-то конкретной социальной сети порядка 30-40 процентов занимают люди, о которых он не знает, кто это. То есть это человек, с которым случайно где-то переписались, случайно столкнулись в Сет, и т. д. И здесь ни в коем случае нельзя забывать о том, что есть определенные рамки доверия посторонним людям. Есть определенные рамки вашего общения.
Конечно, нельзя сказать, что вы никогда ни в коем случае не должны встречаться в реальной жизни с теми людьми, с кем вы знакомитесь в интернете. Но надо всегда очень внимательно и осторожно относиться к явно выраженному желанию встретиться, созвониться, списаться по электронной почте. Потому что, к сожалению, есть в нашей практике факты, когда такие встречи заканчивались совершением в отношении детей различных преступных деяний.
Не хочется говорить, что нельзя общаться в сети, но все должно быть в меру, потому как есть опасность разучиться общаться реально, в обычной жизни. Плюс, рискованно вступать в группы, которые на первый взгляд не содержат негативных проявлений или негативной информации и кажутся группами для общения, а в последующем вовлекают ребенка в различные деяния, в том числе противоправные.
Еще хочу остановиться на так называемом троллинге в социальных сетях. Травля — это очень страшное, на мой взгляд, действо. Не только каждый ребенок, но и взрослый должен помнить, что любое его действие имеет противодействие, и любой из нас в определенный момент может оказаться на месте того, на кого направлены твои действия на сегодняшний день. Нужно соблюдать нормы корректного общения, чтобы в свою очередь не провоцировать такие действия по отношению к себе.
— Использует ли полиция соцсети для того, чтобы как-то уберечь наших детей?
- Конечно, использует. Ситуации бывают настолько разные, что зачастую социальные сети помогают полиции в раскрытии преступлений, в установлении местонахождения подростков, помогают в попытках наладить контакт, убедить, уговорить ребенка вернуться домой. Поэтому такой способ работы, безусловно, используется.
Каждый из нас должен понимать, выкладывая информацию о себе в открытый доступ, что она становится доступна не только правоохранителям, но, к сожалению, и лицам, находящимся на совершенно противоположной стороне закона.
— А как вы считаете, нужно ли обучать подростков правилам поведения в соцсетях и каким образом это лучше делать? Чья это задача: полиции, школы, семьи?
— Я в подразделении по делам несовершеннолетних проработала всю свою сознательную жизнь, уже 17 лет, и убеждена на все 100 процентов, что воспитание ребенка — это в первую очередь задача семьи. К сожалению, родители зачастую ограничиваются тем, что выдают ребенку пароль от wi-fi, приобретают средство коммуникации и рады, что ребенок может себя занять, не отвлекая родителей от их сложных дел. Но все должно быть в меру. Ни в коем случае нельзя забывать, что это ваш ребенок, и никто не обязан его за вас воспитывать.
— Если, допустим, я в разговоре со своим ребенком понимаю, что он попал в какую-то группу в соцсети, связанную с некими правонарушениями либо со стороны администраторов, либо тех людей, которые там находятся, могу ли я обратиться в полицию с заявлением по этому поводу? Что будет предпринято в данном конкретном случае?
— Можете, безусловно. Я бы даже сказала, что, как сознательный гражданин нашего общества, вы это сделать должны, чтобы и своему ребенку помочь, и другим детям, которые в эту группу могут попасть либо уже попали.
Что будет сделано? В первую очередь, работа по установке администратора сайта: кто это, для чего он это делает. Далее идет остальная оперативная разработка, которая позволит выявить людей, либо вовлекающих детей в какие-то противоправные действия, либо имеющих какой-то иной умысел. Но в любом случае, сейчас настолько активно используются соцсети и настолько развит интернет, что это немаловажное направление деятельности всех правоохранительных органов — не только полиции, но и Следственного комитета и прокуратуры.
— В связи с громкой историей о группах, посвященных суициду, которой сейчас занимается Следственный комитет, депутатами было предложено создать особое подразделение в полиции, которое бы занималось преступлениями в соцсетях. Как вы думаете, это правомерно? Или у нас достаточно сил и подразделений, которые этим занимаются?
— Наверное, создание узкоспециализированного подразделения (даже не обязательно это должна быть структура полиции, это может быть межструктурное подразделение) — это одна из идей, над которыми стоит подумать. Потому что соцсети — это очень большая часть нашей жизни на сегодняшний день, в которой, к сожалению, происходит очень много преступлений. И их раскрыть не так просто, как кажется на первый взгляд.
— Что делать, если угрожают в соцсети? Звонить в полицию или нет?
— Звонить, проверят. Но это может оказаться просто способом выражения отношения, а не содержать в себе прямую угрозу жизни, здоровью и т. д. Сначала это проверят, и уже тогда будет определенная реакция, в том числе к тому человеку, который это пишет. Он же тоже должен осознавать, что есть определенные нормы поведения.
Если ты зашел в интернет, это не значит, что ты ушел от реальности. К сожалению, это свойственно подростковой психологии, что, вроде бы, ты не видишь человека, значит, его нет, ты переписываешься с обезличенностью какой-то. Ты выпускаешь свои эмоции, а как они отразятся на том, что сидит по ту сторону экрана, зачастую не задумываешься. А об этом надо напоминать.
— А вообще, сказываются ли взаимоотношения в семье на поведении подростка в соцсетях? Или в соцсетях он другой?
— Подавляющее большинство детей создает свои аккаунты под своим именем, выражая свою реальную жизненную позицию, которой они придерживаются и при живом общении. Но бывают ситуации, когда ребенок, вроде бы совершенно адекватный, совершенно спокойный, уравновешенный в реальной жизни и ничем не вызывающий сомнения со стороны родителей, в социальных сетях делает вещи, вызывающие при последующем выявлении если не ужас, то очень огромное удивление у родителей. Почему такое происходит, сложно сказать.
С одной стороны, наверное, это попытка выражения ситуации, складывающейся в семье, недостатка внимания. Утеря доверия ребенка и утеря тесного, дружеского общения с ним может, конечно, значительно повлиять на его дальнейшую жизнь, в том числе на его попытки самовыражения в социальных сетях. Я не говорю, что надо контролировать каждый шаг. Это невозможно. Потому что для подростка социальная сеть — это мир, где нет родителей. То есть это возможность общаться без жесткого или мягкого контроля со стороны родителей.
Надо понимать, что социальная сеть — это возможность создания образа, совершенно не соответствующего реальности. В каких-то случаях это хорошо, ребенок может себя проявить с той стороны, с которой он не решится в жизни, и не всегда это связано с каким-то противоправным деянием или каким-то негативным поведением. Если же отношения в семье напряжены, то ребенок через Сеть может попытаться уйти от реальности, найти себе круг общения там, и этот уход может иметь в отдельных случаях негативные последствия, в первую очередь для ребенка. Поэтому, конечно, идеально, когда у родителей есть возможность видеть, чем занимается ребенок в социальных сетях.
Беседовала Елена Тимошкина
Подготовила к публикации Мария Сныткова
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